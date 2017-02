Nach dem 8:0 des FC Bayern über den Hamburger SV lautet das Münchner Motto ganz nach Monaco Franze: A bisserl was geht immer.

An und für sich ist Hamburg nicht als Hochburg des Karnevals respektive Faschings bekannt, umso höher muss man es dem HSV anrechnen, dass er zum Kehraus den Clown gab. Pappnasen auf nach so einem 8:0 (achtzunull) – mit so einem Ergebnis lässt sich narrisch/närrisch gut spielen, d8en wir uns. Zum Beispiel in einer Glosse zum Rosenmontag.

Man kennt aus dem Fernsehen „Mainz wie es singt und lacht“ – die Liga erlebte am Samstag Bayern wie es kickt und kr8. Was haben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge da auf ihrer Tribüne gel8, dieses Spiel hat ihnen sichtlich Spaß gem8. Passend auch, dass Carlo Ancelotti sein 1000. Spiel als Trainer gefeiert hat, das hatten sich seine Spieler schön ausged8, dass sie ihm so ein Ergebnis zum Jubiläum schenken. Da wird die N8 zum Tag, da wird einer standesgemäß draufgem8, während es für den Gegner nur mitleidig heißt: Gute N8, HSV!

Nach dem Spiel war die Häme für die Hanseaten groß. In den Sozialen Netzwerken wurden sie entsprechend ausgel8, auch am nächsten Morgen, gerade aufgew8, konnten sich Rene Adler und Kollegen die Mühe sparen, Sportnachrichten zu konsumieren. Die HSV-Profis mussten 8 geben, wollten sie nicht mit dem Desaster konfrontiert werden.

S8te muss das Kellerkind nun aufgebaut werden, es steht schon wieder das Pokalspiel gegen Gladbach an. Bei den Bayern hingegen heißt die Devise: M8’s nur so weiter, Burschen! Es wäre doch eigentlich gel8, wenn sich diese Form nicht irgendwie konservieren ließe. Für das Pokalspiel am Aschermittwoch gegen den FC Schalke 04 würden aber weniger Tore reichen, solange man nur in die nächste Runde kommt. Der FC Bayern kann den Faschingsausklang getreu nach dem Münchner Vorzeigestritzi Monaco Franze angehen: A bisserl was geht immer. Die Fans freuen sich auf die nächste Galan8.