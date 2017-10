Rummenigge und Hoeneß geloben Besserung

„Gute, wichtige, überfällige Gespräche“: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wollen beim FC Bayern künftig wieder mehr Harmonie vorleben. Sie haben eingesehen, dass die Außenwirkung zuletzt nicht positiv war.

München – Hasan Salihamidzic betritt den Saal als Vierter und Letzter des Führungsquartetts, er setzt sich ganz nach außen, und in der nächsten knappen Stunde kommt er nur zweimal zu Wort. So stellt man sich den Auftritt eines Mannes, der im Laufe der Pressekonferenz den Titel „ganz großer Gewinner“ verliehen bekommt, eigentlich nicht vor. Uli Hoeneß nennt ihn so, und seine Begründung ist originell. Salihamidzic, der noch immer recht neue Sportdirektor, dürfe sich mit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes endlich auf „eine relativ leichte Einarbeitungszeit“ einstellen.

Der Bosnier ist zwar bereits zwei Monate im Amt, doch diese zwei Monate waren dermaßen turbulent, dass an ein behutsames Eingewöhnen in dem ebenso ungewohnten wie anspruchsvollen Job kaum zu denken war. Ständig musste er eine Krise kommentieren, eine diplomatische Verwicklung auflösen, den erbosten Franck Ribery besänftigen oder die Bosse vor Kameras und Mikros vertreten. Es war eine schwierige Phase, und Salihamidzic hatte den vielleicht undankbarsten Auftrag im ganzen Verein.

Für die nähere Zukunft ist Hoeneß nun sicher, dass der Sportdirektor nur noch „wenige Baustellen zumachen muss“. Weil nirgendwo mehr welche klaffen. Das soll zum einen an Heynckes liegen, der menschlich und sportlich wieder für ein besseres Klima sorgen soll. Zum anderen an den obersten Entscheidern.

Nicht mal Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß bestreiten, dass sie in den vergangenen Monaten keinen sehr harmonischen Eindruck hinterlassen haben. Ob es nun um die Asien-Reise im Juli ging, die der eine grenzwertig fand (Hoeneß) und der andere gelungen, oder Robert Lewandowskis nicht autorisiertes Interview. In einigen ziemlich bedeutenden Fragen waren sich die beiden auffallend uneins, und für Beobachter lag es auf der Hand, vom Einzelfall auf das große Ganze zu schließen.

„Den Schuh ziehe ich mir an“, sagt der Präsident rückblickend. Er hätte auch abwehren oder beschwichtigen können, stattdessen sprach er gestern freimütig von „Unebenheiten“, die den Rekordmeister beschäftigten. Meinungsverschiedenheiten wie die jüngsten habe es zwar auch in den letzten Jahren gegeben. Aber da hat es nicht immer jeder gleich mitgekriegt, weil die Beteiligten nach außen den Schein wahrten, statt ihre Differenzen mehr oder weniger unverhohlen zur Schau zu stellen.

Wie die Harmonie-Offensive in der Praxis aussieht, war gestern immer dann zu beobachten, wenn an das Duo eine innenpolitische Frage gestellt wurde. Sie suchten dann Blickkontakt und ließen einander in demonstrativer Höflichkeit den Vortritt beim Antworten. Es war offensichtlich, dass der Auftritt und die bewussten Gesten des Miteinanders ein Resultat gezielter Abstimmung waren. Oder wie Rummenigge es prägnant ausdrückte: „Wir haben gute, wichtige und auch überfällige Gespräche geführt.“

Wenn die Zukunft geplant und ein neuer Trainer geholt wird, werden er und Salihamidzic die ersten Schritte einleiten. „Und dann“, sagt Hoeneß, „werde ich als Aufsichtsrat informiert.“ Alles soll seine Ordnung haben. Hermann Gerland kehrt im Sommer in den Campus zurück, Jupp Heynckes auf seinen Bauernhof am Niederrhein. Nur für Willy Sagnol, der als Co-Trainer ja eigentlich auch in Frage gekommen wäre, sieht es trüb aus. Noch sei „keine finale Entscheidung getroffen“, teilte Rummenigge betont geschäftsmäßig mit. Er klang nicht, als würde der Franzose beim FC Bayern irgendwann noch mal auf der Gewinnerseite stehen.