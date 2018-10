TV-Experte fällt vernichtendes Urteil über Bayern-Kader

Wer ist Schuld an der Krise des FC Bayern? Ein TV-Experte nimmt den Trainer in Schutz - und wirft der Vereinsführung Fehler vor.

München - Wenn Steffen Freund über Altersstruktur im Fußball redet, dann darf man ihm schon glauben. Er setzte sich viel für die Nachwuchsarbeit des DFB ein. Erst trainierte er die U20, später die U16 und U17. In der TV-Sendung „100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO“ hat sich Freund nun mit dem kriselnden FC Bayern befasst. „Bayern München hat den ältesten Kader mit 27,3 Jahren – auch letztes Jahr schon“, sagte er – und urteilte: „Dann reicht der Kader einfach nicht, um erfolgreich zu spielen.“

Dieses Urteil stützt er aber nicht nur auf die Altersstruktur des Teams, sondern auch auf die Art, wie es zusammengestellt ist. Die 19 Feldspieler, die der FC Bayern in seiner ersten Mannschaft beschäftigt, seien „viel zu wenig für eine Mannschaft, die weit kommen will, und das in allen Wettbewerben“. Er unterschlägt die Verletzungen natürlich nicht. Doch den Flügelflitzer Kingsley Coman habe es zu einem Zeitpunkt erwischt, „wo man noch hätte nachlegen können“.

Steffen Freund über die Vereinsführung des FC Bayern: Man hätte den Kader besser gestalten können

Mit Blick auf diese Argumente spricht Freund den neuen Bayern-Trainer Nico Kovac von der Hauptschuld frei. Es sei jetzt wichtig, sagt er, „dass sich die Vereinsführung jetzt hinter Kovac stellt und erkennt, dass man den Kader hätte besser gestalten können.“ Seine Empfehlung: „Jetzt heißt es durchhalten bis Januar und dann denke ich, werden sie neue Spieler kaufen.“

Ein wenig mehr Geduld hätte Freund sich auch für einen anderen Trainer gewünscht: Tayfun Korkut, den der VfB Stuttgart am Sonntag gefeuert hat. „Die Entlassung kam erstaunlich früh“, findet Freund. Der VfB sei zwar auf den letzten Platz abgerutscht, habe aber letzte Woche noch Werder Bremen zuhause geschlagen. „Und das ist die Mannschaft, die derzeit mit in Topform ist. Insofern ist es schon erstaunlich, dass es so schnell geht im Fußball.“

