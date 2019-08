Nächster Korb für den FCB: Beste Sané-Alternative unerreichbar - Ajax-Magier bleibt in Amsterdam

Der FC Bayern sucht nach Verstärkungen. Doch nach der schweren Sané-Verletzung droht der geplante Königstransfer zu scheitern. Auch das Buhlen um einen Ajax-Star war erfolglos.

Update vom 9. August, 18.12 Uhr: Der FC Bayern München schaut bei Hakim Ziyech in die Röhre. Der Niederländer fühlt sich offenbar wohl in der Heimat und verlängert bei Ajax Amsterdam.

Der 26-jährige Offensiv-Allrounder unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Er galt als ideale Alternative zum schwer verletzten Leroy Sané und hätte nach dem Abgang von James Rodriguez und dank seiner Variabilität zur perfekten Ergänzung im Kader von Niko Kovac werden können.

Doch die Hoffnungen, den 40 Millionen Euro wertvollen Halbmarokkaner vom Champions-League-Halbfinalisten loszueisen, müssen die Münchner nun begraben. Ajax Amsterdam gab die Verlängerung mit ihrem Mittelfeld-Magier bereits offiziell auf Twitter bekannt. Angaben zum Gehalt wurden keine Gemacht.

Update vom 8. August, 21.29 Uhr: Eine gute Nachricht für die Bayern vorneweg: Das Transfenster in England ist geschlossen! Dadurch müssen die Münchner nicht befürchten, dass ihnen die umworbenen Spieler von den potenten Premier-League-Klubs weggekauft werden. Doch zurücklehnen ist für die Bayern-Bosse nun nicht angesagt - ganz im Gegenteil.

Nach der doch schwerwiegenden Verletzung von Leroy Sané, könnte der geplante Deal mit dem City-Star scheitern. Doch womöglich hat man schon einen Plan in der Hinterhand: Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam galt unabhängig von Sané intern bereits als interessanter Kandidat, das sickerte in der vergangenen Tage bereits durch.

Falls sich der Sané-Deal nun zerschlägt, gilt nach tz-Informationen Ziyech als erste Alternative. Für 35 Millionen Euro wäre der Ajax-Star offenbar zu haben - in der heutigen Zeit fast ein Schnäppchen.

Hakim Ziyech: Macht der FC Bayern jetzt ernst? So will Ajax den Transfer noch stoppen

Update vom 8. August, 10.50 Uhr: Die neue Saison rückt immer näher und der FC Bayern steht nach wie vor ohne eine echte Alternative für seine Flügelstürmer Kingsley Coman und Serge Gnabry da. Seit Monaten sind die Münchner auf der Suche.

Ganz oben auf der Liste steht nach wie vor Leroy Sané - der sich aber möglicherweise schwer verletzt hat. Rückt somit Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam von der 1b-Lösung plötzlich zur 1a-Lösung auf? Die Bayern wollen einen Spieler, der ihnen sofort weiterhelfen kann - wie stark Ziyech ist, hat er in der abgelaufenen Saison bewiesen.

Hakim Ziyech zum FC Bayern? Leroy Sané droht Horror-Diagnose - Ajax-Star weiter ein Thema

Zuletzt hatte es gar geheißen, dass man Ziyech auch im Falle eines erfolgreichen Sané-Deals verpflichten wolle. Sollte Letzterer sich wegen der Verletzung nun zerschlagen, ist der FCB möglicherweise zum sofortigen Handeln gezwungen.

Wie der kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, ist Ziyech weiterhin ein Thema an der Säbener Straße. Allerdings wird ihn Ajax nicht so schnell rausrücken, schließlich steht am 13. August noch das wichtige Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation an. In der ersten Partie gegen PAOK Saloniki gab es auswärts ein 2:2. Unter den Torschützen: Hakim Ziyech. Niederländischen Medien zufolge will man sich von seinem Marokkaner überhaupt nicht trennen - es soll ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Ein fürstliches Gehalt soll ihn überzeugen, in Amsterdam zu bleiben.

Neben Ziyech gibt es weitere Offensivspieler, die bei den Roten gehandelt werden - Sané hin oder her. Dazu zählen auch Gareth Bale und Steven Bergwijn.

Ajax-Star offenbar noch immer im Bayern-Fokus! Kommt Ziyech doch noch zum FCB?

