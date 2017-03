Hoeneß über Bayern-Frauen: „Playboy-Fotos? Kein Veto!“

Präsident Uli Hoeneß über die Frauen des FC Bayern, Eleganz, Models, Feminismus, das Champions League gegen Paris St. Germain und sein generelles Frauen-Bild

München – Nach der Länderspielpause wird es für das Frauen-Team des FC Bayern ernst. Morgen steht das Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg an (Grünwalder Stadion, 19 Uhr), am Sonntag folgt das Liga-Duell mit den Niedersachsen und am Donnerstag nächste Woche das Champions League-Viertelfinale gegen Paris St. Germain (Grünwalder Stadion, 19 Uhr). Präsident Uli Hoeneß spricht im Interview über sein Frauen(fußball)bild.

Herr Hoeneß, wissen Sie, was für ein Tag am vergangenen Mittwoch war?

Uli Hoeneß: Weltfrauentag.

Sie sind im Thema. Bedeutet Ihnen so ein Tag etwas? Manche Männer erfahren davon nur mittels saloppem Zuruf der Partnerin.

Hoeneß: Ich denke, in Deutschland ist das nicht ganz so im Mittelpunkt, weil die Stellung der Frau hierzulande nichts ist, worüber man Tag und Nacht nachdenken muss. Aber weltweit, gerade in muslimischen Regionen oder Gebieten, in denen Frauen unterdrückt werden, sollte so ein Tag schon noch einen zusätzlichen Anreiz schaffen, nachzudenken.

Im Jahr 1972 ereignete sich beim 9:0 im Europacup gegen Omonia Nikosia eine Art „regionaler Frauentag“ beim FC Bayern. Erinnern Sie sich an diesen Abend?

Hoeneß: Nicht speziell. Was war da?

Der damalige Präsident Wilhelm Neudecker lud anlässlich seines Geburtstags alle Frauen gratis ins Olympiastadion ein. 700 kamen, ein Mann schwindelte sich sogar mit Perücke unter die 25 000 Zuschauer . . .

Hoeneß: (lacht) Das mit der Perücke ist ja ein Ding. Aber die ganze Aktion an sich sagt viel aus, das war typisch für die damalige Situation. Fußball war Männersache. Kaum Frauen da. Schaue ich mich heute auf der Tribüne um, würde ich sagen, sind da 30 Prozent Frauen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Partnerin eher ihren Mann mitnimmt als umgekehrt. Da hat sich sehr viel verändert.

Sie schossen damals das 2:0, Gerd Müller traf fünf Mal, eine Dame trank nach Ihrem Tor einen Schluck ihres mitgebrachten Obstlers und schwärmte später in der Zeitung: „Der Uli hat so schöne blonde Haare“ . . .

Hoeneß: (lacht laut) Schön. Da sehen Sie mal: Damals hatte ich noch welche. Ich kann mir das gut vorstellen, dass dieser Stadionbesuch für die Frauen damals im Grunde etwas Exotisches gewesen ist. Heute leben wir in einer anderen Gesellschaft, da sollten wir in Deutschland auch mal eine gewisse Zufriedenheit zeigen. Manchmal, wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man das Gefühl: Alles ist Mist hier. Aber wenn wir doch jetzt nur zum Beispiel mal auf die Entwicklung des Frauenbilds in den letzten 20 Jahren zurückschauen, hat sich enorm viel bewegt. Ich sage immer wieder, wir sollten alle froh sein, in Deutschland geboren worden zu sein: Freie Meinungsäußerung, freie Presse, Stellung der Frau, da kann man etliche Punkte aufzählen.

Wussten Sie, dass Frauen-Fußball in Deutschland Mitte der 50er Jahre sogar verboten war?

Hoeneß: In Deutschland?

Ja. Die Begründung: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“

Hoeneß: War das strafrechtlich? Das wundert mich sehr und habe ich nicht gewusst. Auch hier muss man sagen: Sowas ist ja heute gar nicht mehr denkbar.

Erinnern Sie sich an Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Frauen-Fußball?

Hoeneß: Ich muss ja zugeben, ich stand dem Frauen-Fußball lang nicht so positiv gegenüber. Ich habe seinerzeit das eine oder andere Spiel gesehen, auch live, und hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine andere Sportart. Der Bewegungsablauf war nicht so trainiert, Frauen waren nicht so athletisch und technisch nicht in der Lage, den Fußball zu spielen, den man sich vorstellt. Aber all diese Attribute haben sich längst total angenähert. Mittlerweile ist das alles sehr sehenswert.

Von Ihnen stammt das Zitat aus früheren Zeiten: „Damenfußball ist anders. Ich will da nicht sehen, dass eine der anderen die Knochen poliert. Beim Herrenfußball will ich das sehen!“ Gilt das noch heute?

