Schalke gegen Bayern im Live-Ticker: FCB dominiert, Schalkes Gangart wird ruppiger

Der FC Bayern München spielt am Samstag im Topspiel der Bundesliga gegen den FC Schalke 04. Wir verfolgen das Duell in der Veltins-Arena im Live-Ticker.

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:1 (-:-), Anpfiff: 18.30 Uhr

FC Schalke 04: - Fährmann - Embolo, McKennie, Nastasic, Uth, Di Santo, Rudy, Caligiuri, Sane, Schöpf, Naldo FC Bayern München: - Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka, James, Müller, Ribery - Lewandowski Tore: - 0:1 James (9. Minute) Schiedsrichter: Daniel Siebert

>>> Ticker aktualisieren <<<

45. Minute: Pause in der Veltins-Arena!

44. Minute: Freistoß für die Heimmannschaft. Trotz guter Ansätze kann zunächst Ribery die Situation entschärfen, spielt den Ball zurück in die eigene Hälfte. Keine Großchance für die Schalker so kurz vor der Pause.

43. Minute: Nur noch wenige Minuten bis zur Halbzeit-Pause, die beide Mannschaften dringend brauchen werden. Nun rächt sich Goretzka nach den beiden Fouls und tritt bei Caligiuri ordentlich nach, jedoch ohne Folgen.

41. Minute: Zweite gelbe Karte für die Königsblauen! Und erneut ist Goretzka Ziel der Schalker Offensive. Gelb für Caligiuri, nach fiesem Faul an dem Ex-Mannschaftskameraden.

38. Minute: Goretzka erneut am Ball, auch diesmal zeigen die Fans ihren Unmut gegen den Münchner Ballbesitz. Jetzt wird klar: die Bayern lassen nach, Ribery lässt sich nach wenigen Pässen bereits den Ball abnehmen.

37. Minute: Die Bayern tasten sich erneut voran. Doch Schalke legt einen Gang zu und macht es den Münchnern nun wahrlich nicht einfach.

33. Minute: Der Ton wird rauer. Nicht nur unter den Spielern sondern auch bei den Zuschauern. Das zweite Tor der Bayern liegt jedenfalls nicht in der Luft.

31 Minute: Gelbe Karte für Naldo! Die Nummer 29 tritt Leon Goretzka von hinten in die Beine. Der Schiedsrichter entscheidet sofort und zieht die gelbe Karte. Doch auch die Münchner fangen an ein hartes Spiel zu spielen.

30. Minute: Langsam scheinen die Königsblauen ins Spiel zu finden. Eine direkte Großchance können die Schalker bislang jedoch nicht verbuchen. Die Münchner spielen den Ball direkt in die eigene Hälfte zurück.

29. Minute: Alaba führt den Freistoß aus, doch auch hier kann er den Ball nicht zum zweiten Tor verwandeln, diesmal trifft er jedoch die Latte.

27. Minute: Und die Pfiffe hören nicht auf. Rudy bringt Lewandowski im direkten Duell zu Fall, der stürzt auf den Rasen und bleibt liegen. Freistoß für die Bayern.

26. Minute: Erneuter Ballbesitz der Münchner. Den gegnerischen Fans scheint das gar nicht zu gefallen, ein Pfeifkonzert ertönt.

23. Minute: Traumhafte Torchance für die Bayern! James versucht den Ball ins Tor zu verwandeln, wird bei seinem glatten Durchlauf jedoch von Torwart Färmann gestoppt, der kann den Ball grade noch halten.

22. Minute: Schalke kann den Ball für sich gewinnen. Rudy flankt den Ball zu McKennie, der kann sich im Zweiderduell kaum durchsetzen und schießt eher halbherzig aufs Tor. Neuer kann locker halten.

20. Minute: Großchance für David Alaba! Mit einem direkten Torstoß versucht der Bayer den Vorsprung auszubauen, leider knapp am Pfosten vorbei. Und auch die nachfolgende Ecke können die Bayern nicht verwandeln.

19. Minute: James am Ball, direkter Pass zu Lewandowski und Alaba. Leider geht der Ball ins Aus. Schalke hat sichtbar Probleme, den Ball in die eigene Hälfte zu spielen.

17. Minute: Und erneut können sich die Bayern die Kugel sichern. Trotz guter Ansätze scheinen die Bayern die eindeutig dominantere Mannschaft zu sein. Nun sollten die Münchner ihren Vorsprung jedoch ausbauen.

14. Minute: Erste kleine Chance für die Schalker. Di Santo zielt zwar aufs Tor, Neuer kann jedoch souverän halten.

13. Minute: Kurzer Schreck für die Bayern: Thiago und Uth prallen gegeneinander. Sieht zwar schmerzhaft aus, beide rappeln sich jedoch schnell auf und das Spiel geht weiter.

9. Minute: Nach Ecke von Kimmich trifft der zunächst Rudy, der Ex-Bayern-Spieler Rudy versucht noch abzuwehren, doch James kommt zum Zug - er verwandelt perfekt ins Netz. 1:0 für die Münchner.

9. Minute: Tor!!!

6. Minute: Scheinbar mühelos können die Bayern den Ball erneut nach vorne bringen, Leon Goretzka versucht aufs Tor zu schießen, Schalke Torwart Fährmann kann jedoch halten.

4. Minute: Und der erste Schuss aufs Tor! Alaba passt zu Thomas Müller, der direkt aufs Tor schießt. Leider direkt über die Latte.

