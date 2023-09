Goretzka erklärt Frust-Aktion nach Auswechslung: „In dem Moment nicht bereit dazu“

Von: Korbinian Kothny

Leon Goretzka wird beim FC-Bayern-Sieg in Gladbach ausgewechselt. Auf der Bank kommt es zu einer kuriosen Szene. Der Bayern-Star klärt auf.

Gladbach – Der FC Bayern München hält sich in der Bundesliga auch am 3. Spieltag weiter schadlos. Bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach dreht die Mannschaft von Thomas Tuchel einen Rückstand in der zweiten Halbzeit und grüßt vorerst von der Tabellenspitze. Union Berlin kann aber mit einem Sieg am Sonntag wieder an den Bayern vorbeiziehen.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (28 Jahre alt) in Bochum Vertrag bis: 30. Juni 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de): 45 Millionen Euro

Laimer und de Ligt müssen gegen Gladbach auf ungewohnten Positionen aushelfen

Friede, Freude, Eierkuchen also bei den Bayern? Nicht ganz. Neben dem Spiel war der verpatzte Deadline Day das große Thema beim deutschen Rekordmeister. Coach Tuchel erklärte wenig überraschend, dass er den Bayern-Kader in der Defensive für zu dünn besetzt hält.

Verständlich. Nach den Abgängen von Pavard und Stanisic stehen dem Bayern-Trainer nur noch sechs gelernte Defensivspieler zur Verfügung. Gegen Gladbach musste bereits Konrad Laimer als Rechtsverteidiger und Matthijs de Ligt im defensiven Mittelfeld aushelfen.

Leon Goretzka ist auf der Auswechselbank frustriert. © SKY

Goretzka spielt sich nach komplizierter Vorbereitung in Startelf

FC-Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen gab zwar zu, sich den Deadline Day auch anders vorgestellt zu haben, blieb aber weiter bei der Meinung, dass der Kader „erstklassig besetzt“ sei.

Zu diesem gehört auch weiterhin Leon Goretzka. Der 28-Jährige hatte unter Tuchel in der Vorbereitung einen schweren Stand und wurde immer wieder als Verkaufskandidat gehandelt. Goretzka hielz dem FCB aber die Treue und stand etwas überraschend auch bislang in allen drei Bundesliga-Partien von Beginn an auf dem Platz.

Goretzka antwortet auf DFB-Ausbootung mit starker Leistung

Dennoch strich Bundestrainer Hansi Flick den Bayern-Star überraschend aus dem Kader für die Nationalspiele. Goretzka, der auf die Ausbootung emotional reagierte, antwortete mit einer starken Leistung gegen Gladbach.

In der Schlussphase musste der Nationalspieler dennoch für Matchwinner Mathys Tel Platz machen. Auf der Auswechselbank kam es dabei zu einer kuriosen Szene: Goretzka schlug, wie Bilder während der Sky-Übertragung zeigten, die Hand eines Bayern-Betreuers weg und wirkte dabei ordentlich angefressen. Der nächste Zoff?

Leon Goretzka und der FC Bayern gewinnen gegen Gladbach. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Goretzka erklärt kuriose Szene auf Bayern-Bank

Mitnichten! Nach dem Spiel klärte der Mittelfeldspieler in der Mixed Zone die Szene auf. „Unser Internist hat sich schon bedankt, dass ich ihn in die Bild-Zeitung gebracht habe. Er ist einfach immer sehr motiviert uns Spieler zu erinnern, dass es nach dem Spiel Doping-Kontrollen gibt und wir deswegen viel trinken sollen. In dem Moment war ich aber einfach nicht bereit, mit ihm darüber zu diskutieren. Alles gut.“ (kk)