Live-Ticker: Aufstellung ist da - Streithähne dürfen gemeinsam ran - Fortuna ohne FCB-Schreck

Am Sonntag will der FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf seine Tabellenführung beweisen. Alles zum Auswärtsspiel der Kovac-Truppe im Live-Ticker.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München -:- (-:-), Sonntag, 15.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Kaminski, Hoffmann - Sobottka - Barkok, Stöger - Raman, Kownacki - Hennings Bank: Theißen - Morales, Ducksch, Karaman, Lukebakio, Bormuth, Usami FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Bank: Ulreich - James, Boateng, Goretzka, Davies, Mai, Sanches Tore: Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

14.36 Uhr: Fortuna Düsseldorf ist nach dem

14.23 Uhr: Die Aufstellung ist da. Bayern spielt mit der Erfolgself aus dem Dortmund-Spiel. Rafinha und Franck Ribéry fehlen aufgrund einer Erkältung, erklärte der Rekordmeister auf Twitter. Alphonso Davies kehrt nach überstandener Knieverletzung in den Kader zurück. Arjen Robben und Corentin Tolisso befinden sich noch im Aufbautraining. Fortuna Düsseldorf verzichtet etwas überraschend auf den dreifachen Hinspiel-Torschützen Lukebakio.

13.55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker. In Kürze erwarten wir die Aufstellungen der beiden Teams. Los geht es um 15.30 Uhr.

Vorbericht: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München

München - Der FC Bayern München muss nach Düsseldorf - zum Favoritenschreck! Schon im Hinspiel schockten die Fortunen den FC Bayern und nahmen aus der Allianz Arena einen Punkt (3:3) mit. In der heimischen Merkur Spiel-Arena schlug Düsseldorf auch Borussia Dortmund und sorgte für eine Mega-Überraschung. Während vor der Saison jeder mit dem „Kanonenfutter Düsseldorf“ gerechnet hatte, sind beim FCB alle Alarmleuchten angegangen. Die Münchner sollten nicht nur im Training, sondern auch im Punktspiel zuschlagen.

Am fehlenden Selbstvertrauen mangelt es dem Rekordmeister auf jeden Fall nicht. Das 5:0 gegen Dortmund machte die Münchner wieder zum Tabellenführer. Nun haben Niko Kovac und sein Team den restlichen Saisonverlauf selbst in der Hand. Bei sechs Siegen aus sechs Spielen wären die Roten zum siebten Mal in Folge Meister. Doch erst einmal kommen Friedhelm Funkel und seine Jungs.

Vergangene Woche gewann Düsseldorf in Berlin gegen die Hertha mit 2:1, davor musste Borussia Mönchengladbach dran glauben. Auch die Form des Gastgebers stimmt.

Düsseldorf gegen Bayern live im TV und im Livestream