Update vom 6. August: Der FC Bayern sucht immer noch händeringend nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn.

Auch wenn sich der Transfer von Leroy Sané an die Isar tatsächlich immer mehr abzeichnet, hat der deutsche Reordmeister Hakim Ziyech immer noch auf dem Zettel.

So berichten niederländische Medien, dass sich die Bayern weiterhin mit dem 26-Jährigen beschäftigen würden und demnächst ein Angebot planen könnten.

In Spanien geht das Gerücht rum, dass auch Gareth Bale weiter im Bayern-Fokus ist und sogar eine Leihe möglich wäre.

Fakt ist in jedem Fall: Die Bayern geben in Sachen Transfers nun offenbar ordentlich Gas.

Landet Hakim Ziyech beim FC Bayern? Chancen sind gestiegen

Update 29. Juli 2019: Hakim Ziyech spielte sich in der vergangenen Saison in den Vordergrund. Mit Ajax Amsterdam kam der 26-Jährige ins Champions-League-Halbfinale und holte souverän die niederländische Meisterschaft sowie den Pokal. Dadurch machte der Marokkaner international auf sich aufmerksam. Auch die Bayern sollen bereits ihr Interesse bekundet haben. Allerdings käme ein Transfer wohl nur in Frage, wenn ein Wechsel von Leroy Sané von Manchester City nicht zu Stande kommen sollte.

Einem anderen Verein hat Ziyech nun eine Absage erteilt. Der FC Sevilla aus Spanien wollte den Außenstürmer verpflichten. Gegenüber Fox Sports sagte Ziyech: „Ich denke, Sevilla hat dasselbe Niveau wie Ajax, und ich verlasse den Verein nicht umsonst. Es muss etwas sein, hinter dem man auch steht. Wie ich immer gesagt habe: Es muss das perfekte Gesamtbild sein – alles muss stimmen.“

Im Gegensatz zu Ajax spielt Sevilla in der kommenden Spielzeit in der Champions League. Und Geld allein spielt für den 26-Jährigen wohl nicht die entscheidende Rolle. „Ajax ist ein tolles Team, wir haben Spaß, und das sollte man nicht einfach aufgeben. Man sollte nicht gehen, nur des Abgangs wegen“, sagte er weiter. Der FC Bayern ist dagegen weiterhin auf der Suche nach einem Neuzugang. Für einen Spieler von Real Madrid hatte man offenbar bereits ein Angebot über 80 Millionen Euro vorbereitet. Aber dann...

Währenddessen wird an anderer Stelle Vollzug gemeldet: Der FC Bayern soll den ersten Sommer-Transfer fix gemacht haben.

Hakim Ziyech: Kommt er zum FC Bayern? So weit sind die Verhandlungen

Update 10. Juli 2019: Sein Stern ging in dieser Saison richtig auf: Hakim Ziyech überzeugte mit Ajax Amsterdam sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne: In der niederländischen Eredivisie traf er 16 Mal und bereitete 17 weitere Tore vor, in der Champions League waren es drei Tore und drei Assists.

Klar, dass so ein Offensivmann Begehrlichkeiten weckt. Auch der FC Bayern soll am 26-Jährigen interessiert sein. Wie die SportBild in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, besteht bereits Kontakt: Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll nach dem Ende der abgelaufenen Saison mit dem Management von Ziyech getroffen haben. Offenbar lotete Brazzo mit Ziyechs Berater die Möglichkeit eines Transfers zum FC Bayern aus. Mit welchem Ergebnis? Das ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass Ziyech eine weitere Alternative ist, sollte es mit den eigentlichen Zielen Leroy Sané oder Ousmane Dembélé nicht klappen.

Ajax-Star Ziyech vor Wechsel: Schlägt der FC Bayern jetzt doch noch zu?

Update 2. Juli 2019: Auch weiterhin ist der FC Bayern auf der Suche nach einem Außenstürmer, der eine Alternative für Serge Gnabry und Kingsley Coman darstellen könnte. Noch bis vor kurzem sah es stark danach aus, dass es Hakim Ziyech nach Spanien zum FC Sevilla ziehen könnte und er somit als Kandidat für den deutschen Rekordmeister ausscheiden würde. Zumindestens berichteten das De Telegraaf und Cadena COPE.

