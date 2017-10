Derby der Farbwechsler: Diese Blauen waren schon rot – und umgekehrt

Blau gegen Rot - das Stadtderby steht vor der Tür. Eine gute Gelegenheit zurückzublicken: Welche Spieler haben schon mal die Trikotfarbe von blau auf rot geändert und andersherum? Ein Überblick.

Blau gegen Rot, 1860 gegen Bayern II – auch wenn es nur ein halbes Derby ist am Sonntag um 15 Uhr, die Anspannung ist auf beiden Seiten beachtlich. Speziell die Löwen stehen in der Pflicht. Als Tabellenführer lässt sich die Favoritenrolle gegen die 16 Punkte zurückliegenden Bayern kaum wegdiskutieren. Es gehe um die „Münchner Stadtmeisterschaft“, sagt 1860-Trainer Daniel Bierofka. „Es ist in jedem Fall ein Spiel, das man unbedingt gewinnen will.“

Defensiv-Allrounder Phillipp Steinhart kann das nur unterstreichen: „Bei einem Derby kribbelt es anders als sonst“, sagt der gebürtige Dachauer. „Für unsere Fans ist es das Highlight der Saison.“ Was Bierofka und Steinhart eint: Beide spielten sowohl für die Löwen als auch für den FC Bayern. Insgesamt trugen sieben Löwen bereits das rote Trikot. Auch auf der anderen Seite gibt es Farbenwechsler. Vier Bayern-Spieler haben eine blaue Vergangenheit. Der tz-Wechsel-Überblick zum Derby am Sonntag: