Hummels rechnet mit der „Generation Sané“ ab - auch Süle äußert sich

Nach der überraschenden WM-Ausbootung von Leroy Sané meldet sich Mats Hummels zu Wort. Der Bayern-Verteidiger spricht über die junge Spielergeneration, deren Verhalten - und Social Media.

Für die Fußballwelt war die Ausbootung von Leroy Sané durch Bundestrainer Joachim Löw eine große Überraschung. Für Mats Hummels nicht. „Er hat hier nicht das Standing eines Thomas Müller oder Mesut Özil. Ich kann das mit meiner persönlichen Geschichte vergleichen: Es dauert eben manchmal, bis man sich in der Nationalmannschaft das gleiche Standing erarbeitet hat wie im Verein“, sprach der Nationalspieler in Eppan Klartext. Fehlt den jungen Spielern generell der unbedingte Durchsetzungswille? Hummels: „Es ist schon auffällig, dass das, was aus der Jugend kommt – auch bei Bayern – andere Typen sind als vor zehn, zwölf Jahren, als wir hochgekommen sind. Das ist jetzt eine neue Generation. Die Spieler sind durch ein anderes Verhalten geprägt, extrem durch Social Media.“

Beim FC Bayern ist Hummels für viele Jung-Profis eine Art großer Bruder. Trotzdem sieht der 29-Jährige so manche Entwicklungen bei dieser Generation kritisch. Auf die Frage, ob es ein Problem sei, dass Fußball-Profis zu früh der Hintern gepudert würde, antwortete Hummels: „Ich sage Ja! Ich war immer der Jüngste meines Jahrgangs und habe Tore getragen. Das gehört einfach dazu. Das ist schon auffällig, dass jetzt öfters mal so ein 18-Jähriger nicht versteht, warum er das jetzt machen muss. Vielleicht ist es gerechtfertigt, das zu hinterfragen, aber irgendwie gehört es auch so ein bisschen dazu. Dass man weiß, dass man sich so einen Platz erst einmal erkämpfen muss. Ich meine, früher durften die Jungs nicht einmal auf die Massagebank, wenn ein anderer einen Termin hatte.“

+ Mats Hummels und Leroy Sané bei einer Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft. © MIS / Marcel Mücke

Hummels: „Vielleicht hilft ja dieses große Selbstwertgefühl...“

Doch nicht nur das Verhalten auf, sondern auch abseits des Trainingsplatzes hat sich in den Augen von Hummels bei jungen Spielern geändert: „Ich habe die ersten Wochen kein Wort in der Bayern-Kabine gesprochen und nur Stephan Fürstner und Michael Rensing angesprochen, weil ich die von den Amateuren kannte. Allen anderen habe ich mich vielleicht getraut Hallo zu sagen. Jetzt geht es schon schneller, dass einer mal nach einer Woche gefühlt dann doch schon drei Jahre bei der Mannschaft ist vom Verhalten her.“

Alle reden nur von Sané: So reagierten Petersen und Co. auf ihre Nicht-Nominierung

Allerdings kann der Weltmeister-Verteidiger den großen Egos der heutigen Generation durchaus etwas Positives abgewinnen. „Vielleicht hilft ja dieses große Selbstwertgefühl, schneller seine Leistung zu bringen. Das kann auch sein. Vielleicht hat es mich, dass ich so zurückhaltend war, daran gehindert, direkt bei Bayern Fuß zu fassen mit 17“, lautet die These des Nationalspielers. Einer, dessen Sprung zu den Profis nicht so lange her ist, ist Niklas Süle. Darum beobachtet er die Jung-Profis interessiert. „Ich habe auch schon tatsächlich mit ein paar Spielern bei Bayern darüber gesprochen, weil es mir teilweise auch nicht so gut gefällt. Das hat vielleicht damit zu tun, wie die teilweise schon in den Medien stehen, wie viel Geld sie teilweise schon verdienen, bevor sie überhaupt ein Spiel gemacht haben in der Bundesliga oder etwas erreicht haben“, kritisiert Süle im Gespräch mit der tz. Die Bayern-Campus-Bubis sollten also künftig besser auf ihr Benehmen achten, wenn sie mit den Profis trainieren dürfen.

Manuel Bonke