3. Minute: Erster Eckball für die Roten, doch James erwartet ein fieses Pfeifkonzert. Leider geht der Ball direkt vorbei, trifft nur knapp den Pfosten. Auch der Eckball von Kimmich wird sofort abgespielt.

2. Minute: Und gleich zu Beginn können sich die Bayern den Ball sichern. Doch schon jetzt wird klar: eine einfache Partie dürfte hier nicht auf die Münchner warten. Die Königsblauen können den Roten immer wieder den Ball abluchsen.

Anstoß: Uuund der Ball rollt! Los geht´s auf Schalke! Gelingt den Bayern der siebte Sieg in Folge?

18.29 Uhr: Es geht los, die Spieler laufen ein! Das Stadion ist gut gefüllt und noch scheint die Stimmung bei ausnahmslos allen Fans gut zu sein.

18.25 Uhr: Besondere Partie für gleich zwei Spieler. Während Leon Goretzka zum ersten Mal nach seinem Wechsel zu den Bayern auf gewohntem Rasen in der Veltins-Arena spielen wird, ist es auch für Rudy das erste Spiel gegen seinen alten Verein, den FC Bayern München.

18.12 Uhr: Und auch Schalke Trainer Domenico Tedesco lässt kurz vor Spielbeginn kaum Informationen zum genauen Plan durchsickern. Nach dem Verletzungs-Pech der Bayern versichert er jedoch: „Wir wollen gewinnen und werden zwar agressiv spielen, aber auch fair“.

18.04 Uhr: Knapp eine halbe Stunde vor Anpfiff lässt Trainer Kovac kaum Informationen zum Spiel durchblicken. Lediglich „Franck Ribery wird sehr wahrscheinlich links spielen“, lässt sich Kovac aus der Nase ziehen. Doch besonders Thiago könnte eine Schlüsselfigur im Match spielen. „Wir versuchen Thiago über die Sechs spielen zu lassen und somit zu verhindern, dass Schalke das Spiel lahm spielen kann“.

Auch wenn mit Schalke ein scheinbar machbarer Gegner auf dem Platz steht, verdeutlicht Kovac, wie schwer es am Ende werden könnte. „Wir möchten das Spiel natürlich gewinnen. Wir wissen es ist nicht einfach und es wird ein sehr intensives Spiel werden“.

17.38 Uhr: Und auch die Schalker geben ihre Aufstellung bekannt, doch auch hier die vermutete Start-Elf zu Beginn auf dem Rasen. Für Omar Mascaraell ist es nach seinem Muskelfaserriss das erste Spiel in dieser Saison. Die Nummer Sechs wird für Schalke 04 jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen.

17.35 Uhr: Die Aufstellung ist da! Trotz kleiner Veränderungen gibt es wahrlich keine Überraschung. Trainer Kovac fährt mit den Altbewährten ein scheinbar sicheres Spiel. Während Goretzka bei seiner Rückkehr in die Veltins-Arena gleich zu Beginn auf dem Rasen steht, darf Boateng auf der Bank auf seinen Einsatz hoffen. Auch Sanches darf nach seinem überragenden Spiel gegen Lissabon lediglich auf der Bank sitzen.

17.27 Uhr: Auch wenn Gegner Schalke bislang nach drei Spieltagen drei Pleiten eingefahren hat, sollten die Münchner die Partie nicht unterschätzen. Nach der letzten Bundesliga-Saison und dem anschließenden Vizemeister Schalke, dürfte das Match heute einige spannende Momente bieten.

17.18 Uhr: Knapp eine Stunde vor Spielbeginn teilt der FC Bayern auf Twitter seine Vorfreude auf die Partie mit den Fans. Die Aufstellungen beider Mannschaften dürften auch innerhalb der nächsten Minuten bekanntgegeben werden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Nach dem überzeugenden Auftritt in der Champions League gegen Benfica Lissabon folgt für den FC Bayern München der Liga-Alltag. Am Samstagnachmittag treffen die Bayern in der Veltins-Arena auf den FC Schalke 04. Zwar sind die Königsblauen erstaunlich schwach in die Saison gestartet und belegen dementsprechend den vorletzten Tabellenplatz, dennoch sind die Mannen rund um Coach Niko Kovac gewarnt: Schließlich handelt es sich bei den Königsblauen um den amtierenden Vize-Meister mit einer Menge Qualität im Kader - auf dem Papier also ein echtes Spitzenspiel.

Ein gutes Omen finden die Bayern auch beim Blick in die Geschichte: Die letzten drei Spiele in Gelsenkirchen konnte man für sich entscheiden. Neun geschossene Tore und nur zwei Gegentreffer in der bisherigen Saison machen Mut, dass es auch im vierten Anlauf klappen könnte.

Bayern zu Gast auf Schalke: Verletzungssorgen bei Kovac

Den Rekordmeister plagen jedoch Verletzungssorgen: Mit Rafinha (Innenbandteilanriss am Sprunggelenk), Kingsley Coman (Syndesmosebandriss) und Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) fallen gleich drei Akteure längerfristig aus und stehen dementsprechend auch am Wochenende nicht zur Verfügung. Die überharte Gangart der Gegner gegen die Bayern-Spieler hatte unter der Woche für Diskussionen gesorgt. Auch der Einsatz von Thiago, der an Zehenproblemen laboriert, ist noch fraglich.

In einem separaten Artikel haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Bundesligaspiel FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV und im Live-Stream verfolgen können.