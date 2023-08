FC Bayern trauert um Edel-Fan: Tragische Geschichte hinter Tod von zweifachem Vater

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern trauert um Fan Sebastian „Lewy“ Neumann. Der 46-Jährige organisierte zahlreiche Choreografien in der Allianz Arena.

München – Große Bestürzung beim FC Bayern München. Vor dem Bundesliga-Start gegen Werder Bremen am Freitagabend trauert der deutsche Rekordmeister um einen ganz besonderen Fan. Wie die Münchner am Donnerstag auf ihrer Website bekanntgaben, ist Sebastian „Lewy“ Neumann verstorben.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1990 Mitglieder: 300.000 (Stand 26. Februar 2023) Präsident: Herbert Hainer

Neumann für viele Choreografien in der Allianz Arena verantwortlich

Der 46-Jährige war „federführend an vielen Choreografien in der Allianz Arena sowie bei der Gestaltung der Bemalung im BMW Park und des FCB-Fanshops beteiligt.“ In seinem Hauptjob war Neumann als Grafikdesigner und Münchner Streetart-Künstler aktiv.

Der zweifache Vater verstarb letztendlich nach langer Krankheit. Der Fanclub „Club Nr. 12“ teilte mit, dass Neumann an Krebs litt. Im März 2022 rief der Fanclub daher noch zu einer erfolgreichen Typisierungsaktion, um Stammzellenspender für ‚Lewy‘ zu finden, auf.

Neumann besiegt Krebs und erliegt an Folgen von Infekt

Im Frühjahr konnte der 46-Jährige den Krebs auch tatsächlich besiegen, im Anschluss kam es während des langen Krankenhausaufhalts aber „zu einem Infekt, an dessen Folgen ‚Lewy‘ am Dienstag leider von uns gegangen ist“.

Beim FC Bayern waren die Amateure die große Leidenschaft von Neumann. Über einen Zeitraum von 25 Jahren begleitete der Edel-Fan die Reserve des Rekordmeisters laut Vereinsangaben „überall hin.“

Der FC Bayern trauert um Sebastian Neumann. Er organisierte zahlreiche Choreografien in der Allianz Arena. © Facebook @ Club Nr. 12 / Imago / Plusphoto

Club Nr. 12 erinnert mit Aktionen an „Lewy“

Der 46-Jährige hinterlässt dabei eine kleine Familie mit zwei Kindern. Laut „Club Nr. 12“-Angaben hat die Familie aufgrund der langwierigen Verletzung jetzt auch noch mit finanziellen Nöten zu kämpfen und ruft daher zu Spenden auf.

Des Weiteren plant der Fanclub in den nächsten Wochen „die ein oder andere Aktion, um an ‚Lewy‘ zu erinnern“. (kk)