Kovac und Klopp äußern sich zum Wortgefecht nach Schlusspfiff

Der FC Bayern München hat mit einer tollen Leistung ein 0:0 an der Anfield Road geholt. Jürgen Klopp und Niko Kovac lieferten sich nach Schlusspfiff ein Wortgefecht, worum ging es?

Liverpool - Was für ein Kampf! Der FC Bayern München hat den FC Liverpool niedergerungen und ein 0:0 verdient nach München gerettet. Wir haben die Stimmen der Spieler und Verantwortlichen gesammelt. Den Ticker zum Nachlesen finden Sie hier.

Manuel Neuer (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: „Wir wussten auf wen wir treffen. Wir haben gut verteidigt und standen kompakt. Liverpool hat sich schwer getan.“

... den Matchplan: „Wir wollten ein gutes Ergebnis erzielen. Vorne steht auch die Null, aber alle haben mitgearbeitet.“

... den starken Martinez: „Das hat er schon oft unter Beweis gestellt. Er nimmt jede Aktion ernst und gibt keinen Ball verloren. Chapeau vor der Leistung.

... das 0:0: „Nicht so schlecht. Vor dem Spiel wäre ein 0:0 okay gewesen. Jetzt müssen wir sehen, was im Rückspiel passiert.“

Jürgen Klopp (FC Liverpool) über ...

... das 0:0 „Kein Scheiß-Ergebnis, aber auch kein Traumergebnis. Damit kann man arbeiten.“

... die Bayern-Defensive: „Ich habe Gnabry noch nie so verteidigen sehen. Sie waren super konzentriert. Unseren letzten Ball haben wir einfach in die Beine gespielt. Das hilft nicht.“

... die Chancen: „In der ersten Halbzeit hatten wir gute Chancen, in der zweite Halbzeit habe ich keine Chancen gesehen. Es wurde viel hinten rumgespielt. Den letzten Ball haben wir irgendwo hin gepasst.“

... Martinez: „Die letzte Linie hat richtig gut gespielt. Das war nicht so richtig unser Problem. Bayern musste nicht so gut verteidigen, wir haben ihnen den Ball in die Beine gespielt.

... die Chance von Mane: „Wenn Mane ein Fallrückzieher-Tor macht, dann ändert sich das Spiel. Das Tor hätte dem Spiel gut getan.“

... das Wortgefecht mit Kovac: „Niko hat ganz Bayern die Hand abgeklatscht. Er sagte, er musste mit Ribéry reden, weil er Vater geworden ist. Der ist zum fünften Mal Vater geworden.“

Niko Kovac (FC Bayern München) über ...

... das Techtelmechtel: „In England gibt man sich die Hand. Ich bin erst zu meiner Bank, das war nicht böse gemeint.“

... die Defenisve: „Hier in Liverpool so zu bestehen, wir haben das richtig klasse gemacht. Wir waren mental da und haben konzentriert gearbeitet. Wenn wir eine gute Struktur haben, dann hat es jeder Gegner schwer. Im Rückspiel wollen wir den Sack zu machen.“

... die Champions League: „Javi und Mats haben toll gespielt. Vielleicht werfen die Leute in der glänzenden Champions League mehr rein.“

... die Aufstellung: „Ich hatte Javi im Kopf, ich hatte Franck im Kopf. Da braucht man erfahrene Spieler.“

... Martinez: „Es ist kurz vor ultimo, der kann ja keinen Krampf haben. Das ist alles ein bisschen gespielt. Man muss die Ruhe reinbringen. In Berlin hatte Kingsley einen Krampf, der keiner war.“

... Erfolg: „Man braucht positiv Bekloppte. Das hat Joshua toll gemacht. Schade, dass der für das Rückspiel gesperrt ist.“

Hasan Salihamidzic (FC Bayern München) über ...

... die Bühne: „Jeder ist fünf Prozent mehr konzentriert, wenn Champions League ist. Die Jungs haben alles reingehauen. Vielleicht hätten wir das ein oder andere Mal mehr nach vorne spielen können.“

... die Defensive: „Um in solchen Spielen zu bestehen, darf man keine kleinen Fehler machen. Wir haben das hinten raus richtig cool gemacht. Manchmal dachte ich mir: Boah, sind die cool.“

... Martinez: „Er hat das gut gemacht. Auch Mats hat das toll gemacht. Martinez hat gefährliche Bälle abgefangen. Er war hervorragend.“

... 0:0: „So war das 1981 auch. Es ist kein Wunschkonzert. Wir sind zufrieden, aber nicht euphorisch. Wir gehen genauso wieder zu Werke. Kleinigkeiten sind entscheidend.“

Mats Hummels (FC Bayern München) über ...

... seine Leistung: „Sehr zufrieden. Wir haben die Vorgaben gut umgesetzt. Nach vorne hätten wir es besser machen können.“

... den Zugriff auf das Spiel: „Alle waren diszipliniert und taktisch gut. Die Räume waren nicht groß. Das ist uns fast über 90 Minuten gelungen.“

... den Unterschied zwischen Bundesliga und Champions League: „In der Bundesliga wollen wir den Ball haben. Wenn man Favorit ist, dann ist das so, dass man das nicht vergleichen kann.“

... Ziele in der Saison: „Es war nicht so, dass wir schlecht dastehen. Wir sind in allen Wettbewerben dabei. Auf dem Platz haben wir Verbesserungspotenzial.“

... das Abwehrverhalten mit Sechser: „Es hat nichts mit dem Sechser zu tun. Wir sind oft offen, wenn wir offensiv spielen. Wenn man Räume hat, schnell jemand auf einen zukommt, dann hat selbst der beste Verteidiger der Welt keine Chance.“

... das Rückspiel: „Nach München kommt niemand gerne. Die Chancen sind 50/50.“

Joel Matip (FC Liverpool) über

... die Bayern: „Bayern ist eine super Mannschaft. Niemand dachte, dass wir uns leicht tun werden. Wir wollten gewinnen, das Rückspiel kommt noch. Wir hätten uns gerne das eine oder andere Tor gewünscht. Es war von beiden Teams kein Super-Spiel, aber auch kein schlechtes Match.“

... das Tempo: „Das Tempo konnten wir nicht immer hochhalten. Aber es gibt noch ein Rückspiel“