Obacht, Konfliktpotenzial: Kimmich als Stolperfalle für Tuchel?

Von: Florian Schimak

Teilen

Die Niederlage des FC Bayern im Supercup ist schmerzhaft – und wirft Fragen auf. Das Verhalten von Thomas Tuchel birgt Konfliktpotenzial.

München – Als Joshua Kimmich am Samstagabend den Ball zehn Meter hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte bekam und, wie so oft, noch einmal aufdrehte, anstatt die Kugel auf den in den freien Raum startenden Konrad Laimer zu spielen, um so das Spiel schnell zu machen, platzte Thomas Tuchel an der Seitenlinie die Hutschnur.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Aktueller Verein: FC Bayern München (seit 2023) Bisheriger Vereine: 2009-2014 1. FSV Mainz 05, 2015-2017 BVB, 2018-2020 PSG, 2022-2022 FC Chelsea Bevorzugtes Spielsystem: 4-3-3

FC Bayern verpatzt Supercup gegen RB Leipzig – Schonfrist für Tuchel abgelaufen

An und für sich keine spektakuläre Szene. Bemerkenswert war allerdings der Zeitpunkt: Es war die 5. Spielminute im Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Zwar stand es da bereits 1:0 für die Gäste, dennoch ließ diese Aktion tief blicken.

Tuchel hatte jetzt vier Wochen Zeit, seiner Mannschaft nachhaltig seine Spielidee zu vermitteln. Dies war in einigen Phasen der Vorbereitung bereits zu sehen. Am Samstag waren es dann aber wieder zwei Schritte zurück. Inzwischen ist auch Tuchels Schonfrist abgelaufen.

Thomas Tuchel und Joshua Kimmich scheinen noch nicht auf einer Wellenlänge zu sein. © IMAGO

Tuchels Wunsch nach einer „Holding Six“ verunsichert Kimmich und Co.

Auffällig: Es passieren noch immer die gleichen Fehler wie in der vergangenen Hinrunde. Spieler wie Kimmich oder Leon Goretzka waren nach dem WM-Aus und der Nagelsmann-Sache völlig von der Rolle. Tuchel hat es bislang nicht geschafft, diese Stars wieder in die Bahn zu bringen.

Dabei sind die öffentlichen Forderungen des Trainers nach einer „Holding Six“, also einem defensiv-denkenden Sechser wenig förderlich. Tuchels Wunsch birgt gewaltiges Konfliktpotenzial. Sehen sich doch Kimmich und Goretzka als Sechser, wie der Vize-Kapitän zuletzt öffentlich deutlich machte.

Tuchel setzt eher auf Müller und Neuer als Führungsspieler

Zwar erklärte Tuchel die Vorzüge und Stärken der beiden. Letztlich aber lesen beide Stars zwischen den Zeilen, dass der Coach kein wirklicher Fan ihres Spielstils ist. Kimmich nannte Tuchel einen Spieler, der „alles machen will und alles machen kann“. Aber unter dem aktuellen Trainer dies offenbar nicht machen soll. Bestes Beispiel die anfangs beschriebene Szene.

Während Nagelsmann das Duo Kimmich/Goretzka immens gestärkt und gepusht hatte, weil er den Umbruch vollziehen wollte, wählt Tuchel einen anderen Weg. Für ihn sind die Routiniers Thomas Müller und Manuel Neuer die wichtigsten Köpfe in der Mannschaft.

Ärger beim FC Bayern? Kimmich spricht kaum noch mit den Medien

Auf deren Rat hört Tuchel, deren Meinung holt er sich ein. Kimmich und Goretzka sind dabei mehr oder weniger außen vor. Das registrieren die beiden natürlich. Daher überrascht es nicht, dass Kimmich seit einiger Zeit immer weniger mit den Medien spricht. Das war mal anders.

Auch am Samstagabend nach der Supercup-Pleite verließ der Ersatz-Kapitän mit den Worten: „Ihr habt doch schon genug Geschichten über mich gemacht“ die Mixed Zone. Auch Goretzka wollte sich nicht äußern.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Leon Goretzka vor Abschied? Bayern-Star zeigt auffälliges Verhalten

Die von Tuchel geschaffene Unsicherheit vor dem Vorbereitungsstart, als er auf Kimmich und Goretzkas Zukunft angesprochen wurde und erklärte, dass bis zum 1. September alles passieren könne, war auch am Samstag in der Arena noch zu spüren. Als nach Schlusspfiff dann Goretzka gedankenversunken auf dem Rasen in die Fankurve blickte, hatte das schon fast etwas von Abschiedsrunde.

Auch wenn die Transfer-Saga um Harry Kane nun beendet ist – ruhig wird‘s an der Säbener Straße bis zum 1. September garantiert nicht. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak