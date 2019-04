Ticker: Hummels schimpft und humpelt, zwei Tore vor dem Schlusspfiff

Bayern München erledigt in Düsseldorf seine Hausaufgaben und holt sich die Tabellenführung zurück. Ein Elfer sorgt für Diskussionen. Alle Infos im Ticker.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München 1:4 (0:2)

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Kaminski, Hoffmann, Kaminski, Ayhan - Sobottka (68. Morales) - Raman, Barkok, Stöger, Kownacki (80. Usami) - Hennings (68. Lukebakio) Bank: Theißen - Ducksch, Karaman, Bormuth FC Bayern München: Neuer (53. Ulreich) - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry (79. James), Müller (70. Goretzka), Coman - Lewandowski Bank: James, Boateng, Davies, Mai, Sanches Tore: 0:1 Coman (15.), 0:2 Coman (42.), 0:3 Gnabry (55.), 1:3 Lukebakio (89./Handelfmeter), 1:4 Goretzka (90.+2) Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

17.26 Uhr: Das war‘s vom Ticker des Spiels der Bayern in Düsseldorf. Danke fürs Mitlesen!

90.+3 Minute: Schlusspfiff! Bayern gewinnt absolut verdient. Mats Hummels hält sich den Oberschenkel und humpelt verletzt vom Platz.

90.+2 Minute: Tor für die Bayern! Flanke von Lewandowski von links, von einem Düsseldorfer springt die Kugel zu Goretzka, der aus fünf Metern völlig frei abziehen darf. Und den Ball in die Maschen drischt.

90.+1 Minute: Drei Minuten gibt es Nachspielzeit.

90. Minute: Fortuna bekommt nochmal die zweite Luft! Angriff Düsseldorf - ein Steilpass landet dann aber im Toraus.

89. Minute: Tor! Lukebakio netzt links unten ein, Ulreich fliegt ins andere Eck.

89. Minute: Lukebakio nimmt sich der Sache an.

Elfmeter für die Fortuna - Hummels schimpft

88. Minute: Elfmeter für Düsseldorf! Hummels regt sich mächtig auf.

87. Minute: Zwayer schaut es sich nochmal auf einem Bildschirm an.

86. Minute: Hummels bekommt im eigenen Strafraum den Ball an die Hand. Zwayer schüttelt den Kopf. Gibt es da noch eine Video-Überprüfung? Sicher keine Absicht, aber es ist schon für weniger Elfmeter gepfiffen worden.

85. Minute: Die Bayern versuchen Mal um Mal, Lewandowski einzusetzen, aber bisher agiert der Pole unglücklich.

84. Minute: Thiago köpft eine Kimmich-Flanke aus zentraler Position übers Tor.

83. Minute: James‘ Freistoßflanke boxt Rensing aus der Gefahrenzone.

81. Minute: Düsseldorf übertreibt es machmal in dem Bestreben, den Ball nicht rauszuschlagen. Zum wiederholten Male landet er flach und unbedrängt genau bei einem Bayern-Spieler.

80. Minute: Usami ist jetzt bei Düsseldorf im Spiel. Kownacki geht raus.

James darf auch noch ran

79. Minute: Gnabry hat Feierabend, James kommt rein.

79. Minute: Gnabry dribbelt in den Strafraum und fällt - keine Beschwerde, war also wohl kein Elfer.

77. Minute: James macht sich bereit.

76. Minute: Das war mal ein gut gedachter Düsseldorfer Konter, aber Martinez hat aufgepasst und wieder entsteht keine Gefahr für das Münchner Tor.

75. Minute: Kimmichs Eckball führt zu keiner Gefahr.

74. Minute: Süle schickt Gnabry auf rechts, der Nationalstürmer sieht in der Mitte Goretzka. Ein Düsseldorfer ist schneller am Ball als der Ex-Schalker.

73. Minute: Die Bayern sammeln weiter fleißig Ballkontakte. Düsseldorf hat noch 17 Minuten, dann sind sie erlöst.

71. Minute: Foulspiel von Thiago und Freistoß für die Fortuna auf der rechten Seite.

Müller muss runter, Goretzka kommt

70. Minute: Müller macht Platz für Goretzka, Lewandowski ist neuer Kapitän.

70. Minute: Barkok darf mal abziehen - 25 Meter, rechts drüber. Nicht schlecht.

69. Minute: Keine Gefahr bei dieser Ecke.

68. Minute: Ecke für Düsseldorf und Doppelwechsel. Morales für Sobottka und Lukebakio für Hennings.

67. Minute: Rensing verursacht eine unnötige Ecke gegen den giftigen Gnabry. Die gelangt zu Coman, der Rensing in die Arme köpft.

