Transferkracher im Winter? FC Bayern wohl an Torjäger vom FC Chelsea interessiert

Das wäre ein echter Kracher! Offenbar soll der FC Bayern München neben Callum Hudson-Odoi einen weiteren Chelsea-Star verpflichten wollen.

London - Seit geraumer Zeit wird dem FC Bayern München Interesse an einem Spieler des FC Chelsea nachgesagt. Das Interesse des Rekordmeisters an Callum Hudson-Odoi wurde auch schon öffentlich bestätigt. Nun soll der FCB ein Auge auf einen anderen Chelsea-Star geworfen haben.

Wie Express Sport berichtet soll der FC Bayern an einer Verpflichtung von Alvaro Morata interessiert sein. Dabei soll es nicht um einen Transfer im Sommer, sondern um eine Verpflichtung noch im Winter gehen.

FC Bayern München: Alvaro Morata auf Abschussliste beim FC Chelsea

Moratas Dienste sollen beim FC Chelsea nicht mehr gefragt sein. Die Blues sollen ihn verleihen oder verkaufen wollen. Die Suche nach einem anderen Stürmer läuft wohl schon auf Hochtouren. Dabei soll vor allem Gonzalo Higuain in den Blickpunkt von Teammanager Maurizio Sarri gerückt sein.

Ein Ersatz für Morata soll auch die Bedingung für einen Wechsel des Spaniers sein. „Wenn Morata zu einem anderen Verein geht, brauchen wir einen Ersatz“, sagte Sarri auf Nachfrage von Express Sport.

FC Bayern München: Winter-Transfergerüchte 2018/19 und aktuelle News

Transfer im Winter? Interesse an Leihe von Alvaro Morata bis Saisonende

Das Interesse des FC Bayern soll sich dabei auf eine Ausleihe bis zum Ende der Saison 2018/19 beschränken - zumindest vorerst. Nach diesem Zeitraum sollen die Münchner darüber entscheiden wollen, ob sie eine dauerhafte Verpflichtung Moratas anstreben.

Die aktuellen Verflechtungen aufgrund des Interesses an Hudson-Odoi dürften den Chancen der Münchner aber eher nicht zuträglich sein. Die Beziehungen zwischen London und München sollen dadurch gelitten haben.

FC Bayern München: Wie teuer wäre Alvaro Morata?

Ganz günstig dürfte ein möglicher Transfer des Angreifers außerdem nicht werden. Chelsea hatte im Sommer 2017 für den spanischen Nationalspieler 66 Millionen Euro bezahlt. In London sollen die Verantwortlichen aber mit Moratas Ausbeute unzufrieden sein. In der laufenden Saison kommt der 26-Jährige auf neun Treffer in 24 Einsätzen.

Beim FC Bayern könnte er das Sturmduo aus Robert Lewandowski und Sandro Wagner hochkarätig zum Trio ergänzen. Gerade in der Champions League, wo der FC Bayern im Achtelfinale auf den FC Liverpool trifft, könnte eine zusätzliche Alternative Gold wert sein.

