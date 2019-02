Gutes Omen für Liverpool? Schiri mit außergewöhnlicher Bayern-Bilanz

FC Liverpool und FC Bayern duellieren sich im Achtelfinale der Champions League - ein heiß erwartetes Spiel. Wir haben alle Infos im Countdown-Ticker zusammengefasst.

Am 19. Februar treffen der FC Liverpool und der FC Bayern im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League aufeinander

Der FC Liverpool reiste vor dem Spiel ins Kurztrainingslager nach Spanien

Die Vereine schieben sich gegenseitig die Favoritenrolle zu

Gepfiffen wird das Duell an der Anfield Road von Gianluca Rocchi (ITA)

Update vom 17. Februar, 12.12 Uhr:

Der Italiener Gianluca Rocchi leitet das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (Anstoß: 21.00 Uhr) zwischen dem FC Liverpool und dem Bayern. Für den deutschen Rekordmeister ist dies ein gutes Omen: Der 45-Jährige aus Florenz pfiff in der Königsklasse bisher drei Gruppenspiele mit Beteiligung der Münchner und alle drei Partien gewannen die Münchner!

Rocchi leitete am 17. September 2013 das 3:0 der Bayern gegen ZSKA Moskau und am 4. November 2015 das 5:1 gegen den FC Arsenal, zudem das 2:1 in Eindhoven am 1. November 2016. In dieser Saison war Rocchi in der Gruppenphase der Königsklasse bereits dreimal im Einsatz gewesen, genauso oft wie bei der Weltmeisterschaft 2018. In Russland trug er unter anderem die Verantwortung beim Achtelfinale zwischen Brasilien und Mexiko (2:0).

Vor dem Kracher gegen Bayern: Wie entstand eigentlich Liverpools Kult-Hymne?

“Wackelabwehr“ mit Hummels und Boateng? Das sagt Jürgen Klopp

Update vom 15. Februar, 12.28 Uhr: Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool sieht seine Mannschaft im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München nicht in der Favoritenrolle. "Es wird so getan, als wären wir der Favorit. Ich sehe zwei starke Mannschaften, wir sind noch nicht durch. Bayern mit aller Kraft, Erfahrung und Klasse, wird schwer. Wir treffen auf eine brettstarke Mannschaft", sagte Klopp im exklusiven Interview bei Sky Sport News HD.

+ Jerome Boateng und Mats Hummels wurden zuletzt heftig kritisiert. Jürgen Klopp verteidigt die Abwehr-Routiniers. © MIS / Renate Feil/M.i.S.

"Wir haben den Vorteil, erst zuhause zu spielen. Es wird schwierig für uns, aber auch nicht einfach für Bayern", prognostizierte der 51-Jährige, der zudem die häufig kritisierte Abwehr der Münchner lobte: "Die Qualität ist nach wie vor da. Wie kann man bei Hummels, Süle und Boateng über eine Wackelabwehr reden?" Am 13. März kommt es zum Rückspiel in München.

Neuer Flirt mit Klopp? Hoeneß mit auffälligem Statement vor dem Champions-League-Kracher

14.23 Uhr: Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wollte sich vor der Kraftprobe mit Jürgen Klopps FC Liverpool in der Champions League nicht konkret auf Fragen zu einer möglichen künftigen Liaison mit dem deutschen Fußball-Trainer einlassen. „Darüber denken wir heute nicht nach. Wir haben einen Trainer, mit dem wir sehr zufrieden sind“, sagte Hoeneß am Donnerstag in München mit dem Verweis auf Niko Kovac (47). „Die Mannschaft entwickelt sich im Moment sehr gut. Wir leben im Hier und Heute und damit sollten wir es belassen.“

Hoeneß berichtete bei einem Termin selbst, dass er den 51 Jahre alten Klopp sehr schätze. Er wollte ihn im vergangenen Jahrzehnt sogar aus Mainz nach München holen. „Ich hatte mit ihm schon vor vielen Jahren einmal eine Zusammenarbeit vereinbart, bis wir dann Jürgen Klinsmann verpflichtet haben“, erzählte Hoeneß mal wieder die bekannte, aber für viele inzwischen vergessene Episode aus der Vergangenheit.

Klopp gegen Bayern von Bond-Darsteller Daniel Craig unterstützt: „Wenn er beim Spiel ist...“

08.16 Uhr: Wenn Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool im Einsatz ist, drückt Daniel Craig alias James Bond die Daumen. Der Schauspieler ist Fan des englischen Traditionsclubs und bei Partien mitunter selbst vor Ort. „Wenn er beim Spiel ist, möchte er mich anschließend treffen“, berichtete Klopp am Mittwochabend im Interview des TV-Senders Sky. Im Boot Room, einer Art Trainerkabine, habe er Craig getroffen. „Ich würde ja Schauspieler nie treffen. Und ich mag Filme. Und James Bond - das ist ja überragend.“

Viele Schauspieler seien Fans des FC Liverpool, Achtelfinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League, sagte Klopp. Schade sei es aber, dass Julia Roberts mit Liverpool-Rivale Manchester United sympathisiere.

