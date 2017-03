„Feindliche“ Übernahme an der Säbener: Schalker betteln Neuer an

München - Für gewöhnlich besuchen nur Bayernfans das Training ihres Lieblingsvereins. Am Dienstag waren aber auch einige Gäste aus Gelsenkirchen da, um den Rekordmeister zu beobachten - mitsamt eigenem Banner.

Als Manuel Neuer 2011 den FC Schalke in Richtung FC Bayern verließ, kam das nicht bei allen Fans der ­Königsblauen so richtig gut an. Aber der viermalige Welttorhüter hat immer noch Anhänger bei S04. Im ­öffentlichen Training des Rekordmeisters am Dienstag an der ­Säbener Straße baten ihn einige Schalke-Fans mit einem Plakat höflich um ein Autogramm. Neuer verließ allerdings schon nach einer Viertelstunde den Platz, um individuell weiterzutrainieren. Vielleicht konnte er den Autogrammwunsch ja später noch erfüllen.

+ Mit diesem Plakat fragten die Schalker Manuel Neuer nach einem Autogramm.

Renato Sanchez fehlte übrigens bei der Trainingseinheit. Der Portugiese hatte den Flieger von Lissabon nach München verpasst und sollte das Programm individuell am Abend an der Säbener Straße nachholen.