Nun hat sich Ziyech gegen die Andalusier entschieden, da er größere Ambitionen hat. Der 26-Jährige Flügelstürmer stellt hohe Ansprüche - offenbar will er auch in der kommenden Saison in der Champions League die Schuhe schnüren. Wahrscheinlich wird ein Betrag in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro fällig sein, um den Ajax-Star aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag auszulösen.

FC Bayern jagt Ajax-Star Ziyech - das sagt der Spieler zu einem Transfer

Update 16. Mai 2019: Was war das für eine Saison, die Ajax Amsterdam hingelegt hat! Der ganze Kontinent - mit Ausnahme von der Insel - verfolgte die Story des Underdogs in der Champions League und litt mit den Niederländern, als es doch noch den späten Knockout gab.

Nach dem bitteren Aus gegen Tottenham Hotspur in der Königsklasse hat Ajax nun immerhin noch das Double geholt. Klar, dass die Protagonisten da begehrt sind. So wird Trainer Erik ten Hag immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Angelt sich der FC Bayern Hakim Ziyech?

Ein weiterer Name, der immer wieder gehandelt wird, ist Hakim Ziyech. Der Offensivmann verzauberte mit seinen Dribbelkünsten und könnte Ajax nach der Saison verlassen - das bestätigte Sportdirektor Marc Overmars nun gegenüber dem niederländischen TV-Sender VTBL.

Ob die Amsterdamer den Marokkaner halten können? „Er geht, wenn ein Top-Klub kommt. Er steht wegen seiner Leistungen in der Champions League im Fokus. Viele große Klubs schwirren um ihn herum. Wir haben Hakim versprochen, einem guten Transfer zuzustimmen“, sagte der einstige Topstar. Ziyech selbst sagte dem Sender laut Sport Bild: „Wenn es soweit ist, wird es automatisch jeder mitbekommen.“ Weiteres werde er nicht kommentieren. Ziyech ist nicht der einzige Spieler, der in der kommenden Saison in der Allianz Arena auflaufen könnte. Auch an Antoine Griezmann soll der FC Bayern Interesse haben.

Ganz Europa jagt diesen Edeltechniker - nur die Bayern wollen plötzlich nichts mehr von ihm wissen

Update 29. April 2019: Mit seinen Finten in der Champions League verzückt er ganz Europa. Der Marokkaner Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam steht bei vielen europäischen Spitzenklubs ganz oben auf dem Zettel. Nun soll sich ein Top-Team aus dem Wettbieten um den 26-jährigen Edeltechniker verabschiedet haben. Wie der kicker in seiner Montagsausgabe berichtet, gehört der Linksfuß beim FC Bayern nicht mehr zu den Transferzielen für die kommende Saison - aller Spekulationen (siehe unten) zum Trotz.

Laut des Berichts sollen sich die Bayern auf der Suche nach Außenbahnspielern auf andere Akteure konzentrieren. Warum der Rekordmeister Abstand von einer Verpflichtung des Marokkaners genommen hat, bleibt jedoch unklar.

FC Bayern jagt Ajax-Star Ziyech - Jetzt meldet sich der Spieler selbst zu Wort

Update 20. April 2019: Ajax Amsterdam brilliert mit seinem Team aktuell in der Champions League. Es schmerzt fast schon in der Fußballer-Seele, zu wissen, dass die Mannschaft nach der Saison wohl auseinanderbrechen wird. Ein Kandidat für einen Abgang ist Mittelfeld-Regisseur Hakim Ziyech - er wird mit dem FC Bayern und auch Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Jetzt hat sich der Marokkaner selbst geäußert und angedeutet, dass er seinem derzeitigen Klub eventuell auch treu bleiben könnte: In der TV-Show „Inside Ajax“ sagte Ziyech: „Ich kann mir vorstellen, zu bleiben“. Allerdings sei auch ein Abgang sehr gut möglich, alles sei offen, erklärte Ziyech. Um ihn zu einem Wechsel zu bewegen, müssten die Bayern wohl ordentlich Gas geben, denn: „Ich bin sehr wählerisch. Es muss einen Verein geben, gegen den ich Ajax tauschen will. Das passiert nicht einfach so“, so Ziyech weiter.

Transfer scheint fast durch zu sein - FC Bayern jagt diesen Ajax-Star

Update 17. April 2019: Ob der Jubel bei Hakim Ziyech schon verklungen ist. Mit seiner Mannschaft Ajax Amsterdam schmiss der Marokkaner am Dienstag Juventus Turin aus der Champions League. Ziyech wird aber wohl nicht mehr lange für Ajax spielen, sondern könnte bald die Fans in München verzücken.

