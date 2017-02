Live-Ticker: Anstoß in Ingolstadt

Ingolstadt - Vorhang auf für das oberbayerische Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem FC Bayern am heutigen Samstag! Wir berichten im Live-Ticker vom Duell Kellerkind gegen Spitzenreiter.

FC Ingolstadt 04 - FC Bayern München 0:0

Ingolstadt: 35 Hansen - 34 Marvin Matip, 18 Bregerie, 32 Tisserand - 33 Hadergjonaj, 6 Morales, 36 Cohen, 29 Suttner - 7 Leckie, 10 Groß - 11 Lezcano FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 8 Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba - 32 Kimmich, 14 Alonso, 23 Vidal - 25 Thomas Müller, 6 Thiago - 9 Lewandowski Tore: - Die Tabelle und die Spielstände der anderen Partien finden Sie hier.

>>> Ticker aktualisieren <<<

4. Minute: Thiago schickt auf links Alaba auf die reise - der Österreicher stand aber knapp im Abseits.

3. Minute: Im defensiven Mittelfeld formieren sich Kimmich, Alonso und Vidal. Ob das nicht ein wenig viel Defensivpower ist?

1. Minute: Und ab dafür - die Kugel rollt!

15.29 Uhr: Lahm hat die Seitenwahl, Ingolstadt führt den ersten Anstoß aus.

15.27 Uhr: So, gleich geht‘s los - die Teams betreten den grünen Rasen.

15.25 Uhr: Die herrlich-einprägsame, originelle und hitparadenverdächtige Vereinshymne des FCI beschallt grad den ausverkauften Sportpark - und Ende der Ironie.

15.22 Uhr: Hermann Gerland über das vorzeitige Karriereende von Philipp Lahm: „Das ist ein herber Verlust für uns. Er könnte auch mit 80 Prozent trainieren und dann mit 100 Prozent spielen.“

15.20 Uhr: Wir sind gespannt, wie das taktisch gleich auf dem Platz in der Offensive des FC Bayern aussieht. Ein richtiger linker Flügelstürmer befindet sich ja nicht in der Startelf.

15.11 Uhr: FCI-Trainer Maik Walpurgis sieht es folgendermaßen: „Entscheidend ist, dass wir daran glauben, dass wir gegen Bayern was holen. Nur dann können wir in so einem Spiel etwas erreichen.“ Na dann...

15.03 Uhr: FCB-Coach Carlo Ancelotti fordert von seiner Mannschaft „mehr Direktspiel“ und „dass sie schneller abschließt“.

14.51 Uhr: Und so sieht die Startelf der Gastgeber aus:

35 Hansen - 34 Marvin Matip, 18 Bregerie, 32 Tisserand - 33 Hadergjonaj, 6 Morales, 36 Cohen, 29 Suttner - 7 Leckie, 10 Groß - 11 Lezcano

14.41 Uhr: Folgende Herren nehmen zunächst auf der Ersatzbank Platz: Ulreich, Coman, Bernat, Robben, Costa, Rafinha, Sanches

14.33 Uhr: Die Aufstellung des Rekordmeisters liegt vor - kleine Überraschung: Arjen Robben sitzt erstmal nur auf der Bank.

1 Neuer - 21 Lahm, 8 Martinez, 5 Hummels, 27 Alaba - 32 Kimmich, 14 Alonso, 23 Vidal - 25 Thomas Müller, 6 Thiago - 9 Lewandowski

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom oberbayerischen Derby zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem FC Bayern München! Es ist das Duell des Tabellenvorletzten gegen den Spitzenreiter der Bundesliga, die Favoritenrollen am Samstag im Audi Sportpark (Anstoß: 15.30 Uhr) sind also klar verteilt. Aber Vorsicht, lieber Rekordmeister: Die Schanzer konnten schon dem damaligen Tabellenführer RB Leipzig ein Bein stellen und mit einer Niederlage nach Hause schicken.

Doch das wäre eine absolute Überraschung, konnte der FCI doch noch nie auch nur einen Punkt gegen die Roten holen. Vier Duelle gab es in Liga und Pokal bisher, allesamt entschied der FC Bayern für sich. Das Torverhältnis lautet 13:2 für die Münchner. Noch klarer kann eine Bilanz also eigentlich gar nicht ausfallen.

Das Derby in Ingolstadt ist gleichzeitig die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen den FC Arsenal. Dort wollen die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti am liebsten mit einem Sieg über die Schanzer im Rücken antreten.