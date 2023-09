Thomas Müller mit „spontaner“ Liebeserklärung an Frau Lisa – Felix Neureuther setzt noch einen drauf

Von: Christoph Wutz

Thomas Müller steht im DFB-Kader. Seine Nach-Nominierung traf seine Frau Lisa unerwartet. Sie machte dem FCB-Star einen speziellen Liebesbeweis.

München – Bereits vor den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan und Frankreich sorgte Hansi Flick für eine kleine Überraschung: Der Bundestrainer nominierte Thomas Müller nach. Der Routinier des FC Bayern München war seit der WM in Katar nicht mehr Teil der DFB-Auswahl gewesen. Die Reaktion seiner Frau Lisa auf seine unerwartete Abwesenheit in der kommenden Woche veranlasste den 33-Jährigen zu einer Liebeserklärung. Und auch Ski-Alpin-Ikone Felix Neureuther meldete sich zu Wort.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Position: Hängende Spitze Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2024 Marktwert: 12 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Vor DFB-Reise: Thomas Müller mit „spontaner“ Liebeserklärung an Frau Lisa

Thomas Müller rückte aufgrund der Verletzung von Niclas Füllkrug in den DFB-Kader nach. Für seine Frau Lisa bedeutet das, dass sie rund eine Woche von ihrem Liebsten getrennt sein wird. Allerdings bereitete sie dem 33-Jährigen einen schönen Abschied – ganz zur Freude des Bayern-Stars, der auf Instagram ein Foto mit seiner Gattin postete. Dieses zeigt die beiden kurz vor Müllers Abreise zur Nationalmannschaft sehr glücklich.

Unter dem Beitrag holte der 121-malige Nationalspieler zu einer Liebeserklärung aus: „Liebe ist..., wenn sie ihn spontan beim Männerausflug am Sportheim abliefert“, schrieb der schwer verliebte Müller, dessen Frau ihn offenbar noch bis kurz vor seiner Abreise begleitet hatte. Zusätzlich versah er seinen Post mit einem Herzen – eine süße Botschaft an seine Liebste, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Zuletzt hatte Müller einen Einblick in den Alltag mit seiner Gattin gegeben.

Lisa Müller (r.) begeisterte ihren Mann Thomas (m.) mit einer besonderen Liebes-Geste. Das erfreute auch Ski-Legende Felix Neureuther (l.). © Imago / Ulrich Wagner / Screenshot: Instagram/esmuellert (Thomas Müller)

Nach Müllers „spontanem“ Liebes-Post: Felix Neureuther setzt noch einen drauf

Doch nicht nur Thomas Müller äußerte sich zur liebevollen Aktion seiner Frau Lisa, die dem „Radio Müller“ kürzlich ein Sendeverbot erteilt hatte. Auch Ex-Skirennläufer Felix Neureuther, seines Zeichens FCB-Fan, zeigte sich in der Kommentarspalte angetan von dem Liebesbeweis.

Der 39-Jährige setzte mit einem Augenzwinkern noch einen drauf. An die Zeilen des Bayern-Routiniers anknüpfend, ergänzte Neureuther: „... und eine Kiste Bier in den Kofferraum getan hat.“ Zusätzlich sprach er dem Nationalspieler Mut für die beiden Länderspiele zu: „Auf geht‘s, Bursche“, schrieb die Ski-Alpin-Ikone. Unlängst traten die beiden gemeinsam in Neureuthers YouTube-Format „Beweg dich schlau“ auf.

Nicht nur wegen des Liebesbeweises seiner Frau hat der zweifache Champions-League-Gewinner jetzt allen Grund zur Glückseligkeit. Zuletzt hatte sich Müller mit Neu-Bayer Harry Kane zum Golfen getroffen – und dem Engländer dabei „in guter bayerischer Manier gezeigt, wo hier der Hase läuft“. (wuc)