Miroslav Klose: „Das schlimmste ist, dass die Jungs sich schon zu weit sehen!“

Miroslav Klose hat als Spieler alles erreicht. Weltmeister 2014 als Karriere-Highlight. Im BR spricht der WM-Rekordtorschütze über seine Arbeit als U17-Trainer des FC Bayern und die Gründe für die wenigen Talente, die es beim FC Bayern in die erste Mannschaft schaffen.

Miroslav Klose war ein Spätstarter. Mit 22 Jahren gab er sein Profi-Debüt für den 1. FC Kaiserslautern. Er besuchte nie ein Leistungsnachwuchszentrum. Für einen heutigen Werdegang zum Fußball-Profi undenkbar: „Heutzutage ist es schwierig. Es besteht so ein großes Netzwerk an Scouts, welche die Spieler bereits ganz jung weggreifen. Es ist, glaube ich heute nicht mehr möglich, so durch das Raster durchzufallen, wie ich damals durchgefallen bin.“

Die Pleite seiner U17 des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 betrachtet er mit gemischten Gefühlen: „Es war ein sehr, sehr gute Bundesligaspiel gegen eine starke Mannschaft von Mainz 05. Wir waren nicht wach genug, das kann ich den Jungs natürlich vorwerfen. Wir sind in Führung gegangen und haben uns dann auskontern lassen.“ Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hospitierte Miroslav Klose bei Bundestrainer Joachim Löw und der Nationalmannschaft. „Ich habe ihn und seine Arbeit richtig gut kennengelernt in diesen zwei Jahren. Ich bin fasziniert von ihm.“

„Ich sehe nicht alles schwarz“

Dass seit David Alaba kein Spieler aus der eigenen Jugend mehr den Sprung in den Kader des Rekordmeisters geschafft hat, hat für den 41-Jährigen klare Gründe: „Es ist eine ganz andere Generation als damals. Wir haben viele sehr talentierte Spieler beim FC Bayern. Aber du benötigst noch so viele andere Puzzlesteine, um Profifußball spielen zu können.“ Das geht für Klose schon beim Thema Ernährung los: „Die Spieler brauchen einen guten Körper, um Hochleistungssport zu betreiben. Sie benötigen Herz, Einstellung und Leidenschaft.“ Doch der Hauptgrund, dass viele Talente auf der Strecke bleiben, ist für Klose ein anderer: „Das schlimmste ist, dass viele der Jungs sich einfach schon zu weit sehen! Es sind noch so viele Steine auf dem Weg, die die Jungs wegräumen müssen, und meistens schon bei den Kleinigkeiten scheitern.“

Für die Zukunft ist der 137-fache Nationalspieler trotzdem guter Dinge: „Ich sehe nicht alles schwarz! Die Leute müssen uns ein bisschen Zeit geben. Wir besitzen den ein oder anderen Spieler, der wirklich interessant ist.“