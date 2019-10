Diesem Bayern-Duo wird jetzt ein Länderspiel-Verbot verordnet

Wenn es um die Gesundheit ihrer Spieler geht, lassen die Bayern nicht mit sich verhandeln! Darum will der Rekordmeister David Alaba und Lucas Hernandez nicht für die anstehenden Länderspiele abstellen.

München - Beim Österreicher Alaba ist der Fall schnell erklärt: Der Linksverteidiger hatte sich nach einem brutalen Foul in Tottenham an der Rippe verletzt. Anfangs war noch von einer Rippenprellung die Rede, am Freitag lautete die Diagnose dann Haarriss in der Rippe. Warum erst eine falsche Diagnose vorlag, begründete der Defensivmann am Samstagabend so: „Wir haben zunächst nur geröntgt, gestern hatte ich Schmerzen und musste das Training abbrechen. Beim MRT wurde der Bruch diagnostiziert.“ Die Ausfallzeit könne laut Alaba zwischen ein paar Tagen und drei Wochen liegen.

FC Bayern: Frankreich-Zoff um Rekordmann Hernandez

Komplexer ist da schon der Frankreich-Zoff um Rekordmann Hernandez. Zur Erinnerung: Bereits unter der Woche zeigte sich der französische Nationaltrainer Didier Deschamps irritiert darüber, dass FCB-Trainer Niko Kovac eine Abstellung des Verteidigers wegen dessen Knieproblemen öffentlich ausschloss und nominierte den Bayern-Star trotzdem.

Nun legte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Klartext-Modus nach: „Wir werden der französischen Nationalmannschaft Bescheid sagen, dass es dem Spieler nicht gut geht, dass er verletzt ist. Dann werden die Mediziner das unter sich klären.“ Salihamidzic verwies bei seiner Erklärung auf die Einschätzung von Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und dessen medizinischer Abteilung.

Die Bayern nach der Niederlage auf der Wiesn Zur Fotostrecke

Hernandez habe laut Brazzo eine Stressreaktion am Knie. Nach tz-Informationen betrifft das die Muskulatur um den Bandapparat. Intern befürchtet man beim Rekordmeister, dass es bei einer zu großen Belastung zu einer muskulären Verletzung kommen könnte.

Wer war der beste Bayern-Profi gegen Hoffenheim? Stimmen Sie ab!

FC Bayern: Reist Hernandez zur Nationalmannschaft?

Bayern-Trainer Niko Kovac, der mit Kroatien früher selbst eine Nationalmannschaft trainierte, weiß um die Interessen des französischen Verbandes: „Wir haben unsere Sichtweise. Wir sind verpflichtet, die Spieler abzustellen. Sie müssen vorstellig werden. Wenn das dort auch diagnostiziert wird, ist es klar, dass ein Spieler nicht eingesetzt werden kann.“ Es bleibt spannend, ob Hernandez letztendlich in München bleibt. Für Frankreich-Trainer Deschamps ist die Sache klar: „Lucas will gerne kommen, und ich werde kein Risiko eingehen.“

David Alaba soll laut Angaben des österreichischen Verbandes vom Samstagabend ebenfalls vorerst planmäßig nach Wien anreisen. Dort könnte auch die entsprechende Untersuchung stattfinden, nach der eine Entscheidung darüber fällt, ob der 27-Jährige im ÖFB-Aufgebot bleibt oder ob Teamchef Franco Foda eine Nachnominierung vornimmt. Die FCB-Verantwortlichen müssen also zittern.

Niko Kovac kritisiert Mittelfeld-Star nach Heimpleite: „Darf nicht passieren“