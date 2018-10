Bayern-Training ohne zwei Stars - Gladbach-Coach Hecking ist gewarnt

Zwei Tage vor dem Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen Trainer Niko Kovac zwei wichtige Akteure im Mannschaftstraining.

München - Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) womöglich auf Mats Hummels verzichten. Der Nationalspieler musste am Donnerstag eine Trainingspause einlegen.

Hummels war im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Ajax Amsterdam (1:1) nach einem Zusammenprall kurz vor Schluss mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt worden. Die Wunde musste nach Angaben von Trainer Niko Kovac genäht werden. "Mein Lieblingsdoktor sagt, dass in ein paar Tagen alles wieder in Ordnung ist", teilte Hummels später über Instagram mit.

Ebenfalls nicht mit der Mannschaft trainierte am Donnerstag David Alaba. Der Außenverteidiger arbeitete nach Angaben der Bayern individuell im Leistungszentrum.

Hecking warnt vor „nachdenklichen Bayern“

Gladbach-Trainer Dieter Hecking hat vor dem Auswärtsspiel bei den Bayern vor einem "nachdenklichen" Rekordmeister gewarnt. "Man hört raus, dass sie nach ihrer Leichtigkeit suchen. Sich darauf zu verlassen, wäre jedoch vor allem gegen Bayern fatal", sagte Hecking bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Der 54-Jährige wolle sich stattdessen darauf konzentrieren, seine Mannschaft gut auf den Gegner einzustellen. "Wir wollen leidenschaftlich spielen und alles abrufen, was wir an den ersten sechs Spieltagen gezeigt haben", sagte Hecking. Wettbewerbsübergreifend wartet der FC Bayern seit drei Spielen auf einen Sieg.