Hoeneß: Ja, eigenartigerweise ja. Natürlich gehört Kampf zum Spiel, auch bei den Frauen, und es ist völlig in Ordnung, dass sie körperbetont spielen, das soll ja kein Ballett sein. Aber wenn eine an der anderen vorbei ist, möchte ich nicht sehen, dass sie der dann von hinten in die Achillessehne springt. Ich möchte bei den Frauen sehen, dass sie elegant dribbeln und den Ball ins Tor schlenzen. Dass sie noch mehr das Schöne am Spiel zeigen, die Eleganz, die technische Raffinesse. Bei den Männern akzeptiere ich, dass einer mal bei einer Grätsche eine Verletzung des anderen in Kauf nimmt. Bei Autorennen ist das auch so, dass die Gefahr inkludiert ist. Komischerweise möchte ich das beim Frauen-Fußball nicht haben. Das ist vielleicht irrational, aber so empfinde ich.

Wie ist denn generell Ihr Frauen-Bild, was macht eine moderne Frau aus?

Hoeneß: Da liegt für mich in der Frage schon der Fehler. Weil sie ja impliziert, dass da ein Unterschied ist. Für mich ist die Gleichberechtigung aber voll da. Ich verstehe auch den ausgeprägten Feminismus nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder wenn wir wie neulich beim Basketball eine Werbung machen mit einer jungen Frau in einem knappen Oberteil und daraus ein Riesen-Bohei entsteht, verstehe ich das auch nicht, wenn gleichzeitig die Models in Dessous bei Victoria Secret über den Laufsteg stolzieren. Da sagen doch auch alle: „Super, super!“ Ich glaube, wir sind relativ freizügig hier in Deutschland – ohne obszön zu sein. Und wenn sich heute eine junge Frau unbekleidet sagen wir für den „Playboy“ fotografieren lässt, sollte man das respektieren, wenn es ihr Wunsch ist. Wenn mir das nicht gefällt, muss ich mir das Magazin ja nicht kaufen oder anschauen.

Und wie würden Sie reagieren, wenn eine Spielerin des FC Bayern für den „Playboy“ posieren würde?

Hoeneß: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon mal gefragt. Vor zehn Jahren wäre ich etwas irritiert gewesen. Heute gäbe es da aber kein präsidiales Veto von mir. Warum nicht? Wenn ich unsere Frauen heute so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass die da eine ganz gute Figur machen würden.

Wie ist denn Ihr Kontakt zu Ihrem Frauen-Team?

Hoeneß: Ich lade das Team immer wieder mal zum Essen ein und betrachte unsere weiblichen Spieler genauso wie unsere männlichen. Sie wissen, meine Tür steht für sie immer offen. Und das wird auch genutzt. Erst letzte Woche war Lena Lotzen bei mir und hat mir eine Flasche Rotwein auf den Tisch gestellt, weil sie sich bedanken wollte für unsere Unterstützung während ihrer langen Verletzungspause. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich sehe mich allgemein als Promoter und Helfer. Das sind bei uns alles ganz arg tolle junge Frauen, die super erzogen sind unglaublich gute Manieren haben. Sie sind auch noch kein bisschen verwöhnt, nehmen nicht alles als so selbstverständlich. Das ist in unserer Zeit auch ein wichtiges Gut.

Wie ist die Reihenfolge vereinsintern? Oben stehen freilich die Fußball-Profis, dann haben wir die Fußball-Junioren, die Basketballer, die Frauen...

Hoeneß: Ich sehe da keine direkte Hierarchie. Karl-Heinz Rummenigge hat inzwischen auch ein offenes Ohr, wenn Managerin Karin Danner etwas auf dem Herzen hat. Weil auch er festgestellt hat, dass das ein wunderbares Aushängeschild und prima Werbeträger für den FC Bayern ist. Sie haben ein wunderbares Auftreten, sind sportlich elegant und erfolgreich. Sie machen einen super Job.

Da hat sich intern einiges verändert. Lange wurde die Sparte stiefmütterlich – stiefväterlich – behandelt.

Hoeneß: Da muss ich Ihnen Recht geben, absolut. Wir haben das lange nicht so ernst genommen. Heute ist es so, wenn sich zum Beispiel eine Spielerin verletzt, dass die Abläufe die gleichen sind, als wäre es zum Beispiel der Herr Ribery. Es gab da eigentlich keinen konkreten Punkt des Umdenkens. Ich muss sagen, uns hat gefallen, dass sie erst geliefert haben und nicht schon vorher gefordert haben. Sie haben zunächst im stillen Kämmerchen ihre Leistungen erbracht, ohne großes Tamtam, nun zeigt sich der Verein dankbar-großzügig.

Von welchem jährlichen Budget sprechen wir denn beim FC Bayern im Frauen-Bereich?

Hoeneß: Ich weiß es nicht genau. Ich schätze keine zwei Millionen Euro. Eher einskommafünf.

Wie viel Zeit nimmt das Frauen-Team in Präsidiumssitzungen in Anspruch?