66. Minute: Bayern bleibt in den Zweikämpfen griffig. Stöger wird im Mittelfeld aggressiv angegangen.

65. Minute: Wieder Kimmich für Lewandowski, doch Rensing ist bei der flachen Hereingabe früher am Ball als der Pole.

64. Minute: Jetzt macht sich Lukebakio bereit.

Lewandowski verpasst das vierte Tor

63. Minute: Kimmich serviert für Lewandowski. Rensing fängt ihn souverän.

62. Minute: Freistoß für die Bayern auf der rechten Seite nach Foul von Ayhan an Kapitän Müller.

61. Minute: Weiter nur die Bayern. Düsseldorf scheint schon nicht mehr dran zu glauben. Kommt vielleicht bald Lukebakio, der den Fortunen Hoffnung bringt?

58. Minute: Bayern tritt weiter ganz souverän auf. Coman bringt die Kugel von links in die Mitte, Thiago kommt ran - Rensing packt zu.

57. Minute: Infos zur Neuer-Auswechslung gibt es laut der Bayern-Pressestelle erst nach dem Spiel.

56. Minute: Jetzt spricht ganz wenig noch für die Fortuna. Auch der Neuer-Schock hat die Bayern nicht ins Wanken gebracht.

55. Minute: Tor! 3:0 für Bayern - Gnabry nach einer Ecke! Thiago bringt sie von links, Müller hält am ersten Pfosten den Schädel rein und verlängert für Gnabry, der am zweiten Pfosten in den Ball springt und ihn versenkt. Und dann wird natürlich wieder gerührt.

53. Minute: Ulreich kommt für Neuer.

Neuer muss raus: Wie schwer ist er verletzt?

52. Minute: Das Spiel ist unterbrochen. Neuer hat sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers vertreten und muss ausgewechselt werden.

51. Minute: Hummels kommt an die Ecke ran, kann sie aber nicht entscheidend platzieren.

50. Minute: Gnabry läuft unbehelligt die gesamte rechte Seite entlang bis zur Grundlinie - und holte eine Ecke heraus.

49. Minute: Bayern kommt über rechts, über Umwege gelangt der Ball zu Thiago, der aus sieben Metern draufhält - und Rensings Arm anschießt. Stark gehalten.

48. Minute: Das Spiel ist nach wie vor keines mit höchstem Tempo. Die Bayern kontrollieren das Geschehen.

47. Minute: Lewandowski will im Strafraum die Kugel mit der Hand mitnehmen. Freistoß Fortuna.

46. Minute: Die Bayern sammeln weiter fleißig Ballbesitz.

46. Minute: Weiter geht‘s! Bayern hat in dieser Halbzeit Anstoß. Beide Teams sind unverändert.

Bayern führt 2:0 zur Halbzeit

45.+2 Minute: Halbzeit! Die Bayern agieren souverän und sind aktuell wieder Tabellenführer. Düsseldorf spielt nicht schlecht, aber es braucht mehr, um die Bayern wirklich in Verlegenheit zu bringen.

45.+1 Minute: Martinez köpft die Ecke aufs Tor - Rensing klärt zur nächsten. Die bringt nichts ein.

45. Minute: Müller holt die nächste Ecke auf rechts heraus - in dem er Ayan genau in die Kronjuwelen schießt. Eine Minute gibt es indes Nachspielzeit.

44. Minute: War‘s das schon? Das 0:2 fiel in einer Phase, in der Düsseldorf ein wenig aufmuckte und beim FCB nicht so viel ging. Erholen sich die Fortunen davon nochmal?

43. Minute: Müller zieht in Robben-Manier nach innen, zieht ab und wird abgeblockt.

+ Bayern feiert sein zweites Tor. © AFP / RONNY HARTMANN

41. Minute: 2:0 für die Bayern! Wieder Coman! Und es läuft wieder über außen. Diesmal auf rechts, Gnabry auf Kimmich, der die Kugel flach in die Mitte bringt. Coman netzt die Kugel aus zwölf Metern in die linke Ecke. Stark gespielt.

40. Minute: So oder so - Düsseldorfs Fans feiern. Das ist heute wahrscheinlich sowieso ergebnisunabhänig.

Coman scheitert an Rensing

39. Minute: Coman prüft Rensing! Der Ex-Bayer ist zur Stelle.

37. Minute: Ist bei Düsseldorf vielleicht doch nicht mehr die ganz große Motivation vorhanden, nachdem der Klassenerhalt fix ist? Weder die Fortuna, noch die Bayern reißen sich aktuell ein Bein aus.

