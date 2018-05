Franz Beckenbauer: Das denkt er über Niko Kovac beim FC Bayern 

Er hat beim FC Bayern München schon so gut wie alles gemacht. Jetzt hat sich Ehrenpräsident und Kaiser Franz Beckenbauer über den neuen Trainer in München, Niko Kovac, geäußert.

München - Franz Beckenbauer traut Niko Kovac eine erfolgreiche Zeit als Trainer von Rekordmeister Bayern München zu. "Ich glaube, er hat die Erfahrung, er war ja selbst ein großartiger Spieler, ein Weltklasse-Spieler, er kennt sich aus im Fußball. Er spricht die Sprache der Spieler, was ja auch wichtig ist.

„Der Pokal gehört ihm“

Ich hoffe, dass die Spieler ihn akzeptieren und dann wird das, glaube ich, eine erfolgreiche Saison werden", sagte der frühere Präsident der Münchner in einem Exklusiv-Interview mit Sky Sport News HD: "Niko hat jetzt schon einige Erfahrung hinter sich. Auch mit der kroatischen Nationalmannschaft und jetzt mit Eintracht Frankfurt, die er sehr gut betreut und trainiert hat - mit dem Highlight Pokalsieger gegen den FC Bayern."

Kovac hat am vergangenen Samstag mit Eintracht Frankfurt seinen zukünftigen Arbeitgeber im DFB-Pokal-Endspiel in Berlin mit 3:1 besiegt. "Der Pokal gehört ihm", so Beckenbauer.

SID