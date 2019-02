Live-Ticker: Aufstellungen sind da - Klopp mit Überraschung - So hat Kovac bei Coman entschieden

Im Hinspiel des Achtelfinals geht es für den FC Bayern München nach Liverpool. Der Champions-League-Kracher bei uns im Live-Ticker. Hier verpassen Sie nichts.

FC Liverpool - FC Bayern München -:- (-:-), Dienstag, 21.00 Uhr

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Keita - Salah, Firmino, Mane Bank: Mignolet - Milner, Sturridge, Moreno, Lallana, Shaqiri, Origi FC Bayern München: Neuer - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Martinez, Thiago, James - Coman, Lewandowski, Gnabry Bank: Ulreich - Ribéry, Rafinha, Davies, Mai, Sanches, Shabani Tore: - Schiedsrichter: Gianluca Rochhi (Italien)

20.09 Uhr: Das Augenmerk bei Liverpool liegt neben dem Sturm-Trio Mane, Firmino und Salah auf der Innenverteidigung. Joel Matip und Fabinho sind kein eingespieltes Duo.

20.04 Uhr: Naby Keita, bekannt geworden bei RB Leipzig, steht etwas überraschend in der Startformation der Liverpooler. Eventuell hat Klopp einen Plan mit seinem Schützling ausgeheckt. Nimmt er beispielsweise James oder Thiago aus dem Spiel?

20.00 Uhr: Die Bayern-Bank ist dünn besetzt. Viele Optionen, die für ein Aufbäumen sorgen könnten, hat Kovac nicht. Mit Shabani und Mai sitzen sogar zwei Jungs aus der Regionalliga-Mannschaft draußen*.

19.53 Uhr: Klopp lässt mit James Milner seinen Kapitän draußen und sorgt damit durchaus für eine Überraschung. Niko Kovac verzichtet auf Leon Goretzka, der die letzten Tage an einer Verletzung laborierte. Goretzka ist nicht mal auf der Bank, die Sehnenreizung am rechten Knöchel ist wohl zu schlimm. Dafür ist Javi Martinez ins Mittelfeld gerückt.

19.44 Uhr: Eben marschieren die Bayern-Spieler in den Katakomben in Richtung der Kabinen. Die Akteure wirken fokussiert. Manch einer hat sogar ein Grinsen im Gesicht.

19.21 Uhr: Auch in den Sky-Studios wird schon spekuliert. Experte Erik Meijer sagte eben, dass Coman spielen könne. Einen Startelfeinsatz garantiert er mit diesem Satz nicht. Dabei ging es wohl nur um die Verfügbarkeit. Bekannt ist, dass der Franzose heute morgen das Anschwitzen absolvieren konnte. Lothar Matthäus meinte, dass ein Spieler, der nicht bei 100 Prozent ist, auf die Bank sollte.

19.18 Uhr: Der FC Bayern München fährt jetzt vom Hotel „Titanic“ ab. So in zehn Minuten dürften die Münchner dann an der Anfield Road ankommen.

19.15 Uhr: Für Carragher ist van Dijk ein X-Factor und möglicherweise das Problem der Liverpooler. So sieht das auch Dietmar Hamman, der heute im Stadion ist. Hamann sieht das Fehlen des Niederländers ebenso als Gefahr für den Gastgeber.

18.47 Uhr: Bayern-Fans auf dem Weg zur Anfield Road.

FC Liverpool gegen FC Bayern München: LFC-Legende macht FCB Hoffnung: „Das ist ein Problem für Liverpool“

18.14 Uhr: Jamie Carragher hat schon viele Schlachten an der Anfield Road geschlagen. Der ehemalige Kapitän des FC Liverpool spielte während seiner Karriere nur für seinen Heimatverein und gewann 2005 sogar legendär die Champions League gegen den AC Mailand nach einem 0:3-Rückstand.

Vor dem heutigen Match gegen den FC Bayern München hat der Ex-Verteidiger der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben und den Bayern-Fans mit einem Detail Hoffnung gemacht. Für ihn ist keines der beiden Teams favorisiert. Allerdings sieht er einen Nachteil bei der Aufstellung seiner Liverpooler. „Der Ausfall des gesperrten Virgil van Dijk im Hinspiel ist sicher ein Problem für Liverpool“, so Carragher. Für den deutschen Rekordmeister wird wichtig sein, wie sie auf die Atmosphäre reagieren, erklärt der 41-Jährige. „Liverpool ist mithilfe der Fans in der Lage in wenigen Minuten drei Tore zu schießen“, warnt die Liverpool-Legende auch gleichzeitig.

Alles, was heute bisher berichtet wurde, finden Sie im Countdown-Ticker. Wie könnte der FC Bayern heute Abend spielen? Die mögliche Aufstellung des FCB finden sie hier.

FC Liverpool gegen FC Bayern München: Das tippt Franz Beckenbauer

+++ Franz Beckenbauer gibt sich vor dem Kracher in der Champions League höchst bescheiden. „Ich wünsche mir für Bayern ein Unentschieden“, so der Kaiser. Ob das dann auch wirklich so kommen wird? Geht es nach Beckenbauers Tipp-Künsten, wohl eher nicht. Der Bild gestand der 73-Jährige nämlich: „Bei Prognosen liege ich meist daneben. Sogar bei Tippspielen bin ich meist der Letzte.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League +++

Liverpool - Wenn der FC Bayern München in der Vergangenheit gegen Jürgen Klopp gespielt hat, sorgte das immer für Spektakel. Nicht weniger erwarten die Fans auch an diesem Dienstag, wenn der FC Liverpool den deutschen Rekordmeister an der Anfield Road empfängt.

Viele sehen aufgrund der bisherigen Saison die Briten im Vorteil. Jedoch hat auch der FC Liverpool einige Ausfälle zu beklagen. Mit Virgil van Dijk und Joe Gomez fällt ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo weg. Vor allem van Dijk war in der laufenden Spielzeit der Fels in der Brandung. Wenn auch noch Option Nummer 3, Dejan Lovren nicht spielen kann, ist Klopp fast gezwungen mit Joel Matip und Mittelfeldspieler Fabinho die Defensive ehr suboptimal zu besetzen.

Sollte dazu der FC Bayern München hinten ebenfalls die gleichen Fehler machen wie gegen den FC Augsburg (Jerome Boateng fällt kurzfristig aus), könnten sich die Fußball-Fans auf beiden Seiten auf viele Tore freuen.

Auch in der Offensive gibt es beim Rekordmeister ein großes Fragezeichen: Kingsley Coman ist nicht bei 100 Prozent. Über seinen aktuellen Zustand nach der Knöchelverletzung kann nur spekuliert werden.

