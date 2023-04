Frust bei Cancelo: Brazzo beschwichtigt nach Abgang des Bayern-Neuzugangs

Nach Sieg gegen BVB

Joao Cancelo wurde im Spitzenspiel gegen Dortmund nur eingewechselt. Der Star-Neuzugang des FC Bayern reagierte mit einem Frust-Abgang.

München – Der FC Bayern München darf sich als großer Gewinner an diesem Wochenende fühlen. Nach dem Trainerwechsel von Thomas Tuchel für Julian Nagelsmann feierte der Rekordmeister einen beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund und holte sich die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Eigentlich sollten an diesem Abend alle zufrieden nach Hause gehen, könnte man meinen. Doch ein FCB-Star fiel mit einem Frust-Abgang auf – João Cancelo.

João Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Größe: 1,82 m Marktwert: 70 Millionen Euro Aktuelles Team: FC Bayern München

Bayern-Neuzugang João Cancelo auch unter Tuchel nur Ersatz

Der Portugiese kam im Winter als Star-Neuzugang auf Leihbasis von Manchester City zum FC Bayern. Die Erwartungen auf beiden Seiten haben sich bislang nicht annähernd erfüllt.

João Cancelo, der als Wunschspieler von Ex-Coach Julian Nagelsmann galt und von dessen Aus im Live-Interview überrumpelt wurde, hatte sich durch den Wechsel nach München mehr Einsatzzeit erhofft. Nach starkem Start landete der Außenverteidiger aber schnell auf der Bank. Auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel scheint sich daran zunächst nichts zu ändern.

+ Joao Cancelos Frust-Abgang spricht Bände, Hasan Salihamidzic versucht zu beschwichtigen. © Ulrich Wagner/Sportfoto Rudel/Imago

João Cancelo wird bei Bayern-Sieg erst in der Schlussphase eingewechselt

Tuchel wechselte João Cancelo gegen Dortmund erst in der 79. Minute für Alphonso Davies ein. Der Kanadier auf der linken Abwehrseite in der Viererkette und Benjamin Pavard auf rechts bekamen den Vorzug.

Direkt nach Schlusspfiff ging der 28-Jährige in die Kabine und als Erster verließ er die Allianz Arena, berichtet AZ-Reporter. Cancelos Frust-Abgang spricht Bände, offenbar hat er sich durch den Trainerwechsel eine neue Chance in der Startelf ausgerechnet. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic versuchte nach der Partie zu beschwichtigen und nahm seinen Winter-Transfer in Schutz.

Frust-Abgang von Bayern-Neuzugang spricht Bände – Brazzo beschwichtigt

„Er ist ein Topspieler und wird seine Spielzeit bekommen. Es ist normal, dass es nach dem Spiel Emotionen gibt“, sagte Salihamidzic laut Koch. Brazzo wollte das Thema offenbar nicht zu sehr hochkochen lassen. Cancelo ist bekannt für seine impulsive Art, erst vor wenigen Wochen bolzte der Edel-Reservist den Ball über das Bürogebäude an der Säbener Straße.

„Der Trainer hat sich heute für diese Anfangself entschieden. Das müssen sie mit ihm besprechen“, sagte Brazzo in der Mixed Zone. „João ist ein Topspieler und er wird seine Spiele bekommen, wie jeder andere. Wir haben einen sehr schweren Monat April, da brauchen wir jeden Spieler.“ Am Dienstag und Samstag geht es direkt mit dem Freiburg-Doppelpack im DFB-Pokal-Viertelfinale und der Bundesliga weiter. Gut möglich, dass sich Cancelo dann mal von Anfang an zeigen darf.

Bayern-Ärger auf allen Ebenen

Während Salihamidzic einen größeren Eklat um Cancelo wohl noch verhindern konnte, eskaliert der Streit zwischen Vorstandsboss Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus. Ex-Bayern-Kapitän Matthäus bezichtigt Kahn der Lüge, was dieser nicht so ohne weiteres auf sich sitzen lassen will und den Lügen-Vorwurf kontert. (ck)

