Uli Hoeneß verrät: Ich hatte Kovacs Nachfolger auf dem Radar

Niko Kovacs Zukunft bei FC Bayern hat Uli Hoeneß nach dem Doublegewinn für gesichert erklärt. Dabei hatte er Kovacs Nachfolger schon einmal auf dem Radar, wie er verriet.

Meister und Pokalsieger in der ersten Saison als Bayern-Trainer - das ist eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Dennoch war die Zukunft von Niko Kovac auf der FCB-Bank lange nicht gesichert. Erst der Präsident der Roten änderte das.

Auf dem Marienplatz bestätigte Uli Hoeneß, dass Kovac Trainer des FC Bayern bleiben wird. „Hundertprozent ja.“ Nun sorgt allerdings ein kleines Geständnis für Stirnrunzeln, das der Bayern-Boss kürzlich in Bezug auf den Trainerstuhl beim Rekordmeister gemacht hat.

Hoeneß gesteht: Kovacs Nachfolger auf dem Bayern-Radar gehabt

+ Adi Hütter ist seit Sommer 2018 Trainer von Eintracht Frankfurt. © dpa / Matthias Balk Ausgerechnet Kovacs Nachfolger bei Eintracht Frankfurt befand sich schon im Blickfeld des FCB. „Adi Hütter hatten wir schon einmal auf dem Radar, aber da war er noch zu unbekannt, da konnte man ihn nicht zum FC Bayern holen", verriet Hoeneß beim „Sport Talk“ in Linz und lobte im folgenden Satz das Wirken des Österreichers. „Jetzt macht er in Frankfurt eine sehr gute Arbeit."

Hütter war im Sommer als Nachfolger von Niko Kovac zu Eintracht Frankfurt gewechselt und hatte den Klub nach Startschwierigkeiten beinahe ins Finale der Europa League geführt. Erst ein Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger FC Chelsea beendete die Träume der Adler. In der Liga landete die SGE auf Rang sieben und startet 2019/20 erneut in der Europa League.

Hoeneß lobt österreichische Trainer im Allgemeinen

Generell lobte Hoeneß das Schaffen österreichischer Trainer im Ausland. „Die machen eine gute Arbeit, ich denke, dass sie vor allem auch gut die Basics trainieren“, sagte Hoeneß. „Wenn jemand nur über die Taktik philosophiert, aber seine Spieler keinen Ball stoppen können, weil sie das zu wenig üben, ist alles sinnlos.“

Zur neuen Saison wird neben Hütter ein weiterer österreichischer Übungsleiter in der Bundesliga coachen. Oliver Glasner kommt vom Linzer ASK in die höchste deutsche Spielklasse und übernimmt dort den VfL Wolfsburg.