Hoeneß: Da gibt es keine Reihenfolge. Was sich verändert hat, ist, dass ich glaube, dass sich Karin Danner früher gar nicht getraut hat, zu fragen. Heute sind die Wege kurz. Wenn sie will, kann sie jederzeit zu mir ins Büro. Wobei sie viel Wert darauf legt, selbstständig zu arbeiten, was ich auch wichtig finde.

Die Mannschaft wurde zwei Mal in Serie Meister, ist gespickt mit Nationalspielerinnen – dennoch ist das Zuschauerinteresse im Grünwalder Stadion begrenzt.

Hoeneß: Das ist etwas, was wir nicht direkt steuern können. Ich hoffe, dass mit den Champions League-Spielen gegen Paris jetzt mehr Leute kommen und dann merken: „Hoppla, das ist wirklich attraktiv!“ Wir würden dann mehr PR-Aktionen anstreben, aber ich bin zunächst kein Freund davon, den Hund zum Jagen zu tragen. Der Zuschauer muss schon selbst auf den Geschmack kommen. Wir sollten da nur Impulse geben.

Wäre es denkbar – oder sogar kontraproduktiv, weil es die Eigenständigkeit torpediert –, die Frauen im Vorfeld eines Bundesliga-Spiels der Männer in der Allianz Arena spielen zu lassen?

Hoeneß: Ich denke, es wäre eine Herabsetzung, die den Frauen nicht gerecht wird. Sie sind ja keine E-Junioren oder Vorgruppe. Ich fände es eher diskriminierend. Wenn wir glaubten, dass das etwas für die Aufmerksamkeit brächte, müsste man das dennoch überlegen. Aber man darf nicht übersehen: Die spielen ernsthaft, da leidet auch der Rasen, und das im Vorfeld eines anderen Spiels? Ich denke, das ist nicht praktikabel.

Bieten die Frauen die Möglichkeit, noch ein neues Klientel zu erreichen? Zum Beispiel die Familie mit fußball-affinen Töchtern, der der Trubel in der Allianz Arena zu groß ist?

Hoeneß: Der Zulauf an Mädchen, die spielen wollen, ist irre. Ich bin sicher, dass sich das auch mal im Stadionbesuch niederschlagen wird. Diese Diskrepanz wird schwinden. Man sieht das ja bei Länderspielen. Da kommen auch 30 000, 40 000. Wobei man da auch die mediale Gewalt erkennt. Da wird regional im Vorfeld eines Spiels sehr viel Aufwand betrieben.

Ist der Frauen-Fußball ein schlafender Riese oder ein Liebhaberstück?

Hoeneß: (überlegt) Im Moment ein Liebhaberstück. Ob ein schlafender Riese, muss der Bürger entscheiden. Ich bin da relativ gespalten: Einerseits will ich, dass sich das durchsetzt – andererseits kann und will ich den Leuten nichts vorschreiben. Die Menschen sollen zum Frauen-Fußball, weil sie das gerne sehen und nicht weil ich das als Präsident des FC Bayern gerne so hätte. Sie müssen sich wohlfühlen. Das Gleiche gilt ja beim Basketball. Wir machen das nicht, weil der Uli Hoeneß der große Fan ist, sondern weil ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die das gerne sehen wollen.

Wie sieht Ihre eigene Frau Susi Fußball generell? Hand aufs Herz: Hat sie Ahnung von der Materie?

Hoeneß: Sie ist natürlich FC-Bayern-geprägt. Wenn ich am Sonntagnachmittag englischen Fußball anschaue oder andere deutsche Vereine, schaut sie nicht mit. Aber ansonsten ist sie bei den meisten Spielen dabei, und auch bei den Frauen kommt sie mit. Sie ist seit 40 Jahren bei fast allen Heimspielen im Stadion – und auch auswärts ab und zu. Wenn du 50 Spiele im Jahr siehst, zudem kriegt sie ja viele Gespräche mit . . . also sie hat schon Ahnung und kann unterscheiden, ob ein Spieler gut oder schlecht ist.

In Ihrem Verwaltungsbeirat ist Alexandra Schörghuber stellvertretende Vorsitzende. Hat sie Ahnung vom Fußball?

Hoeneß: Sie kommt regelmäßig zu unseren Spielen und ist sportinteressiert. Für uns ist sie wichtig, weil ihr unternehmerischer Rat Gold wert ist. Sie ist ja nicht für Spielerkäufe zuständig.

Wird der FC Bayern die Zugpferdrolle im Frauen-Fußball übernehmen?

Hoeneß: Wir forcieren das Projekt, aber wir müssen auch vorsichtig sein: Der Handball kommt auf uns zu, im Tischtennis hätten sie gerne mehr Unterstützung – wir dürfen uns nicht verzetteln. Aber ich denke schon, dass uns die Entwicklung im Frauen-Fußball für die Zukunft optimistisch stimmen kann.