FC Bayern: Verein postet Kinderbild von Star - doch wer ist das eigentlich?

Nach der EM-Qualifikation geht es für den FC Bayern München gegen RB Leipzig weiter. Auf Instagram postet der Verein ein Kinderbild. Doch um wen handelt es sich?

München - Das Spitzenspiel in der Bundesliga steht kurz bevor. Der FC Bayern München trifft am Samstag, 18.30 Uhr, auf RB Leipzig. Schon vor der Partie ging es heiß her. So stachelten sich Marcel Halstenberg, Timo Werner und Serge Gnabry vorab an, auch RB-Kapitän Willi Orban mischte sich ein. Zu guter Letzt verriet Diego Demme wie Kumpel Kimmich privat so tickt.

FC Bayern München: Verein postet Kinderbild von Star - Doch wer ist es?

Einen Tag vor dem Topspiel postete der FC Bayern München auf seinem offiziellen Instagram-Account nun ein Foto, auf dem ein kleiner Junge im Bayern-Trikot und mit Torwarthandschuhen auf seinem Bett sitzt. Nur, wer ist der kleine Bub, der sogar in Bettwäsche des Deutschen Rekordmeisters schläft? „Torwart?“, fragt ein User in den Kommentaren nach. Ist der kleine Bub etwa Manuel Neuer?

FC Bayern München: Geburtstagskind schlief früher schon in Vereinsbettwäsche

Die Bildunterschrift des FC Bayern München macht es den Fans nicht gerade schwer zu erkennen, welcher Spieler es tatsächlich ist: Thomas Müller. Er feiert heute seinen 30. Geburtstag. „30 Jahre Mitglied der FC Bayern Familie! Und ois Guade“, schreibt der Verein und fügt den Hashtag #MiaSanMia hinzu.

„Jemand der wirklich mal in der Bettwäsche seines Vereines geschlafen hat!“, kommentiert ein User scheinbar begeistert und etliche Glückwünsche zum Geburtstag folgen. „Manuel Neuers Handschuhe geklaut?“, fragt jemand anderes und fügt einen Lachsmile hinzu. Ein anderer Fan kommentiert mit Zwinkersmile: „Armumfang ist gleich geblieben.“

FC Bayern München: Spielt Geburtstagskind Müller gegen RB Leipzig?

Während auch die Mitspieler Thomas Müller feiern und ihm ein Ständchen singen, wie ein Post des FC Bayern auf Twitter zeigt, spekuliert man über die Aufstellung des FC Bayern. Wird Thomas Müller in der Startelf stehen? Oder setzt Niko Kovac doch auf Phillippe Coutinho?

mbr