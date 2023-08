Tegernsee wieder Macht-Zentrum des FC Bayern: So baut Hoeneß sein Imperium aus

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Teilen

Beim FC Bayern hat sich mit der Rückkehr von Uli Hoeneß einiges geändert – und wird sich noch einiges ändern. Eine Sache aber bleibt gleich.

München – Der Tegernsee ist seit geraumer Zeit wieder zum Zentrum der Macht des FC Bayern geworden. Genauer gesagt, seitdem sich der deutsche Rekordmeister Ende Mai von CEO Oliver Kahn (54) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) getrennt hatte.

Zukunftsweisende Treffen finden nun wieder in der Heimat von Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) statt. Wie beispielsweise mit Christoph Freund (46).

FC Bayern München Präsident: Herbert Hainer (seit 2019) Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen (seit 2023) Sportdirektor: Christoph Freund (ab September 2023) Trainer: Thomas Tuchel (seit 2023) Mitglied des Aufsichtsrats (u.a.): Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge

Tegernsee wird wieder Macht-Zentrum des FC Bayern: So baut Hoeneß seine Macht aus

Gemeinsam mit seinem alten Weggefährten Karl-Heinz Rummenigge (67) und Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) überzeugte Hoeneß den Österreicher davon, RB Salzburg zu verlassen und künftig in München als Sportdirektor zu arbeiten. Trainer Thomas Tuchel (55) soll dem Vernehmen nach in dieser Personalie übrigens vor vollendete Tatsachen gesetzt worden und darüber nicht begeistert gewesen sein.

„Es hat direkt ein gutes Gefühl in mir ausgelöst, die Chemie hat extrem gut gepasst“, berichtete Freund, kurz nachdem sein Wechsel zum deutschen Rekordmeister publik wurde. Am 1. September legt der neue Mann in München los – und hinter den Kulissen wird bereits getuschelt, dass vor allem die Einflussnahme von Hoeneß dann wieder größer werden dürfte.

Uli Hoeneß (r.) ist wieder der neue starke Mann beim FC Bayern - und könnte es auch bleiben. © IMAGO/Revierfoto

Macht-Zentrum beim FC Bayern: Christoph Freund mit engem Draht zu Jochen Sauer

Denn: Der neue Mann pflegt einen engen Draht zu Campusleiter Jochen Sauer (51), der zwischen 2012 und 2017 der Vorgesetzte von Freund war und ebenfalls als enger Vertrauter von Hoeneß gilt.

Zumal auch Hoeneß’ Bruder Dieter (70) sehr gut mit Sauer kann. Beide arbeiteten sowohl bei Hertha BSC als auch beim VfL Wolfsburg eng in führenden Positionen zusammen. Mittlerweile ist Dieter Hoeneß als Berater aktiv, regelmäßig am Campus zu Gast und kennt den Transfermarkt im Nachwuchssektor bestens. Die Achse Hoeneß-Freund-Sauer ist also ausgerechnet in dem Bereich allgegenwärtig, wo der neue Sportdirektor den Club mit seiner Expertise und seinem exzellenten Netzwerk beleben soll.

Musiala und Davies zu wenig: FC Bayern will sein Scouting verbessern

Nach tz-Informationen waren die Münchner Verantwortlichen in den vergangenen Jahren mit den Ergebnissen aus der groß ausgebauten Scouting-Abteilung nur bedingt zufrieden. Abgesehen von Alphonso Davies (22) und Jamal Musiala (20) wurden keine Talente entdeckt, die sich bei den Profis dauerhaft durchsetzen konnten.

Die Erwartungshaltung an Freund ist klar: Er soll Spieler, die noch nicht im Blickpunkt stehen, frühzeitig entdecken und nach München holen. Dass er dazu in der Lage ist, hat er in Salzburg über Jahre hinweg bewiesen. Das sieht auch Lothar Matthäus so. „Er hat diese Perlen gefunden. Christoph hat über Red Bull ein Riesen-Netzwerk – und zwar weltweit“, sagte der Rekord-Nationalspieler in München.

Transfer-Baustellen beim FC Bayern: Pavard und ein neuer Keeper

Doch bis Freund bei Bayern loslegt, bestimmen noch andere Personen den Transfermarkt des Rekordmeisters. Aktuell steht vor allem die Personalie Benjamin Pavard (27) im Fokus. Die Zahlen für den Wechsel zu Inter Mailand sind zwar geklärt – Bayern erhält etwas mehr als 32 Millionen Euro Ablöse, doch ehe kein Nachfolger als Rechtsverteidiger gefunden ist, darf der Franzose nicht gehen.

Ob es eine externe oder interne Lösung wird, steht aktuell noch nicht fest. Fortschritte gab es hingegen bei den Verhandlungen mit Torwart Daniel Peretz (23). Die Münchner haben ihr Angebot gegenüber Maccabi Tel Aviv nachgebessert und sind zuversichtlich, dass der Wechsel zeitnah über die Bühne geht. Manuel Bonke, Philipp Kessler