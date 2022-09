Frauenfußball: Wohin mit dem Boom? - „Wird viel erzählt beim DFB, aber relativ wenig getan“

Einschwören auf eine Rekord-Saison? Der Start der Bayern-Frauen – vor 23 200 Zuschauern in Frankfurt. Foto: imago © imago

Die Grüße von der Säbener Straße gingen in diversen Teamquartieren ein. In jenem der deutschen Frauen sowieso, auch in dem der Österreicherinnen – und sogar bei einer Engländerin bimmelte das Telefon.

München – Georgia Stanway hatte damals, kurz bevor sie mit der englischen Nationalmannschaft den EM-Titel gewann, noch nicht ein Spiel für den FC Bayern bestritten.

Aber sie gehörte schon zur Familie. Deshalb nahm Herbert Hainer auch für den Neuzugang eine Videobotschaft mit besten Wünschen für das Finale auf.

Als Stanway ein paar Wochen später bei ihrem neuen Verein in München startete, hatte sie ein Alleinstellungsmerkmal. Sie war und ist die einzige Europameisterin im Kader von Trainer Alexander Straus, sogar in der gesamten Bundesliga. Ihre Verpflichtung wurde als Coup gefeiert, als Kampfansage an die große, finanzstarke Liga in ihrer Heimat interpretiert, in der ihre Nationalmannschaftskolleginnen deutlich mehr Geld verdienen können als sie hier. Stanway, zuvor sieben Jahre lang bei ManCity, wurde gewissermaßen zum Symbol eines Booms – von dem man sich endlich Nachhaltigkeit erhofft. Nur: wie?

Karl-Heinz Rummenigge rät dem Frauenfußball sich zu verselbstverständigen

„Man braucht nur einen Blick auf die englische Insel werfen. Dort wird bereits getan, was mir vorschwebt“, sagt Karl-Heinz Rummenigge im Gespräch mit unserer Zeitung. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hat die Debatte um verkrustete Strukturen und fehlende Finanzmittel im deutschen Frauenfußball vor einigen Wochen befeuert und den „Machosport“ Männer-Fußball dabei in die Pflicht genommen. Mit Blick auf die Gründung der DFL im Jahr 2000 sagt er: „Damals hat sich der Männerfußball nachhaltig entwickelt.“ Und rät den Frauen, sich „analog dazu ein Stück weit zu verselbstständigen – schließlich sind Verbände aus bekannten Gründen immer sehr langsam und sehr schwierig in der Entscheidungsfindung“. Ein Seitenhieb in Richtung DFB, unter dessen Dach die Frauen-Bundesliga mit ihren zwölf Teams organisiert ist.

Mit Simone Laudehr könnte man die Thematik stundenlang debattieren. Die Welt- und Europameisterin hat ihre Schuhe zwar vor einem Jahr an den Nagel gehängt, brennt jedoch weiter für den Sport, den sie so liebt. Dass der EM-Boom – wie von DFB-Präsident Bernd Neuendorf zugegeben – im aktuellen System nicht aufgefangen werden kann, sieht die 36-Jährige als „ganz normal“ an. Sie nimmt aber sowohl Verband als auch Politik in die Pflicht. „Die kleineren Vereine“, sagt sie, „werden im Stich gelassen“, es fehlt an Trainern, Finanzen und Strukturen, den Nachwuchs nachhaltig zu fördern. Zudem kommt ihr die Debatte viel zu spät: „Wir haben es vollkommen verpasst, den Boom in den goldenen Jahren von Silvia Neid zu nutzen.“

Karl-Heinz Rummenigge kritisiert DFB

Damals, als die DFB-Elf nahezu jedes Turnier gewann – dann aber ein- und auch überholt wurde. Laudehr hat neben ihrer Karriere studiert, „wo sind wir denn? Wer schafft das denn?“, schimpft sie. Von „Equal Pay“ will niemand reden, ein Mindestlohn aber wäre ein Anfang. Zu realisieren laut Rummenigge nur, „wenn die Frauen eine Art DFL gründen“. Anders als im Jugendbereich der Herren („stagniert ja schon fast“) sieht er „im Mädchen- und Frauenfußball eine Chance, die ja auch in unsere heutige Zeit hineinpasst“.

Laudehr geht mit, hat aber Bedenken. Zum Modell einer Lizenz-Liga sagt sie: „Gefühlt will der DFB das nicht machen.“ Auch Rummenigge sieht: „Es wird viel erzählt beim DFB, aber relativ wenig getan.“ Dabei würden die richtigen Strukturen deutlich mehr Finanzmittel rekrutieren. „Sponsoren, Übertragungsrechte – das würde besser verteilt werden. Dann wiederum könnte in Marketing, Spielerinnen und Gehälter investiert werden“, sagt Laudehr. All das ist laut Rummenigge auch nötig, um international den Anschluss nicht zu verlieren. Passiert nichts, „sage ich, dass das Leben für die deutschen Mannschaften nicht leichter wird“.

Der Ex-Boss der Bayern hat sieben Enkel – deutlich mehr Jungs. Wenn aber auch die Mädels Fußball spielen wollen, freut sich der Opa. Und wenn sie damit Geld verdienen – wie Stanways Mannschaftskolleginnen auf der Insel –, umso mehr. (Hanna Reif)