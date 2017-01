Das sagen Bayern-Fans über die Stimmung in der Südkurve

München - Der Club Nr. 12, eine Vereinigung aktiver Fans des FC Bayern, hat im Herbst eine Umfrage unter den Anhängern des Rekordmeisters gestellt. Rund 2000 Fans haben mitgemacht.

Eine Vereinigung aktiver FC Bayern Fans, der Club Nr. 12, hat im Herbst eine große Umfrage unter den Bayern-Anhängern gestartet. Nun haben sie die Ergebnisse veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen*.

Stimmung bei den Heimspielen

+ © Club Nr. 12

Mit der Stimmung bei den Heimspielen ist ein großer Teil der Fans zufrieden, 58% der Befragten empfanden die Stimmung in der Südkurve als gut oder sehr gut, als schlecht oder sehr schlecht nur 3%. Auch die Entwicklung der Kurve stimmt die Fans positiv: Drei Viertel der Befragten sind der Meinung, dass sich die Stimmung verbessert hat. Der Club Nr. 12 macht dafür „die freie Blockwahl, die Umrüstung auf echte Stehplätze und die Einführung neuer Kartenkontingente für junge Fans“ verantwortlich. Als eher schlecht nehmen die Befragten die Stimmung im Rest des Stadions wahr.

Farbe der Spieler-Ausrüstung

+ © Club Nr. 12

Auch nach der Farbgebung der Trikots und vor allem der Hosen wurde gefragt. Die Jerseys gefallen den Allermeisten, bei den Hosen geht die Meinung der Fans jedoch auseinander. Denn: Die klassische Farbe der kurzen Hosen ist rot, diese Saison spielen die Bayern aber in weiß. Vor lauter Empörung forderte der Club Nr. 12 den Ausrüster adidas zu einer Stellungnahme auf. Antwort: Die weißen Hosen gäben das stimmigste Gesamtbild ab. Der Fanklub zeigte sich dann doch noch versöhnlich: „Lieber mal ein Jahr eine weiße Hose, als ein blau-rotes Trikot.“

Änderungen in der Champions League

+ © Club Nr. 12

Ab der Saison 2018/19 stehen den vier besten Ligen Europas jeweils vier feste Startplätze in der Champions League zu. Kleinere Nationen haben es so schwerer, einen Platz in der Königsklasse zu erobern. Obwohl dies den Bayern zugute kommt, lehnt eine Mehrheit von 61% diese Veränderung ab, nur gut ein Fünftel findet sie gut. Und auch, dass die Prämien neu verhandelt wurden, wonach die großen Vereine noch mehr aus dem Topf der UEFA abbekommen, empfinden die Bayern-Fans als schlecht. Knapp die Hälfte lehnt dies ab, nur ein Viertel wertet die Umverteilung als positiv.

+ © Club Nr. 12

Nach den neuen Anstoßzeiten gefragt (Aufteilung der Spiele auf 19 Uhr und 21 Uhr) antworteten die Befragten eindeutig: Die breite Mehrheit der Fans lehnt die Änderung ab, weniger als ein Viertel würden sie begrüßen.

Einlasskontrollen in der Allianz Arena

+ © Club Nr. 12

Die im Zusammenhang mit dem Amoklauf im OEZ und den islamistischen Anschlägen in Europa stehende Verschärfung der Einlasskontrollen in deutschen Stadien polarisiert. Die Fans, die den harten Kern der Kurve bilden, stehen den neuen Kontrollen deutlich kritischer gegenüber als der Rest der Befragten. Auf flächendeckendes Unverständnis stößt hingegen das neu eingeführte Plastikflaschen-Verbot. Hier herrscht deutlich weniger Verständnis für die als überzogen wahrgenommene Sicherheitsmaßnahme. Der Verein hat reagiert: Durchsichtige PET-Flaschen sind wieder erlaubt.

* Hinweis für die Grafiken: Die mit „H12+, A7+“ bezeichneten Werte (hellrote Balken) schließen nur Fans ein, die im Rahmen der Umfrage angegeben haben, mindestens 12 Heim- sowie mindestens 7 Auswärtsspiele pro Saison zu besuchen. Die mit „Alle Teilnehmer“ bezeichneten Werte (dunkelrote Balken) enthalten die Antworten aller Umfrage-Teilnehmer (einschließlich der erstgenannten Gruppe).

Fabian Müller