Nach schwerem Schicksalsschlag: Franz Beckenbauer bricht erstmals sein Schweigen

Franz Beckenbauer, Vereinslegende des FC Bayern München, hat lange geschwiegen, nachdem 2015 sein Sohn Stephan starb. Nun äußert er sich erstmals dazu.

München - Es war sein schwerster Schicksalsschlag: Ehrenpräsident Franz Beckenbauer vom FC Bayern München hat sich erstmals zum Tod seines Sohnes Stephan (✝46) geäußert. "Ich weiß nicht, ob man das jemals verarbeiten kann. Ich glaube, das wird immer so bleiben", sagte die Vereinslegende des Fußball-Rekordmeisters der Zeitschrift Bunte. Sein Sohn starb 2015 an einem Hirntumor.

Lesen Sie auch: Nach BVB-Pleite: Sechs Spieler mussten wohl richtig leiden - hat Kovac es übertrieben?

Der 73-Jährige versucht dennoch, nach vorne zu schauen: "Aber so ist das Leben. Es ist passiert. Es ist nicht nur mir passiert: In vielen Familien auf der ganzen Welt ist genau das Gleiche passiert. Es ist, wie es ist."

Franz Beckenbauer: Halt findet die Bayern-Legende in der Familie

Beckenbauer findet Halt in seiner Familie. 2005 heiratete er seine Frau Heidi, mit ihr hat er zwei Kinder: Joel (18) und Francesca (15). "Es ist toll, wenn man in einem bestimmten Alter noch einmal Vater wird. Wo man es dann auch wirklich versteht, was es heißt, eine Familie zu haben. Ich war damals 23 Jahre und hatte drei Kinder: Da verstehst du nicht, was es bedeutet, eine Familie zu haben.“

Lesen Sie auch: Bobic redet die Bayern klein: „Nimbus der Unbesiegbarkeit ist weg“

Weltmeister und Weltmeistertrainer Beckenbauer hat selbst mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So hatte er 2016 eine schwere OP am offenen Herzen und mehrere Bypässe gelegt bekommen. Nachdem er sich danach lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, hat er laut eigener Aussage seine Herzprobleme nun wieder im Griff.

Lesen Sie auch: Neuzugang Davies mit erstem Training beim FC Bayern - Lazarett lichtet sich

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de* bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.