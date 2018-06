Felix Götze, der jüngere Bruder von Weltmeister Mario Götze, verlässt den FC Bayern und schließt sich dem FC Augsburg an

München – Er hätte sich gut in eine Reihe mit Moritz Leitner oder Philipp Max eingefügt, nur passt Felix Götze aufgrund seiner Dortmunder Vergangenheit nicht ganz ins Bild. Manuel Baum ist jedenfalls bekannt dafür, seine ehemaligen Schüler von der Realschule Taufkirchen in seine Teams zu integrieren, in Götze aber lotst er jetzt einen Jungspund zum FC Augsburg, den er ausnahmsweise einst nicht in seiner Förderklasse unterrichtete. Das macht aber nichts. Der 20-Jährige lässt sich ja trotzdem stimmig ins Puzzle integrieren. Götze wechselt vom FC Bayern und unterschrieb bis Juni 2022.

In dem Münchner Innenverteidiger angelt sich Baum einen neuen gelehrigen Musterschüler, der im Gegensatz zu jungen Kollegen wie Lars Lukas Mai beim Rekordmeister keine Perspektive sah. „Er ist sehr lernwillig“, hob Manager Stefan Reuter bei der Bekanntgabe des Transfers umgehend hervor. Vier Mal stand Götze in Bayerns Profikader, in der Regionalliga ist er 19 Mal aufgelaufen. „Ich habe den FC Augsburg genau verfolgt und dabei gesehen, wie viel Vertrauen hier jungen Spielern geschenkt wird“, sagte er, „daher denke ich, dass dieser Wechsel genau das Richtige ist, um mich bestmöglich zu entwickeln.“ Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis 2019 gelaufen, über die Höhe der Ablöse wurde nichts bekannt. Auch Frankfurt war an dem U-19-Nationalspieler interessiert.

Felix Götze kam 2014 im Schlepptau seines großen Bruders Mario aus Dortmund nach München, und hielt länger durch als der Weltmeister, der 2016 zum BVB zurückgekehrt war. Mit seinem Abschied verlässt nun der letzte Götze die Isar-Metropole, denn auch der älteste Bruder Fabian, der von 2013 bis 2015 für die SpVgg Unterhaching auflief, kickt nicht mehr. Er hat seine Karriere beendet. Im letzten Sommer stand Felix mit den Bayern im Finale der A-Junioren-Meisterschaft, führte jedoch mit der Niederlage gegen Dortmund im Elfmeterschießen eine Familientradition fort: 2009 waren Mario und Fabian, damals mit dem BVB, gescheitert.

„Felix hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, der Wechsel zu einem etablierten Bundesligisten ist der nächste Schritt in seiner Karriere“, sagte Jochen Sauer, der Leiter des Bayern Campus. „Wir werden seinen weiteren Karriereweg aufmerksam verfolgen.“ Zuletzt hatten die Münchner mit einer Reihe von ihren Talenten verlängert, Niklas Dorsch (Heidenheim) und Fabian Benko (Linzer ASK) suchten hingegen wie nun Felix Götze ihr Glück bei einem neuen Arbeitgeber.