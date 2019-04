GQ-Autor rechnet mit Süle ab: „Alle Vorurteile gegen den FC Bayern bestätigt“

So haben sich die Bayern das Heimspiel im DFB-Pokal gegen Heidenheim nicht vorgestellt. Nach dem Zittersieg war auch bei Niklas Süle der Frust spürbar.

München - Es war ein Moment, der dem Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und den Zweitligisten aus Heidenheim eine unerwartete Wendung gab. In der 13. Minute sah Niklas Süle die rote Karte nach einer umstrittenen Notbremsen-Entscheidung durch Schiedsrichter Guido Winkmann. Die Bayern hatten für den Rest der Partie mit zehn Mann erhebliche Probleme mit dem FCH - am Ende wurde es ein irres 5:4.

Der Rotsünder Süle teilte nach dem Spiel gegen seine Mannschaftskameraden aus. Gegen den Zweitligisten hätte man die zwischenzeitliche 4:2-Führung „auch mit sieben Mann runterspielen können“, stänkerte er.

Abrechnung mit Süle: FCB-Spieler habe sich arrogant geäußert

Für Lifestyle-Ressortleiter Mathias Ottmann vom Männermagazin GQ ist diese Bemerkung Anlass für eine Abrechnung mit dem Nationalspieler. Süle habe „richtig üble Arroganz“ mit diesem Satz gezeigt. Weiter heißt es in dem GQ-Kommentar: "Es ist ein großer Unterschied zwischen einem selbstbewussten Auftreten und der Herabwürdigung des Gegners - und Niklas Süle hat die Grenze zwischen den beiden mit seiner Aussage eindeutig überschritten."

GQ-Autor meint: Süle bestätigt alle Vorurteile gegen den FC Bayern

Für den GQ-Kommentator war der Satz somit Ausdruck der Respektlosigkeit gegenüber den tapfer kämpfenden Zweitligisten, der vier Tore in der Allianz Arena erzielen konnte. So habe Süle „mit einem Satz alle Vorurteile gegen den FC Bayern bestätigt“.

Die Sportschau sieht es weniger kritisch. Auf Twitter griff die ARD-Sendung den Satz zwar ebenfalls auf, titelte jedoch: „Süle im mia-san-mia-Mode“

"Wenn du 4:2 führst, musst du das über die Zeit bekommen. Egal, ob mit sieben Mann, mit elf oder mit 15." Die Bayern geben zu zehnt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Für Niklas Süle nicht akzeptabel.

Süles Satz kann auch als Kritik an der eigenen Mannschaft interpretiert werden. Insbesondere an Mats Hummels und Jérôme Boateng. Letzterer wurde eingewechselt. Die Stimmung scheint vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB also angespannt zu sein. Dementsprechend heiß soll es bereits in der Halbzeit in der Bayern-Kabine hergegangen sein.

