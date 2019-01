Live-Ticker: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim

Der FC Bayern München muss zum Auftakt 2019 in Hoffenheim ran. Mit welcher Elf läuft Kovac auf? Alle Infos zur Formation und zum Spiel bei uns im Live-Ticker.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München -:- (-:-), Freitag, Anpfiff 20.30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim: FC Bayern München: Tore: Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

18.43 Uhr: Der FC Bayern München ist inzwischen in Sinsheim angekommen und bereitet sich auf das Spiel am heutigen Abend vor. Das Social-Media-Team des Rekordmeisters postet derweil aus dem Stadion ein Bild von einem Trikot mit der Nummer 19. Dieses gehört Bayern-Neuzugang Alphonso Davies. Ein Hinweis auf eine Überraschung in der Startaufstellung oder wollen die Münchner Davies bei seinem ersten Pflichtspiel im roten Trikot einfach nur besonders Willkommen heißen? In knapp 40 Minuten sind die Fans des FC Bayern schlauer, denn dann wird die Aufstellung offiziell bekannt gegeben.

FC Bayern München: Die voraussichtliche Aufstellung in Hoffenheim

Wie wird der FC Bayern am Freitagabend in Hoffenheim auflaufen? Welche Elf schickt Trainer Niko Kovac aufs Feld? Wir haben die Positionen analysiert und eine mögliche Aufstellung gezeichnet. Besonders in der Innenverteidigung und im Mittelfeld wird es interessant.

Tor: Da gibt es keine Frage. Sollte Manuel Neuer nicht verletzungsbedingt oder überraschend ausfallen, ist er auf jeden Fall die Nummer eins. Wie immer stünde Sven Ulreich als Ersatzmann bereit.

Verteidigung: Die Verletztenliste ist geschrumpft, alle Defensivspieler dürften bei 100 Prozent sein. Die spannende Frage stellt sich in der Innenverteidigung. Im Hinspiel wurde noch mit großen Augen auf Niklas Süle geblickt, der eigentlich die Nummer drei war. Nun ist Süle die erste Wahl und die Recken namens Mats Hummels und Jerome Boateng müssen um den Nebenplatz vom Youngster kämpfen. Wahrscheinlicher ist die Wahl von Boateng, der Hummels schon ein paar Mal in der Vorrunde bevorzugt wurde. Auf den Außenpositionen dürfen wohl David Alaba und Joshua Kimmich anfangen. Kimmich könnte auch als Sechser spielen, jedoch ist das Aufgebot im Mittelfeld so groß, dass er dort auf jeden Fall ersetzt werden kann.

Mittelfeld: Auf den defensiven Position, beziehungsweise der stabilisierten Doppel-Sechs könnten Leon Goretzka und Thiago den Vorzug erhalten. Corentin Tolisso ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht so weit. Renato Sanches ist zwar weiterhin eine Option, allerdings eher für eine Einwechslung statt für die Startaufstellung. Javi Martinez wäre mit seinem Potenzial auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat, doch Kovac könnte dem Konstrukt vertrauen, dass vor der Winterpause einen Sieg nach dem anderen einholte. Martinez sprang am 17. Spieltag für den kurzfristig angeschlagenen Goretzka nur ein. Den offensiven Part wird wohl Thomas Müller übernehmen. Auch wenn James Rodriguez wieder im Trainingsgeschehen dabei war, hat der Deutsche noch Vorschuss-Lorbeeren, da er wieder erstarkt gute Leistungen brachte.

Sturm: Durch den Ausfall von Arjen Robben und Franck Ribéry stellt sich die Offensivabteilung fast von alleine auf. Kingsley Coman darf wie im Hinspiel von Beginn an ran, hoffentlich länger als knappe 40 Minuten. Sein Pendant auf dem anderen Flügel wird Serge Gnabry sein. Im Sturm wird Robert Lewandowski zum Einsatz kommen. Als Alternativen sitzen wohl Alphonso Davies und Ex-Hoffenheimer Sandro Wagner auf der Bank. Davies zeigte in ersten Ansätzen sein Talent, hat aber noch kein Pflichtspiel absolviert und soll langsam rangeführt werden. Der Kanadier und Wagner wären Optionen, sollten die Münchner hinten liegen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman

TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München: Bundesliga im Live-Ticker

Hoffenheim - Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim endete 3:1. Doch das Ergebnis war eher Nebensache. Die Nagelsmann-Truppe war damals selbstbewusst nach München gereist und wollte einen Punkt mit nach Sinsheim nehmen. Bayern zeigte eine gute erste Hälfte (1:0 durch Müller), die Hoffenheimer konnten sich nur mit Fouls behelfen. Aufreger Nummer eins: Kingsley Coman wurde von Nico Schulz so rüde gefoult, dass er lange ausfiel.

Aufreger Nummer zwei: Adam Szalai schoss den Ausgleich (1:1) und spielte dabei Jerome Boateng auf dem Bierdeckel rund. Verteidiger-Kollege war überraschend Niklas Süle und nicht Mats Hummels. Der dritte und größte Aufreger: Franck Ribéry fiel mehr als zweifelhaft, es gab den Videobeweis und Elfmeter. Den Strafstoß verschoss Robert Lewandowski, Robben aber versenkte im Nachschuss. Pfiff, Tor annulliert. Robben sei zu früh in den Sechzehner gelaufen. Wieder trat Lewandowski an und traf dieses Mal (2:1). Anschließend wurde noch ein Tor von Müller zurückgepfiffen. Robben konnte aber in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhen.

