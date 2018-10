Bayerns U19 vor dem Aus in der UEFA Youth League?

Die U19 des FC Bayern verpasst auch im zweiten Gruppenspiel der UEFA Youth League den ersten Sieg. Nach dem Spiel haderte Trainer Sebastian Hoeneß mit der Chancenverwertung.

Der FC Bayern stand gegen Ajax Amsterdam kurz vor dem ersten Sieg in der UEFA Youth League: In der Schlussphase wurde die Hoeneß-Elf jedoch zweimal geschockt. Den frühen Rückstand durch Noa Lang (2.) konnte Lars Lukas Mai per Kopf ausgleichen (59.). Meritan Shabani sorgte für die verdiente Führung (70.). In der Folge vergaben die Bayern mehrere Chancen und mussten in der Nachspielzeit noch das 2:2 hinnehmen. „Wir haben es verpasst die Entscheidung zu machen“, sagte U19-Trainer Sebastian Hoeneß auf der vereinseigenen Website. Damit steht die Elf von Oliver Batista Meier, Joshua Zirkzee und Co. nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt auf Platz drei der Gruppe E in der UEFA Youth League.

Wie schon im ersten Gruppenspiel gegen Lissabon lief die U19 mit Unterstützung aus dem Regionalliga-Team auf. Trainer Hoeneß verstärkte sein Team mit Christian Früchtl, Lars Lukas Mai, Meritan Shabani, Maximilian Franzke und dem kürzlich in den Profikader berufenen Jonathan Meier. Alle fünf standen in der Startelf.

Schock nach zwei Minuten

Den Beginn des Spiels verschliefen die Bayern komplett: Nach einer feinen Kombination landete der Ball in der zweiten Minute bei Noa Lang, der unbedrängt einschieben konnte. Auf dem heimischen Campus kam die U19 des Rekordmeisters aber ab der zehnten Minute besser ins Spiel und zu einigen guten Möglichkeiten. Die beste Chance hatte Angelo Stiller in der 17. Minute: Er scheiterte per Freistoß am Aluminium.

In Hälfte zwei bot sich dasselbe Bild: Nach starken zehn Minuten der Gäste übernahm die Hoeneß-Elf mehr und mehr die Kontrolle. Anders als in Durchgang eins nutzten sie diesmal ihre Chancen: Innenverteidiger Mai stand nach einer Ecke von Stiller goldrichtig und traf in der 59. Minute per Kopf zum verdienten Ausgleich. Die Bayern waren nun am Drücker und Meritan Shabani gelang gut zehn Minuten später die 2:1-Führung. Spiel gedreht! Die Bayern drängten nun auf die Entscheidung, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen.

Sorge um Batista Meier

In der 77. Minute wechselte Hoeneß doppelt: Für den blass gebliebenen Joshua Zirkzee kam Justin Butler in die Partie und Marin Pudic ersetzte den starken Marcel Zylla. Es folgte der doppelte Schock in den letzten Minuten. Erst verletzte sich Top-Talent Oliver Batista Meier. Nach einer Grätsche im Mittelfeld konnte er nicht mehr weiterspielen und wurde durch Marvin Cuni ersetzt. Über die Schwere der Verletzung war nach Spielende noch nichts bekannt. In der Nachspielzeit bekamen die Bayern einen Eckstoß nicht weg und nach einigem Durcheinander im Sechzehner drückte Sven Botman die Kugel über die Linie.

Sebastian Hoeneß zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams, haderte aber mit dem späten Punktverlust: „Die Jungs haben eine starke Leistung gezeigt, aber Fußball ist nunmal ein Ergebnissport. Die Punkte, die wir heute liegen gelassen haben, tun sehr weh.“ Besonders haderte er mit den vielen vergebenen Möglichkeiten: „Wir hatten zahlreiche Situationen, die wir leider nicht genutzt haben. Nach frühen Rückstand haben wir uns reingefightet, die Chancenverwertung war aber mangelhaft.“

Im nächsten Spiel auswärts gegen AEK Athen (23.10.) stehen die Bayern damit bereits gehörig unter Druck. Ein Ausscheiden in der Gruppenphase der UEFA Youth League wäre keine gute Visitenkarte für die Bayern-Jugend. Präsident Uli Hoeneß hatte angekündigt, verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen zu wollen.