Wie die Süddeutsche berichtet, bemüht sich der FC Bayern intensiv um den Flügelspieler. Die spanische Zeitung Sport vermeldete vor zwei Wochen sogar schon den fixen Transfer. Egal, wer näher an der Wahrheit ist - Ziyechs Spur führt definitiv an die Isar.

Medienbericht: FC Bayern holt wohl diesen Ajax-Star

Update 01. April 2019: Es klingt wie ein Aprilscherz, ist aber wohl keiner: Laut der spanischen Zeitung Sport holt der FC Bayern zur neuen Saison Flügelspieler Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam. Dem Medium zufolge ist die Verpflichtung „fast abgeschlossen“.

Bereits im vergangenen Sommer sagte Ziyech auf Nachfrage, dass er sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen könne. „Es kommt auf den Verein an.“ Damals ging es allerdings um ein Interesse von Borussia Dortmund. Nun hat wohl der FC Bayern das Rennen um den Außenbahnspieler gewonnen.

Im Kampf um Ziyechs Mannschaftskollegen Matthijs de Ligt habe der FCB hingegen seine Bemühungen zurückgefahren. Zuvor sollen die Münchner sogar bereit gewesen sein, ein höheres Gehalt als der FC Barcelona an den 19-jährigen Niederländer zu bezahlen.

Der FC Bayern soll zudem an einem weiteren Star von Atlético Madrid interessiert sein - der doppelte Hernández sozusagen.

FC Bayern: Es wird wohl konkret bei diesem Ajax-Star

Update 13. März 2019: Beim FC Bayern wird es im Sommer zwangsläufig zu einem Umbruch kommen. Im Hintergrund basteln die Verantwortlichen auf Hochtouren an neuen Transfers. Eine potenzielle Verstärkung soll der Rekordmeister nun bei Ajax Amsterdam gefunden haben. So scheint es der Marokkaner Hakim Ziyech den Bayern-Bossen angetan zu haben.

Laut der spanischen Sportzeitung „Marca“ wurde sogar bereits Kontakt zu Ajax aufgenommen. Der 25-jährige Offensivspieler machte unlängst keinen Hehl daraus, dass er sich im Sommer sportlich verändern möchte - und das Potenzial für einen größeren Klub als Ajax Amsterdam aufzulaufen hat Ziyech allemal. Der Nationalspieler, dessen Martkwert laut transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro liegt, spielt eine herausragende Saison, war in wettbewerbsübergreifend 36 Spielen für Ajax an 35 Toren beteiligt. Zuletzt überzeugte er in der Champions League beim 4:1 Sieg im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, als man Real aus dem Wettbewerb kegelte. Das Hinspiel in Amsterdam hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic live im Stadion verfolgt - und dabei bei Ziyech wohl nicht nur bei dessen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 genauer hingesehen.

News vom 14. Februar 2019:

Salihamidzic bei Ajax gegen Real im Stadion - Diese Spieler könnten beim FCB im Fokus stehen

Die niederländische Hauptstadt ist sicherlich immer einen Ausflug wert. In Amsterdam gibt es viel zu sehen. Von den Grachten über die Innenstadt bis hin zu Museen und dem Rotlichtviertel hat die Stadt viel zu bieten. Ein weiteres To-Do auf der Liste eines jeden Sportfans: die Amsterdam Arena. Vor allem wenn die wertvollsten Sehenswürdigkeiten dort rot-weiße Trikots tragen und auf höchstem internationalen Niveau spielen, zieht das auch Sportdirektoren wie Hasan Salihamdzic für einen Kurztrip in die niederländische Metropole.

Ob Brazzo beim Sightseeing am 13. Februar nur zufällig die Amsterdam Arena aufsuchte, ist zu bezweifeln. Denn bei Ajax Amsterdam war neben Salihamidzic auch Real Madrid zum Hinspiel des Achtelfinals der Champions League zu Gast. Und sowohl Ajax als auch Real haben einige interessante Spieler, die der Verantwortliche als Mitbringsel an der Säbener Straße in naher Zukunft präsentieren könnte.

