Lewandowski wärmt das Bayern-Herz

von Hanna Raif schließen

Alles deutete bereits auf ein glanzloses Unentschieden in Freiburg hin, da erlöste Robert Lewandowski den FC Bayern doch noch. Der 2:1-Sieg war glücklich, zuvor waren die Gäste eiskalt erwischt worden.

Freiburg – Autofahrer kennen das. Draußen ist es kalt, und man hat seinen Wagen eine Weile nicht bewegt. Wie wird er nun anspringen, fragt man sich und bangt insgeheim vor einem Stotterstart. Für den FC Bayern dauerte es am Freitagabend in Freiburg eine ganze Weile, bis der Motor der Roten seine Betriebstemperatur erreicht hatte. Während die Gastgeber früh ins Rollen kamen und durch Haberer nach vier Minuten in Führung gingen, nahm der Rekordmeister einen langen Anlauf. Am Ende brauchte er die Nachspielzeit, um den 2:1-Sieg im Breisgau sicherzustellen. Robert Lewandowski, der in der 35. Minute bereits ausgeglichen hatte, war auch für das entscheidende Tor verantwortlich. Den (inoffiziellen) Titel des Herbstmeisters hätten sich die Bayern an diesem Januarabend auch mit einem Remis schon gesichert, doch ohne die Pointe des Polen wäre es ein unbefriedigender Auftritt geblieben.

Freiburg ist in der Bundesliga ein ganz spezielles Pflaster. Schon bevor hier das Spiel begonnen hat, werden die Räume eng. Aufgrund der schwierigen Verkehrslage rund um das Stadion erreichte der Bayern-Bus am Freitag sein Ziel erst eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff (war damit aber immer noch besser dran als die Vereinsbosse, die erst nach Spielbeginn eintrafen). Zeit zum Aufwärmen blieb zwar noch, aber so richtig sortiert wirkte der Gast nicht.

Während die Bayern nur schleppend in die Partie fanden, waren die Freiburger sofort hellwach. Sie attackierten ihre prominenten Gegner so früh und energisch, dass denen weder Zeit noch Raum für einen durchdachten Spielaufbau blieb. Es dauerte nur vier Minuten, bis die Männer in Schwarz und Rot belohnt blieben. Zu dritt jagten sie Lewandowski den Ball ab und profitierten dann davon, dass Mats Hummels’ Klärungsversuch missglückte und bei Grifo landete. Dessen Zuspiel vollstreckte Haberer, der ehemalige Unterhachinger, präzise ins lange Eck.

So ein frühes Gegentor kann eine Mannschaft aufrütteln und eine prompte Reaktion erwirken, aber die ließ bei den Bayern auf sich warten. Eine halbe Stunde lang fanden sie kein mittel gegen das beherzte, äußerst unbequeme Auftreten der Freiburger. In dieser Zeit kamen sie nur zu einem einzigen Torschuss. Der stammte von Arturo Vidal und konnte von SC-Tormann Schwolow nur mit Mühe um den Pfosten gelenkt werden, doch es war eine Chance mit Schönheitsfehler. Der Chilene war überhaupt nur an den Ball gekommen, weil sein Mitspieler Douglas Costa zuvor den Freiburger Philipp umgeschubst hatte (27.).

Nach 35 Minuten sah es für den Rekordmeister dann wieder rosiger aus. Im zweiten Anlauf gelang Lewandowski der Ausgleich. Seinen Drehschuss aus kurzer Distanz hatte Frantz per Grätsche in höchster Not noch über die Latte gelenkt. Doch als Costa die anschließende Ecke in den Strafraum trat, war der Pole nicht zu halten. Artistisch beförderte er den Ball zum 1:1 ins Netz. In der Liga-Statistik war er in diesem Moment mit 134 Toren zweitbester ausländischer Schütze, einen Treffer vor Giovane Elber. Erfolgreicher war nur Claudio Pizarro (190).

Bis zur letzten Sekunde warteten die Bayern, ehe sie nach der Pause auf den tiefgekühlten Platz zurückkehrten. Ihre Mienen wirkten entspannt bis fröhlich, von Sorge um die angestrebten drei Punkte war nichts zu sehen. Tatsächlich setzten sie sich nun zügig vor dem SC-Tor fest. Müller fiel, bekam aber keinen Elfmeter (47.), Robben fand bei seinem Linksschuss in Schwolow seinen Meister (55.). Die Führung schien nur eine Frage der Zeit zu sein, doch dann lief das Spiel immer länger, und nichts passierte. Nicht mal als Schwolow Robben den Ball vor die Füße faustete, konnten die Gäste die Vorlage nutzen (83.). Und weil im Gegenzug Philipp einen fulminanten Schuss hauchdünn neben das Bayern-Tor setzte, deutete alles auf ein 1:1 hin. Bis Lewandowski mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte.