Diese vier Bayern-Profis sind wohl „intern angezählt“, sie lassen sich hängen - bringen sie Niko Kovac ins Stolpern?

Der FC Bayern rumpelt weiter durch die Saison, ein Ruck müsste nun durch das Team gehen. Doch vier Führungsspieler sollen sich wegen Niko Kovac hängen lassen.

München - Das Ziel des FC Bayern war, bis zum Topspiel in Dortmund am kommenden Samstag in Schlagdistanz zum BVB zu sein, um mit einem Erfolg möglichst am Spitzenreiter vorbeizuziehen. Diese Mission ist an diesem Wochenende gescheitert, das 1:1 gegen Freiburg (das vierte Pflicht-Heimspiel in Folge ohne Sieg) bedeutet vier Punkte Rückstand. Die Krise verschärft sich, und es tauchen mit den Football Leaks über die Super League und dem Instagram-Gate durch Lisa Müller weitere Nebenschauplätze auf.

Vor allem der Post von Thomas Müllers Ehefrau lässt tief blicken. Würde eine Spielerfrau so schnippisch reagieren, wenn zu Hause nicht ähnlich über das Thema gesprochen werden würde? Wohl kaum. Schon nach dem erzitterten Sieg im DFB-Pokal gegen Viertligist Rödinghausen war das angespannte Nervenkostüm des Weltmeisters deutlichst zu erkennen. Doch Thomas Müller ist nicht der einzige Akteur, in dem es brodeln soll. Wie der Kicker am Montag berichtet, sind neben ihm auch Mats Hummels, Franck Ribéry und Arjen Robben mit dem Kovac-Stil mehr als unglücklich, das Blatt beschreibt ihren Status gar als „intern angezählt“.

Kovac bräuchte Rückendeckung von Salihamidzic, doch der ist der „nette Kumpel“

Hasan Salihamidzic vermag es offenbar nicht, dem Trainer den Rücken zu stärken. Dem Sportchef fehle das Durchsetzungsvermögen und die Autorität, habe das Image eines "netten Kumpels", heißt es. Öffentlich wirkte er zuletzt fahrig und ratlos. Zwar hatte es zuletzt ein klärendes Gespräch mit Jerome Boateng und Robert Lewandowski gegeben, doch Ribéry soll weiterhin angefressen sein. Hauptgrund: Die Rotation. Bei Müller und Hummels ist es ähnlich, die unregelmäßigen Einsatzzeiten stoßen ihnen übel auf. Bei Robben sollen es die vielen Auswechslungen sein, in 13 Pflichtspielen musste er achtmal vorzeitig vom Feld. Ein weiterer Punkt, der den Stars missfallen soll, sei die Planlosigkeit in der Taktik und das sture Festhalten von Kovac an seinem 4-1-2-2-1-System. Einen Plan B solle es nicht geben.

+ Die Bayern-Bank gegen Freiburg: Leon Goretzka, Thomas Müller, Mats Hummels und Sven Ulreich (v.l.). © MIS / Renate Feil/M.i.S.

Lustlos-Akteure als Risiko, aber FC Bayern will an Kovac festhalten

Die Folge: Den Akteuren fehle nun der Rhythmus. Doch was noch schlimmer wiegt, ist laut Kicker der Umstand, dass sich diese vier Spieler nun zurückhalten und wenig Motivation zeigen, an der aktuellen Lage etwas zu ändern. Dem Team fehle somit die in Krisen notwendige Hierarchie und Führung durch erfahrene Spieler.

Die Frage, die sich nun stellt: Stolpert Niko Kovac über diese vier Spieler? Stecken sie mit ihrer Lustlosigkeit den Rest des Kaders an? Laut dem Blatt wolle der FC Bayern an Kovac festhalten, auch bei einer Pleite in Dortmund. Der Weg des Umbruchs solle weiter mit dem Kroaten durchgezogen werden.

Niko Kovac hat derweil das Bekanntwerden solcher Interna scharf kritisiert.