Hasan Salihamidzic im Stadion - Bei Ajax Amsterdam tummeln sich die Talente

Allem voran die beiden Youngsters der Niederländer: Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt haben sich die Aufmerksamkeit der internationalen Top-Klubs redlich verdient. De Jong wurde dafür schon belohnt, sein Wechsel zum FC Barcelona steht schon lange fest. De Ligt wäre noch zu haben. Nach Benjamin Pavard wäre der Verteidiger der zweite Defensivmann, der den Umbruch in München unterstreichen könnte. Einigen Spekulationen zufolge müsste man für de Ligt 60 Millionen Euro hinblättern. Im Zusammenhang mit dem Verteidiger stehen allerdings einige Personalien. Kommt Lucas Hernandez von Atletico Madrid? Bleiben Jerome Boateng und Mats Hummels? Auf welcher Position soll Joshua Kimmich spielen?

De Ligt und de Jong stehen auch sinnbildlich für die Zukunft in der niederländischen Nationalmannschaft, die Ende März auf Deutschland in der EM-Qualifikation trifft.

+ Matthijs de Ligt (mitte) und Frenkie de Jong (rechts) zusammen mit Virgil van Dijk. © picture alliance/dpa / Marius Becker

Im Kader der Amsterdamer tummeln sich einige weitere Juwele, bei denen aber noch nicht durchsickerte, ob Salihamidzic ihre Namen auf seinem Zettel hat. Dem FCB-Sportdirektor werden auf jeden Fall gute Leistungen von potenziellen Verstärkungen nicht verborgen bleiben. Weitere interessante Akteure bei Ajax könnten auch Danny van de Beek (Zentrales Mittelfeld) oder Noussair Mazraoui (Rechtsverteidiger), der schon gegen Bayern traf, sein, die aber noch nicht mal in den wildesten Gerüchten auftauchten. Kasper Dolberg (Stürmer) hingegen wurde vor geraumer Zeit schon mit dem Münchnern in Verbindung gebracht und im Spiel gegen Real eingewechselt. Vielleicht befindet sich Salihamidzic auf Lewandowski-Ersatz-Suche?

+ Kasper Dolberg (hier gegen Sergio Ramos). © AFP / JOHN THYS Als fast schon gestandenen Spieler sieht man in der talentierten Ajax-Elf den 25-jährigen Marokkaner Hakim Ziyech, der auf den Außenbahnen unterwegs ist und das einzige Tor der Amsterdamer schoss - den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Sollte Salihamidzic weiter die Schiene fahren, auf der er nur sehr junge Spieler - wie Callum Hudson-Odoi - mitnehmen würde, ist Ziyech keine Option.

Auch bei Real Madrid gibt es für Hasan Salihamidzic interessante Optionen

Der Sportdirektor wird aber nicht nur wegen der Amsterdamer Talentschmiede in die Stadt gereist sein. Auch auf der Gegenseite präsentierte Real Madrid einige Kaliber in der Arena, die in einem Bayern-Trikot gut aussehen könnten. Der Name Gareth Bale geisterte schon öfter im Zusammenhang mit dem FC Bayern München durch die Gazetten. Durch den Abgang von Cristiano Ronaldo hat der Waliser einen neuen Status erreicht. Unumstritten ist er bei den Königlichen allerdings weiterhin nicht. Bayern-Fans würden sich über einen Mega-Transfer a là Bale durchaus freuen.

+ Gareth Bale und Marco Asensio. © AFP / JAVIER SORIANO

Auch der Torschütze zum 2:1 ist ein heißes Eisen im Feuer. Marco Asensio verzauberte schon oft die Zuschauer und wäre eine adäquate Offensiv-Option in den Münchner Reihen. Salihamidzic sah im Stadion, wie der eingewechselte Spanier in der 87. Minute zum Siegtreffer einschob. Leider nicht im Kader: Isco. Der 26-jährige laboriert an Rückenproblemen, ist aber bei Santiago Solari eher zweite Wahl und wurde schon von einem Transfer-Experten bei Bayern gehandelt.

Lucas Vazquez, der Bale gegen Ajax in der 61. Minute ersetzte, wurde schon laut Don Balon als Robbery-Nachfolger gewähnt.

Einen offiziellen Anlass für den Salihamidzic-Besuch gab es laut mehreren Berichten nicht. Ob der Sportdirektor nur zum Scouting oder auch zum Sightseeing in der Stadt war, bleibt offen.

