Frankfurt feiert Kovac - und will "die Bankentürme zum Wackeln" bringen

Eintracht Frankfurt hat sich nach 30 Jahren wieder zum DFB-Pokalsieger gekürt. In Berlin und Frankfurt herrschte Ausnahmezustand - der gefeierte Held war Trainer Niko Kovac.

Berlin - Die feuchtfröhliche Pokalparty vor dem Brandenburger Tor war bereits in vollem Gange, als Niko Kovac der jubelnden Fanschar noch einmal die ersehnte Trophäe entgegenreckte. Beseelt vom ersten Titel seit 30 Jahren lauschte der Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt den Gesängen, die Berlin auch weit nach Mitternacht erfüllten - seine feuchten Augen zeugten von größter Überwältigung. "Ihr habt immer zu uns gehalten", schrie Kovac vom Balkon aus der Menge zu: "Ich freue mich, Teil eurer Geschichte zu sein!"

Spätestens in diesem Moment waren all die Anfeindungen und Beschimpfungen vergessen, die der 46-Jährige in den vergangenen Wochen wegen seines bevorstehenden Wechsels zu Bayern München hatte ertragen müssen. Die Anhänger feierten Kovac - und der genoss. Es war das filmreife Ende einer (größtenteils) wundervollen Ehe.

Party bis 6.30 Uhr

"Irgendwann im Leben kommen Situationen, die nicht ganz einfach sind", sagte Kovac. Sein sensationeller 3:1 (1:0)-Triumph im Endspiel des DFB-Pokals gegen die scheinbar übermächtigen Bayern war so ein Moment, und der ging dem emotionalen Trainer sichtlich nahe. "Ich bin zwar weg, aber ich werde den Klub nie vergessen. Das alles wird immer in meinem Herzen bleiben."

+ Niko Kovac kamen nach dem Abpfiff die Tränen. © dpa / Arne Dedert

Kovac, der eine lebenslange Mitgliedschaft im Verein besitzt, meinte die Rettung in der Relegation vor zwei Jahren, die er nach einer kurzen Eingewöhnungsphase im kniffligen Umfeld am Main erreicht hatte. Er meinte ebenso die unglückliche Pokalniederlage im Vorjahr an gleicher Stelle, die den Verein noch enger zusammenrücken ließ. Und natürlich den großen Schlusspunkt am Samstag, der bis um 6.30 Uhr mit kalten Getränken aus dem goldenen Pokal gefeiert wurde.

Brazzo: Niko hat die richtigen Knöpfe gedrückt

Inmitten aller Feierlichkeiten eines "epochalen Abends", wie ihn Sportvorstand Fredi Bobic bezeichnete, stand deshalb zu Recht Kovac. "Der Erfolg gehört zu 90 Prozent ihm. Er ist jeden Tag zu 100 Prozent ein Vollprofi", schwärmte der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng: "Seine Ansprache hat uns wieder auf den Punkt motiviert."

Aber nicht nur die war gegen ratlose Münchner das Erfolgsgeheimnis der Eintracht, die unter Kovac somit nur eines von 14 (!) K.o.-Spielen verloren haben. Auch die Spielweise der cleveren Frankfurter belegte Kovac' taktische Fähigkeiten, von denen künftig der Rekordmeister profitieren wird. "Niko hat das Team perfekt eingestellt und die richtigen Knöpfe gedrückt", lobte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Niko Kovac left Eintracht Frankfurt the perfect parting gift with victory against Bayern Munich in the DFB-Pokal final. #nikokovac #DFBPokal #anterebic pic.twitter.com/qhdp0HdID9 — Ivan Ilecic (@ivanilecic) 20. Mai 2018

Hinzu kam die individuelle Klasse von Angreifer Ante Rebic, der die Eintracht vor dem Schlussakkord von Mijat Gacinovic (90.+6) mit seinem Doppelpack (11./82.) zweimal in Führung gebracht hatte. Und letztlich das "Glück des Tüchtigen" (Kovac), das die Hessen bei der Videobeweis-Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) kurz vor Schluss besaßen.

Boateng hat das Sagen

"Ich treffe ihn ganz klar, den muss er pfeifen", sagte "Sünder" Boateng, der Bayerns Javi Martinez im Strafraum zu Fall gebracht hatte - und nach bangen Sekunden des Wartens und der Pokalübergabe durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Richtung für die Siegesfeier vorgab: "Wenn es nach dem Trainer ginge, würden wir Wasser trinken. Aber heute habe ich das Sagen."

Nach der Partynacht in der Hauptstadt reisten die Pokalhelden am Nachmittag in die Finanzmetropole zurück. Dort standen am Abend der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Frankfurt, der obligatorische Empfang auf dem Römer und natürlich die nächste Sause auf dem Programm.

"Das wird eine längere Woche", mutmaßte Offensivspieler Marius Wolf. Und Bobic, der "frühestens ab Mittwoch" wieder zum Alltag übergehen wollte, warnte sicherheitshalber die Frankfurter Bürger vor: "Wir haben uns den Sieg durch ehrliche Arbeit verdient. Nun ist alles erlaubt, wir werden die Bankentürme zum Wackeln bringen."

sid