36. Minute: Das Tempo ist nicht am Limit. Beide Teams wollen hinten wenig riskieren.

35. Minute: Freistoß für die Bayern in der eigenen Hälfte - Trikotvergehen gegen Coman.

33. Minute: Düsseldorf lässt sich vom Rückstand nicht beeindrucken, aber bis auf den einen Konter brachte das Team vorne auch keine Gefahr für Neuer zu Stande.

31. Minute: Beeindruckend, wie Düsseldorf sich des Bayern-Pressings jetzt erwehrt - mit ganz vielen Pässen von einer Seite auf die andere, während die Fans jubeln.

29. Minute: Kimmich zeigt gutes Pressing, Kaminski muss den langen Schlag machen.

28. Minute: Stark gemacht von Müller, der für Lewandowski im Strafraum ablegt. Der wird von gleich drei Düsseldorfern bedrängt und verliert die Kugel.

27. Minute: Die Ecke bringt keine Gefahr.

Düsseldorf kontert frech

26. Minute: Kownacki! Düsseldorf kontert über links, Kownacki zieht vom Strafraumeck ab. Knapp drüber, abgefälscht, Ecke!

25. Minute: Düsseldorf überzeugt trotz des Rückstands mit starkem Zweikampfverhalten - und auch der einen oder anderen gelungenen Kombination.

24. Minute: Stöger mit der Hacke - aber er erreicht damit keinen Mitspieler. Trotzdem war das mal ein guter Angriff der Fortunen.

23. Minute: Lewandowski macht‘s! Der Pole zielt haarscharf links am Kreuzeck vorbei.

22. Minute: Nächster Freistoß Bayern, 23 Meter zentral vor dem Tor.

20. Minute: Der darauf folgende Freistoß der Bayern verpufft.

19. Minute: Ayhan sieht die erste Gelbe des Spiels, er lässt im Mittelfeld einen Bayern-Spieler auflaufen. Seine achte Gelbe der Saison.

18. Minute: Martinez zieht aus 16 Metern ab und wird abgeblockt.

17. Minute: So schnell geht‘s! Die Bayern nutzen ihre dritte Chance zur Führung. Diesmal hat Coman so „zugeschlagen“, wie sich die Bosse das vorstellen.

+ Thomas Müller war nicht mehr dran: Die Szene vor dem 0:1. © sampics / Christina Pahnke / Christina Pahnke

Coman netzt ein: 1:0 für die Bayern in Düsseldorf

15. Minute: Tor! Coman! 1:0 für die Bayern! Der Franzose kommt von links und flankt mit Schnitt in den Fünfer. Müller will den Ball noch abfälschen, säbelt aber an der Kugel vorbei. Egal - sie schlägt im rechten Toreck ein!

13. Minute: Düsseldorf kauft den Bayern in einigen Zweikämpfen den Schneid ab. Das hat Dortmund letzte Woche nicht geschafft.

12. Minute: Lewandowski verliert den Ball und Fortuna kontert. Barkok macht Tempo, aber sein langer Ball auf Hennings ist etwas zu optimistisch.

11. Minute: Erste echte Torannäherung der Fortuna. Raman probiert es von rechts - Neuer packt souverän zu.

9. Minute: Düsseldorf postiert sich bei gegnerischem Ballbesitz in einem 4-5-1.

8. Minute: Die ersten beiden Chancen des Spiels gehören dem Rekordmeister. Fortuna steht ab der Mittellinie weiter sehr gut gestaffelt, Bayern muss sich etwas überlegen. Aber zweimal hat es ja schon ganz gut geklappt.

7. Minute: Kopfballchance für Thiago! Der Spanier zielt knapp rechts daneben. Das war ganz knapp!

Coman trifft den Pfosten

6. Minute: Pfosten! Bayern kombiniert sich auf der rechten Seite über Gnabry stark durch, Coman hält den Schlappen hin - der Ball küsst das linke Aluminium. Da hätte Rensing keine Chance gehabt.

6. Minute: Die Aggessivität der Bayern aus dem Dortmund-Spiel ist bisher nicht zu sehen.

6. Minute: Neuer packt zu, nachdem eine Freistoßverlängerung auf sein Tor trudelt.

5. Minute: Freistoß für Düsseldorf im Mittelfeld.

4. Minute: Stöger beweist gutes Auge, sieht auf der rechten Seite eine Lücke. Sein Ball gerät aber zu lang.

3. Minute: Großes Tempo lässt bisher auf sich warten. Düsseldorf steht gut und ab der Mittellinie kompakt. Bayern hat den Ball.