Klopp sieht Liverpool nicht in der Favoritenrolle gegen Bayern

Update vom 13. Februar, 22.35 Uhr: Wenige Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München will Liverpools Trainer Jürgen Klopp von einer Favoritenrolle nichts wissen. „Es wird immer so getan, als wären wir der haushohe Favorit. Das finde ich extrem witzig. Ich sehe zwei extrem starke Mannschaften, die aufeinander treffen, wo ich nicht weiß, wer da weiterkommt“, sagte der Erfolgscoach am Mittwoch im Interview des TV-Senders Sky und fügte hinzu: „Ich habe nicht das Gefühl, wir wären schon durch. Es wird richtig schwierig für uns, aber auch nicht einfach für Bayern.“

Dass die Münchner mal ein schlechteres Jahr haben, findet Klopp „nicht verwunderlich“. Solche Jahre habe es immer wieder gegeben. Es sei logisch, dass irgendwann ein Umbruch stattfinden müsse. „Das ist eine normale Entwicklung. Da Ruhe zu bewahren, ist vielleicht nicht das allergrößte Talent des ganzen Umfelds in München“, ergänzte Klopp.

12.15 Uhr: Vor dem CL-Duell am kommenden Dienstag treiben LFC-Coach Jürgen Klopp große Personalsorgen um. In der Innenverteidigung muss er den gelbgesperrten Leitwolf Virgil van Dijk ersetzen. Nun droht auch dessen Nebenmann auszufallen.

Dejan Lovren hat die Reise zum Kurztrainingslager in Marbella nicht mit angetreten. „Das ist nie ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Aber wir werden alles versuchen, damit Dejan gegen München verfügbar ist. Es wird sehr knapp“, bewertet Klopp die Chancen auf einen Einsatz des Kroaten.

Mit Joe Gomez (Beinbruch) fällt ein weiterer Defensiv-Spezialist bereits seit Dezember verletzt aus. Der letzte verbliebene Innenverteidiger in Klopps Aufgebot ist der Ex-Schalker Joel Matip, der in der laufenden Spielzeit bislang jedoch kaum eingesetzt wurde. Denkbar wäre, dass der zentrale Mittelfeldmann Fabinho im Hinspiel gegen die Bayern eine Position nach hinten beordert wird.

Gündogan über das CL-Achtelfinale des FC Bayern: Deshalb ist der FC Liverpool Favorit

Update vom 13. Februar, 10 Uhr: Wer ist der Favorit beim Achtelfinale FC Liverpool gegen den FC Bayern? Ilkay Gündogan spielt derzeit bei Manchester City und dürfte die Leistungsstärke der Liverpooler ganz gut einschätzen können. Der Deutsche hat in der Sport Bild die Frage nach dem Favoriten beantwortet.

„Ich weiß, wie schwer es ist, in Liverpool zu spielen. Von daher sehe ich ganz ehrlich Liverpool einen Tick vor Bayern. Sie können an der Anfield Road ein Feuer entfachen, eine Dynamik entwickeln, die ihresgleichen sucht“, sagt der 28-Jährige.

Gündogan warnt den FC Bayern und erzählt gleichzeitig aber auch, was für die Münchner spricht: „In 15 Minuten kannst du drei Gegentore kassieren. Wenn die Bayern in Liverpool bestehen, sind sie zu Hause in der Lage, jeden Gegner zu schlagen.“

Nachteil für die Bayern? Gegner Liverpool dank Spielplan schon jetzt im CL-Modus

Erstmeldung vom 11. Februar: Der Countdown zum Champions-League-Achtelfinale läuft! Am Dienstag, den 19. Februar, kommt es zum Hinspiel an der Anfield Road (Anstoß: 21.00 Uhr), wenn der FC Liverpool den FC Bayern zum Tanz bittet. Doch während die Münchner am kommenden Wochenende noch ein Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg vor der Brust haben, kann sich der britische Gegner mit Trainer Jürgen Klopp schon jetzt ganz auf das Duell mit dem deutschen Rekordmeister fokussieren.

Im Gegensatz zum FCB hat Liverpool bis zum Europacup-Duell nämlich kein Spiel mehr zu absolvieren. Der Grund: Nächstes Wochenende steht in England wieder ein Pokal-Wettbewerb auf dem Programm - und im FA-Cup haben die „Reds“ bereits Anfang 2019 die Segel gestrichen. Doch das war es noch nicht: Der englische Tabellenführer verlässt die heimatliche Insel und wird sich im warmen Süden auf das Duell mit dem FC Bayern vorbereiten.

FC Bayern gegen Liverpool: „Reds“ bereiten sich an der Costa del Sol vor

Am Montagnachmittag reiste der Tross des Premier-League-Klubs vom John Lennon Airport nach Marbella. An der Costa del Sol bereitet sich die Mannschaft mit ihrem deutschen Trainer auf das Match vor.

A 31-man travelling #LFC squad departed for a training camp in Marbella this afternoon.https://t.co/zBfxPvHCf0 — Liverpool FC (@LFC) 11. Februar 2019

Ob die Ausgeruhtheit im Spiel gegen die Münchner ein gutes Omen sein wird, darauf darf man gespannt sein. Es gibt jedoch eine Notiz, die den Anhängern des FC Bayern nicht unbedingt Mut macht: Bereits in der vergangenen Spielzeit bereitete sich der FC Liverpool auf die K.o.-Phase der Champions League in dem Domizil in Spanien vor. Und daraufhin gelang dem Team immerhin der Einzug ins Endspiel, wo man dann gegen Real Madrid den Kürzeren zog (1:3).

Im letzten Ligaspiel vor dem Aufeinandertreffen gegen die Bayern konnte sich der FC Liverpool vor heimischem Publikumwarm schießen.

PF/dpa