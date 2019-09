Uli Hoeneß fehlte auf der Tribüne - der Grund würde seinen Spielern saftige Geldstrafe kosten

Der FC Bayern mühte sich in Paderborn zum Sieg. Am Samstag in der Benteler Arena fehlte dabei überraschend Uli Hoeneß - der Präsident hatte es aus bitteren Gründen nicht ins Stadion geschafft.

Paderborn - Der FC Bayern jubelt. Nach dem Zittersieg in Paderborn thronen die Münchner erstmals in dieser Saison an der Tabellenspitze. Weil Spitzenreiter RB Leipzig gegen Schalke 04 strauchelte und die Münchner ihr Gastspiel beim SC Paderborn erfolgreich bestreiten konnten, ist die Kovac-Elf neuer Tabellenführer, worüber sich im Münchner Lager auch sehr gefreut wurde. Wirklich glanzvoll war der Auftritt des Rekordmeisters allerdings nicht.

FC Bayern: Präsident Uli Hoeneß fehlt in Paderborn überraschend im Stadion

Der freche Aufsteiger stellte die Münchner immer wieder vor Probleme, kam zweimal zurück und sorgte letztlich dafür, dass Manuel Neuer in der Schlussphase der Partie sogar auf Zeit spielte. Am Ende stehen aber nun mal - auch dank eines historischen Treffers von Robert Lewandowski - drei weitere Punkte auf dem Konto des FCB (das Spiel im Ticker zum Nachlesen). Die Heimreise kann also entspannt angegangen werden. Wenn die Münchner am Samstagabend in die bayerische Heimat zurückkehren, wird einer allerdings nicht dabei sein - Uli Hoeneß.

FC Bayern: Uli Hoeneß in Paderborn nicht im Stadion - Präsident verpasst Auswärtssieg

Der Präsident hatte es nämlich erst gar nicht ins Stadion geschafft und folglich keine einzige Szene in der Benteler-Arena erleben können - und das aus einem bitteren Grund, der seinen Blutdruck wohl erhöht haben dürfte. Der 67-Jährige stand nach Sport1-Informationen im Stau und verpasste aus diesem Grund seinen Flieger in Richtung Ostwestfalen. Stattdessen wird er das Spiel wohl auf Sky geschaut haben. Wie der Bayern-Präsident auf den Stau tatsächlich reagiert hat, ist nicht bekannt.

Natürlich hat Hoeneß als Präsident keine Anwesenheitspflicht bei Auswärtsspielen, aber kurios ist der Vorfall schon. Wir erinnern uns: Alphonso Davies musste jüngst 20.000 Euro Strafe zahlen, weil er zu spät zum Training kam. Der Grund hier: Das gesamte Terminal in München wurde von einem Passagier lahmgelegt, Davies kam per Flieger von Paris an und konnte es nicht mehr rechtzeitig zum Vereinsgelände schaffen.

Bei so mancher Aktion wie bei Lewandowskis unglaublichen Fehlschuss oder eben den beiden Gegentreffern wird sich der (Noch-)Präsident allerdings wohl dennoch geärgert haben - wo auch immer er die Partie verfolgt hat.

