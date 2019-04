Schicksals-Spiel gegen BVB: Heute spielt Bayern um den Titel - und Kovac‘ Zukunft

FC Bayern gegen den BVB. Kurz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund setzt Uli Hoeneß Trainer Kovac und die Spieler mit deutlichen Worten unter Druck.

Jemand wie Uli Hoeneß ist sich der Wucht seiner Worte bewusst. Knapp 40 Jahre im Geschäft sind eine lange Zeit, daher setzt der Präsident des FC Bayern diese meist mit Bedacht ein. Ende Februar war das der Fall, als der 67-Jährige mit einem Satz sämtlichen Druck von den Schultern des Trainers Niko Kovac nahm. „Wir sind bereit gewesen, die Meisterschaft mal ein Jahr zu opfern“, sagte er damals im Doppelpass.

Uli Hoeneß spricht von „müssen“ und setzt damit alle beim FC Bayern unter Druck

Dass Hoeneß allerdings mehr Bauch- als Kopfmensch ist, bewies er diese Woche mit einer Aussage, die nicht nur jene von Ende Februar revidiert, sondern die Partie des FC Bayern am Samstag gegen Borussia Dortmund - hier im Live-Ticker - auf eine ganz andere Ebene hebt: War diese erst Titel-Gipfel, ist sie jetzt Schicksals-Gipfel. Vor allem für Kovac. Intern gilt Hoeneß trotz der anhaltenden Kritik nach wie vor als Befürworter der Arbeit des Kroaten. Dass die Partie gegen den BVB den 47-Jährigen in seiner Gunst fallen lassen kann, das stellte der Vorgesetzte mit seinen jüngsten Aussagen ebenfalls klar. „Am Samstag, 18.30 Uhr, darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden. An eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative“, so Hoeneß.

„Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will.“ Das Verb „müssen“ bietet ohnehin wenig Interpretationsspielraum. Noch weniger, wenn es aus dem Munde eines Uli Hoeneß kommt und es nach einem Kick wie dem 5:4 am Mittwoch gegen den Zweitligisten aus Heidenheim getätigt wurde. Tod oder Gladiolen, hätte Louis van Gaal einst gesagt. Einer wie Pep Guardiola hätte sich wohl auf seinen unnachahmlichen Stil gestützt und erklärt: „Wenn du den Ball hast, kann dir der Gegner nicht wehtun.“ Kovac dagegen sagt. „Angreifen ist Kunst, verteidigen ist Handwerk.“ Eines, das der Trainer des Rekordmeisters seinen „Kindern“, wie er seine Spieler in Bezug auf derart langwierige Lernprozesse nannte, offensichtlich noch nicht vermitteln konnte.

FC Bayern München: Trainer und Mannschaft haben sich noch nicht gefunden

43 Gegentore in 39 Spielen sind der Beweis dafür. Ist Kovac nun zu wenig Taktik-Nerd? Oder sind sich seine Superstars zu schade, sich auch mal die feinen Treter schmutzig zu machen? Deutlich erkennen lässt sich nur, dass Trainer und Mannschaft auch nach knapp einem Jahr weiterhin auf der Suche nacheinander sind. Die Partie gegen die Dortmunder scheint die vorerst letzte Gelegenheit, um sich final zu finden.

Sollte das nicht gelingen, könnte die Borussia bei dann fünf Punkten Vorsprung und lediglich sechs verbleibenden Spieltagen vorsichtig die Reservierung des Dortmunder Borsigplatzes für Mitte Mai in Auftrag geben. Im Westen weiß man, dass der Druck nach den jüngsten Geschehnissen etwas stärker im Süden der Republik zu spüren ist – und spielt damit. „Die Bayern werden heiß sein wie selten zu vor“, erklärte zum Beispiel der Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke – und fügte hinzu: „Das waren sie vor Liverpool auch.“

FC Bayern: Trotz aller Kritik bleibt Trainer Niko Kovac cool

Die Spitzen aus Dortmund, die Lecks in der Verteidigung sowie die eindeutigen Worte des Präsidenten lassen Kovac jedoch – zumindest nach außen hin – kalt. „Das erhöht den Druck nicht, der ist immer da. Es liegt in der Natur des Menschen, Erster sein zu wollen, weil der Zweite schon der erste Verlierer ist.“ Und Verlierer werden beim FC Bayern nicht geduldet.

José Carlos Menzel López

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FCB und dem BVB, welches die diesjährige Meisterschaft entscheiden könnte, findet am Samstag, 6. April 2019, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena statt. Unser Countdown-Ticker hält Sie auf dem Laufenden.