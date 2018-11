Hoeneß verbannt FCB-Legende Breitner - Südkurve setzt Zeichen

Während dem Spiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon reagierten die Bayern-Fans in der Südkurve mit einer starken Aktion auf die Verbannung Paul Breitners von der Ehrentribüne.

Hoeneß verbannt FCB-Legende Breitner von Ehrentribüne - Südkurve zeigt diese Reaktion

Update vom 28. November 2018, 8.15 Uhr: Ob sich Uli Hoeneß mit der Verbannung von Bayern-Legende Paul Breiter von der Ehrentribüne einen Gefallen getan hat? Lauschte man den Sprechchören der Bayern-Fans in der Südkurve beim gestrigen Spiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon, dann wohl eher nicht.

In der Schlussphase, als beim überzeugenden 5:1 über die Portugiesen bereits alles klar war, fassten die Fans in der Südkurve den Entschluss, Farbe für Breitner zu bekennen und stimmten deutlich zu hörende „Paul Breitner“-Sprechchöre an.

Nach der Partie ließ Uli Hoeneß seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprechen. Dieser erklärte, warum er in den letzten Wochen kaum vor die Mikrofone getreten ist.

Hoeneß verbannt FCB-Legende Breitner: Beckenbauer will vermitteln

Update vom 27. November 2018, 22.15 Uhr: In den Wirbel um die „Bitte“ von Bayern-Präsident Uli Hoeneß an Paul Breitner, dieser möge sich künftig nicht mehr auf der Ehrentribüne in der Allianz Arena blicken lassen, hat sich nun der Kaiser eingeschaltet. „Ich wünsche mir, dass sich die beiden wieder zusammenraufen. Das sollte doch möglich sein zwischen zwei erwachsenen Menschen“, sagte Franz Beckenbauer der Bild-Zeitung.

Beckenbauer hatte zusammen mit Breitner und Hoeneß den sportlichen Grundstein für die großen Erfolge des FC Bayern gelegt, Mitte der 70er Jahre dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Anfang der 80er allerdings verkrachten sich Breitner und Beckenbauer, das Verhältnis ist mittlerweile aber wieder entspannter. „Wenn ich dazu beitragen kann, bin ich natürlich dazu bereit“, bot Franz Beckenbauer seine Hilfe an.

Video: Franz Beckenbauer will zwischen Hoeneß und Breitner schlichten

Update vom 27. November 2018, 12.06 Uhr: In einem Interview äußert sich Uli Hoeneß zum Anforderungsprofil seines Nachfolgers. Zudem nennt er einen Zeitplan.

Neues Bayern-Beben! Hoeneß greift knallhart durch und verbannt FCB-Legende von Tribüne

News vom 26. November 2018 - Der Rekordmeister taumelt und taumelt. Langsam drängt sich die Frage auf, wann der FC Bayern endgültig fällt? Die sonst so knallharten FCB-Bosse wirken zimperlich. Jetzt reagiert die Vereinsführung auch überempfindlich auf die Kritik der eigenen Legenden. Uli Hoeneß soll offenbar seinen ehemaligen Freund Paul Breitner von der Ehrentribüne verbannt haben, wie die Bild berichtet.

Die Nachricht soll Hoeneß nicht einmal selbst überbracht haben, stattdessen überließ er Finanz-Chef Jan-Christian Dreesen die undankbare Aufgabe: „Es gab einen Anruf von Herrn Dreesen, mir werde von Uli Hoeneß nahegelegt, mich auf absehbare Zeit nicht im Ehrengast-Bereich blicken zu lassen. Ich habe ihm gesagt: Damit habe ich ohnehin gerechnet. Und ich möchte den einen oder anderen im Moment sowieso nicht sehen“, erzählt Breitner.

Paul Breitner schickt FC Bayern-Freikarten zurück

Der 67-Jährige hatte zuletzt öffentlich sein Unverständnis für die fast schon legendäre Pressekonferenz der FCB-Bosse vor fünf Wochen bekundet. Nun also der Ausschluss vom Ehrengast-Bereich. „Ich habe daraufhin beschlossen, meine zwei Ehrenkarten, die ich als Ehrenspielführer auf Lebenszeit besitze, zu Händen von Herrn Dreesen zurückzuschicken. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich Freikarten will.“

+ Es geht drunter und drüber beim Rekordmeister. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

Offenbar nimmt Uli Hoeneß der Klub-Legende die deftige Wortwahl im „BR“ übel: „Es geht immer um die Familie, die FC-Bayern-Familie. Und dann müssen die Kinder heute sagen: Für den Papa müssen wir uns jetzt mal gewaltig schämen.“

Breitner selbst scheint im Moment eine zügige Versöhnung nicht anzustreben: „Ich werde mir ab sofort meine Karten ganz normal kaufen, wenn ich ins Stadion gehen will.”

