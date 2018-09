„Die Zeit war gekommen“: Was Niko Kovac Renato Sanches mit auf den Weg gegeben hat

Zufriedene Bayern - und ein großer Held. Nach dem Champions-League-Auftakt bei Benfica plaudert Niko Kovac über seine Motivationsansprache an Renato Sanches.

Lissabon - Mit einem 2:0 in Lissabon ist der FC Bayern in die Champions-League-Saison gestartet. Die drei Punkte entspannten die Protagonisten des FC Bayern sichtlich - ebenso wie das Wissen um das (momentane) Happy End in der rührenden Geschichte des Renato Sanches. Am Ende verriet Niko Kovac sogar, was er dem gestrauchelten Wunderkind vor der Partie mit auf den Weg gegeben hatte.

FCB-Coach Niko Kovac...

...über das Comeback von Renato Sanches: „Heute war nach dem Ausfall von Thiago die Zeit für Renato gekommen. Ich habe ihm gesagt, ‚spiel' einfach, spiel' deinen Stil, du bist hier zu Hause, du kannst es‘. Dass der Junge Fußball spielen kann, wussten wir. Wir müssen aber immer bedenken, dass ein so junger Spieler sich akklimatisieren muss. Jetzt ist er körperlich auf einem guten Niveau.“

...über die kommenden Aufgaben des FC Bayern: „Wir müssen jetzt weiterhin fokussiert sein, wir wissen, wir werden von allen gejagt."

Joshua Kimmich...

...über den Spielverlauf: „Wir sind auf jeden Fall gut ins Spiel gekommen, aber dann haben wir zu viele Fehler im Spielaufbau gehabt, haben uns selbst das Leben schwer gemacht.“

...über den überraschend offensiven Stil Benficas: „Ich persönlich spiele lieber gegen eine Mannschaft, die mitspielen möchte. Oft war‘s jetzt in der Bundesliga so, dass die Mannschaften nur hinten drin standen.“

...über das Tor Renato Sanches‘: „Sowas hab ich noch nie erlebt, dass sich die gegnerischen Fans erheben und klatschen. Mich freut‘s einfach unglaublich für den Jungen. Es hat für ihn nicht immer geklappt, aber heute hat er ein Riesenspiel gemacht. Da ziehe ich meinen Hut, wenn man sieht, aus welchen Umständen er kommt, und dass er jetzt so ein Spiel macht.“

Renato Sanches...

...über sein emotionales Comeback in Lissabon: „Ich bin glücklich, zurück nach Lissabon zu kommen. Dieses Spiel zu machen, war sehr wichtig für mich. Ich möchte mich einfach nur bei Benfica und den Fans bedanken. Für mich ist dieser Moment so besonders, es war wichtig zu treffen. Danke an Benfica und auch Bayern München.“

