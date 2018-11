FC Bayern: Bomben-Attrappe eines Stars an Halloween sorgt für Shitstorm 

Halloween ist ein Tag, an dem sich viele Menschen verkleiden. Auch einige Spieler des FC Bayern München schlüpften in ein grusliges Kostüm. Doch erkennen Sie, wer hier wer auf dem Foto ist?

München - Dass manche Leistungen des FC Bayern München aus der jüngeren Vergangenheit zum Gruseln sind, kann man schwer abstreiten. Nun haben sich die Spieler des Rekordmeisters an Halloween verkleidet. Auf dem Feld sind die Akteure des FCB aufgrund ihrer Rückennummern, ihrer Bewegungen oder ihrer Positionen einfach zu erkennen ist, auf dem Halloween-Foto eher nicht.

Kommen Sie dahinter, welcher Spieler oben auf dem Foto als was beziehungsweise verkleidet ist?

Achtung Spoiler! Wer selbst noch raten will, der sollte jetzt nicht weiterlesen!

Mit blutverschmiertem Hemd und grauen Haaren ist Leon Goretzka ganz links auf dem Foto. Im Hintergrund mittig als Vampir/Dracula ist Niklas Süle auszumachen. Links neben Süle ragt der Kopf von Javi Martinez hervor. Als Batman links hinten ist Sandro Wagner auf der Party erschienen. Nicht zu leugnen wegen seines D‘Artagnan-Barts. Als weiß geschminkter Zombie (?) steht mittig Serge Gnabry gebückt. Der Haltung nach und der Größe der Statur zu beurteilen, ist Jerome Boateng der komplett weiß geschminkte Mann vor Niklas Süle. Ein Blick auf seinen Instagram-Kanal gibt dabei die Auflösung.

FC Bayern München: Rafinha kommt als Araber mit Bomben-Attrappe - und entschuldigt sich

Bei den restlichen Grusel-Monstern wird es dann schon schwerer. Die „Haus des Geldes“-Figur (Roter Einteiler, weiße Maske) stellt Mats Hummels dar, der ein Selfie in seiner Instagram-Story teilte.

+ Mats Hummels in seiner Halloween-Verkleidung. Unter der Saw-Maske hat sich der Kolumbianer James Rodriguez versteckt. Er postete eine Video, wie er stilecht auf einem Dreirad mit der passenden Musik fuhr.

Der in gelb gekleidete Untote mit Mundschutz ist Robert Lewandowski, der kurz vor der Party ein Foto mit seiner Anna Lewandowska, die als Lara Croft verkleidet war, ins Netz stellte.

Rafinha war auf dem Halloween-Mannschaftsfoto der Bayern in arabischem Outfit mit Sonnenbrille und schwarzem Schnurrbart zu sehen. In den Händen hielt er einen braunen Karton mit der Aufschrift "Vorsicht". Im Netz brach daraufhin ein Shitstorm los, da die User den Karton mit einer Bombenattrappe assoziierten. Der FC Bayern und der Spieler haben das Foto mittlerweile von ihren Accounts gelöscht. Via Twitter entschuldigte sich der brasilianische Außenverteidiger für seine umstrittene Halloween-Verkleidung.

Halloween ist ein Gruselfest mit übertriebenen Kostümierungen, es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern oder in seinen Gefühlen zu verletzen. pic.twitter.com/brealyulRb — Rafinha Official (@R13_official) 1. November 2018

Beim Rest gibt es keine Indizien, welcher Spieler sich als welches Monster verkleidet hatte. Ganz rechts könnte Sven Ulreich im schwarzen Oberteil und weißer Schminke sein. „Scream“ und der weiß maskierte Mann zwischen Boateng und Lewandowski ist noch nicht enthüllt.

