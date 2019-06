FC Bayern kurz vor Verpflichtung von Neuseeland-Talent

Der FC Bayern München hat seine Bemühungen um eine Offensivkraft intensiviert - und ist offenbar in Neuseeland fündig geworden. Sarpreet Singh soll sich bereits in München aufhalten.

Sarpreet Singh - dieser Name dürfte wohl nur den Allerwenigsten geläufig sein. Das neuseeländische Talent soll nun die erhoffte Offensiv-Verstärkung für das Drittliga-Team des FC Bayern sein. Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte mehrfach, noch auf der Suche nach einem Stürmer zu sein, der der Mannschaft sofort weiterhelfen kann.

Nach Informationen der „Bild“ steht der Transfer kurz vor dem Abschluss. Der 20-jährige Singh steht noch beim neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix unter Vertrag und soll sich im Moment zu Verhandlungen an der Säbener Straße befinden.

Allerdings ist Singh eher im offensiven Mittelfeld zuhause - und kein klassischer Stürmer, wie ihn sich Hoeneß wünscht.

In der neuseeländischen A-League erzielte der Youngster in 25 Spielen fünf Tore und gab sieben Assists. Singh soll in den Planungen des Rekordmeisters auch eine Rolle als Perspektivspieler für die Profis einnehmen.