2. Minute: In den ersten Aktionen gibt es Abtasten auf beiden Seiten.

Spiel läuft: Bayern zu Gast in Düsseldorf

1. Minute: Anstoß!

15.29 Uhr: Im Bayern-Block sind die Zündler am Werk. Es gibt eine kurze Verzögerung.

15.28 Uhr: Neuer und Hennings bei der Seitenwahl. Neuer gewinnt und bleibt stehen.

15.27 Uhr: Die Mannschaften betreten den Rasen. Fortuna spielt in rot, die Bayern in grau.

15.26 Uhr: Die Teams stehen in den Katakomben bereit.

15.25 Uhr: Die Fortuna hat viele Verletzte. Unter anderem muss Ayhan erstmals als Außenverteidiger agieren. Aber mit Lukebakio hat Trainer Funkel immerhin eine Top-Alternative in der Offensive.

15.22 Uhr: Das Wetter in Düsseldorf ist überwiegend sonnig bei 10 Grad Celsius. Beste Bedingungen also für einen tollen Fußballnachmittag.

15.16 Uhr: Hamann über Hummels: „So gut haben wir ihn seit 2014 nicht gesehen. Auch seine Qualität bei offensiven Standards. Die Bayern wären gut beraten, ihn zu behalten.“

15.14 Uhr: Salihamidzic zu Werner und anderen Gerüchten: „Zu anderen Spielern äußere ich mich nicht. Es werden einige Spieler gehandelt. Wir werden bis zum Ende der Saison abwarten.“

15.13 Uhr: Brazzo weiter zum heutigen Spiel: „Jedes Spiel geht bei Null los. Letzte Woche haben wir das hervorragend gemacht. Wir wollen heute da weiter machen, wo wir letzte Woche aufgehört haben.“

Brazzo über die Schlägerei: „Die Fäuste müssen nicht fliegen“

15.12 Uhr:Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die Rangelei im Training: „Das war Aggressivität. Im Eifer des Gefechts. Vielleicht war das ein bisschen zu viel. Die Jungs haben sich danach die Hand gegeben. Wenn wir 80 Prozent der Aggressivität umsetzen, werden wir gewinnen. Die Fäuste müssen aber nicht fliegen. Der Trainer hat das gut gelöst.“

15.07 Uhr: „Wenn Niko Kovac Meister wird, gehe ich fest davon aus, dass er nächste Saison auch Trainer der Bayern ist“, sagt Sky-Experte Dietmar Hamann.

14.36 Uhr: Fortuna Düsseldorf hat nach den Ergebnissen der gestrigen Spiele übrigens rechnerisch den Klassenerhalt perfekt gemacht. Friedhelm Funkel: „Wir wollen versuchen, unser Umschaltspiel wieder hinzukriegen. Vor allem über die Flügel. Das ist eine megaschwere Aufgabe, das wissen wir. Aber wir wollen alles versuchen, um ein offenes Spiel hinzukriegen.“

14.23 Uhr: Die Aufstellung ist da. Bayern spielt mit der Erfolgself aus dem Dortmund-Spiel. Rafinha und Franck Ribéry fehlen aufgrund einer Erkältung, erklärte der Rekordmeister auf Twitter. Alphonso Davies kehrt nach überstandener Knieverletzung in den Kader zurück. Arjen Robben und Corentin Tolisso befinden sich noch im Aufbautraining. Fortuna Düsseldorf verzichtet etwas überraschend auf den dreifachen Hinspiel-Torschützen Lukebakio.

13.55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker. In Kürze erwarten wir die Aufstellungen der beiden Teams. Los geht es um 15.30 Uhr.

Vorbericht: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München

München/Düsseldorf - Der FC Bayern München muss nach Düsseldorf - zum Favoritenschreck! Schon im Hinspiel schockten die Fortunen den FC Bayern und nahmen aus der Allianz Arena einen Punkt (3:3) mit. In der heimischen Merkur Spiel-Arena schlug Düsseldorf auch Borussia Dortmund und sorgte für eine Mega-Überraschung. Während vor der Saison jeder mit dem „Kanonenfutter Düsseldorf“ gerechnet hatte, sind beim FCB alle Alarmleuchten angegangen. Die Münchner sollten nicht nur im Training, sondern auch im Punktspiel zuschlagen.

Am fehlenden Selbstvertrauen mangelt es dem Rekordmeister auf jeden Fall nicht. Das 5:0 gegen Dortmund machte die Münchner wieder zum Tabellenführer. Nun haben Niko Kovac und sein Team den restlichen Saisonverlauf selbst in der Hand. Bei sechs Siegen aus sechs Spielen wären die Roten zum siebten Mal in Folge Meister. Doch erst einmal kommen Friedhelm Funkel und seine Jungs.

Vergangene Woche gewann Düsseldorf in Berlin gegen die Hertha mit 2:1, davor musste Borussia Mönchengladbach dran glauben. Auch die Form des Gastgebers stimmt.

ank / cg