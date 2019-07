FC Bayern soll an diesem Champions-League-Finalisten dran sein

Der FC Bayern arbeitet weiter an einem Sommer-Transfer. Nun sollen die Münchner an einem Champions-League-Finalisten interessiert sein.

München - Die Liste der Spieler, an denen der FC Bayern interessiert ist, ist nicht gerade kurz. Nun ist aber offenbar ein weiterer Name hinzugekommen. Nach einem Bericht von Sky Sports England soll der FC Bayern an Tottenham-Rechtsverteidiger Kieran Trippier dran sein.

Der 28-jährige Engländer ist auf der rechten Verteidigerposition bei den Spurs eigentlich gesetzt und stand auch in der Startelf beim Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. Zudem hat Trippier seinen Vertrag bei Tottenham vor zwei Jahren noch bis 2022 verlängert. Dennoch wird er immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Zuletzt war berichtet worden, dass Atlético Madrid und Juventus Turin bereits Gespräche geführt hätten. Und auch der SSC Neapel soll interessiert sein.

FC Bayern München an Kieran Trippier dran?

Somit ist der FC Bayern auch aus Sicht von Trippier nur ein weiterer Kandidat auf der Liste der Interessenten. Trippier stammt ursprünglich aus der Talent-Schmiede von Manchester City und kam 2015 zu Tottenham.

Wie wahrscheinlich ein Transfer von Trippier nach München ist, darüber kann aktuell nur spekuliert werden. Allerdings vermehren sich die Hinweise darauf, dass die Münchner im Sommer noch einen Rechtsverteidiger holen wollen. Trippier ist der dritte Spieler dieser Position, der innerhalb von nur weniger Wochen mit dem FCB in Verbindung gebracht wird.

FC Bayern München will wohl noch Rechtsverteidiger holen

Auch an Benjamin Henrichs vom AS Monaco und an Joao Cancelo von Juventus Turin soll Interesse bestehen. Das vermehrte Interesse an Rechtsverteidigern deutet auch darauf hin, das Niko Kovac Joshua Kimmich in der kommenden Saison auf seiner bevorzugten Position im defensiven Mittelfeld einsetzen wird. Da der Trainer in der Innenverteidigung auf Nikas Süle und Lucas Hernandez setzen will, sollte Benjamin Pavard erste Wahl für die rechte Abwehrseite sein. Trippier könnte hier für mehr Konkurrenzkampf sorgen.

rjs