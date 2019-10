Wie lange fehlt Goretzka noch? FCB-Star gibt Update

FC Bayern: Leon Goretzka fehlt dem deutschen Rekordmeister schon längere Zeit. Nun hat sich der Nationalspieler zu einem möglichen Comeback geäußert.

München - Das Comeback für Bayern-Star Leon Goretzka rückt näher. „Ich bin auf einem guten Weg, alles läuft nach Plan - sogar etwas schneller als geplant. Ich fühle mich gut“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern am Montag auf der Internetseite des Vereins.

Vor einem Monat war der 24-Jährige am linken Oberschenkel operiert worden. In der vergangenen Woche war er wieder ins Lauftraining eingestiegen, auch mit dem Ball konnte er schon trainieren.

Ein anderer Bayern-Star könnte womöglich ausfallen. David Alaba fehlte auch verletzt bei der österreichischen Nationalmannschaft. Derweil wurde Lucas Hernandez im EM-Quali-Spiel der Franzosen gegen die Türkei eingesetzt - trotz der Bitte der Bayern, dies nicht zu tun.

FC Bayern: Wie lange fehlt Leon Goretzka noch? FCB-Star gibt Update

„Ich denke schon, dass ich diese Woche noch mit der Mannschaft spielen werde“, sagte Goretzka und hofft auf eine schnelle Rückkehr. „Ich bin zuversichtlich, dass es in der nächsten Zeit so weit sein wird.“

Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz. In der Partie gegen Energie Cottbus gelang Goretzka nach seiner Einwechslung aber gleich ein Treffer.

FC Bayern: Droht Goretzka das Müller-Schicksal?

Spannend wird zu sehen sein, wo Niko Kovac den Nationalspieler im schon stark besetzten Bayern-Mittelfeld einsetzen wird. Zuletzt hatte sich schon Thomas Müller über seine Reservisten-Rolle beschwert.

Darüber hinaus könnte ein Abwehrspieler einen Wechsel anstreben. Bei Jerome Boateng hat sich nämlich eine unerwartet Trennung ergeben, weshalb der Abwehrspieler bald schon die Bayern verlassen könnte.

dpa/fs