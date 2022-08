Große Ankündigung: Was will der FC Bayern am Donnerstag offiziell vorstellen?

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern stellt am Donnerstag sein 3. Trikot vor. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Der FC Bayern kündigt auf Twitter an, dass er am Donnerstag etwas verkünden wird. Handelt es sich dabei um einen weiteren Transfer? Wohl eher nicht.

München – Schlägt der FC Bayern etwa noch einmal groß auf dem Transfermarkt zu? Mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt hat der Rekordmeister bereits zwei Weltstars verpflichtet. Zudem hat man mit Ryan Gravenberch eines der heißesten Talente im europäischen Fußball von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen können.

Oder wird etwa Konrad Laimer vorgestellt? Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig wird seit Wochen mit den Bayern in Verbindung gebracht, angeblich hat sich der Österreicher schon zu einem Wechsel nach München entschieden – vermutlich aber erst 2023, wenn sein Vertrag bei RB ausläuft. Was wollen die Bayern dann am Donnerstag verkünden? Auch tz.de berichtet darüber.

Vermutlich wird es eher kein Transfer sein, denn der FC Bayern am Donnerstag verkünden wird. Darauf lässt zumindest der Tweet des FC Bayern schließen. Auf einem Bild sind unter anderem Manuel Neuer, Julian Nagelsmann, Serge Gnabry und Gravenberch beim Pokern zu sehen. Alle vier tragen aber bislang noch nicht gesehen Shirts, Pullover und gar ein Trikot.

Vor allem das Jersey von Gnabry lässt eindeutig darauf schließen, dass die Bayern am Donnerstag ihr Alternativ-Trikot präsentieren. Denn eben dieses scheint der Angreifer dort zu tragen. Das neue Heim-Trikot war bereits am Samstag bei der 6:1-Gala zu Saisonauftakt bei Eintracht Frankfurt zu sehen. Das Auswärts-Trikot ist in diesem Jahre ganz weiß gehalten und erinnert ein wenig an das Dress von Real Madrid. Das dritte Trikot wird nun allen Anschein nach dunkelgrau mit neon-roten Highlights (u.a. die drei Streifen des Ausrüsters adidas) haben.

FC Bayern in geheimer Mission: Neues Trikot wird wohl am Donnerstag vorgestellt

Zu dem Bild schreibt der FC Bayern auf Twitter: „Gut Blatt am 11.08.!“ und versieht den Satz mit einem Herz und einem Magic-Emoji. Zuvor wurde das ganze noch mit dem Hashtag Anzeige versehen, was es wohl eindeutig macht, dass die Bayern ihr neues Trikot und ihre neue Trainingskollektion präsentieren. Auch, dass Ausrüster adidas in dem Tweet erwähnt wird, macht es deutlich, dass es kein Transfer wird, den die Münchner da am Donnerstag verkünden.

Das Dress, das am Donnerstag präsentiert wird, könnte das Trikot sein, mit dem der FC Bayern in der Champions League aufläuft. In der Königsklasse will das Team von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison deutlich besser abschneiden, als in der vergangenen Spielzeit, als man im Viertelfinale an Underdog FC Villarreal scheiterte.

Die ersten Auftritte in der noch sehr, sehr jungen Saison, lassen die FCB-Fans aber schon träumen. Vor allem Top-Transfer Sadio Mané hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling aufgeschwungen. Auch ihm dürfte das neue Trikot des FC Bayern stehen - und es lässt sich mit der Nummer 17 bestimmt auch bestens verkaufen. (smk)