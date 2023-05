FC Bayern verschiebt Meisterfeier – auf dem Münchner Rathausbalkon wird erst später gejubelt

Von: Jannek Ringen

Die Stadt München hat die Meisterfeier des FC Bayern verschoben. Über den Grund werden sich viele Fans des Rekordmeisters freuen.

München – Am 27. Mai möchte der FC Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga klarmachen, um die Spielzeit zumindest mit einem Titel abzuschließen. Wie die Bild erfuhr, wurde die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon verschoben. Der Tag bleibt zwar der gleiche, allerdings ändert sich die Uhrzeit.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Meisterschaften: 32 (zuletzt 2022)

Meisterfeier des FC Bayern nach hinten verlegt

Am 28. Mai möchten die Spieler des FC Bayern die elfte deutsche Meisterschaft in Folge zusammen mit ihren Fans feiern. Die Anhänger des Rekordmeisters sind es gewohnt, dass die Feierlichkeiten mittags oder am frühen Nachmittag stattfinden. Die Stadt hat die Meisterfeier aber auf 17.30 Uhr angesetzt.

Vorteil für die Spieler des FC Bayern: Nach der Partie gegen den 1. FC Köln könnte die Meisterschaft ausgiebig gefeiert werden. Danach bestünde, anders als noch in den letzten Jahren, die Möglichkeit, die Party-Nacht zu verarbeiten und am nächsten Morgen auszuschlafen.

Meisterfeier des FC Bayern München 2022 © IMAGO / aal.photo

Warten auf das Frauen-Team

Der Grund für die Verlegung ist ein einfacher. Die Spieler des FC Bayern wollen zusammen mit dem Frauen-Team die deutsche Meisterschaft feiern. Diese haben am 28. Mai um 14 Uhr im Campus des FC Bayern ihr letztes Spiel gegen Turbine Potsdam.

Aktuell steht das Team um Torjägerin Lea Schüller auf dem ersten Tabellenplatz in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga. Drei Spieltage vor Ende beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg einen Punkt. Die Damen des Rekordmeisters werden also alles für eine gemeinsame Meisterfeier geben.

Logistisches Problem – Ist der Balkon groß genug?

Es wäre die zweite Meisterfeier nach 2015, welche die Herren und Damen des deutschen Rekordmeisters zusammen feiern würden. Damit würde die Bühne für die Mannschaft von Trainer Alexander Straus größer werden. Doch ein Problem könnte dies mit sich bringen.

Ist der Balkon groß genug für beide Mannschaften? Matthias Kristlbauer, Pressesprecher der Stadt München: „Ziel ist schon, dass beide Mannschaften sich gemeinsam zeigen. Wie das im Detail aussehen wird, ist noch unklar.“ Erstmal müssen beide Teams sowieso ihre sportlichen Aufgaben erledigen – das Restprogramm von Bayern und BVB. (jari)