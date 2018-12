Live-Ticker: Blitzstart! Kimmich trifft in der ersten Minute für Bayern in Hannover

Am dritten Adventswochenende steht für den FC Bayern München die Partie bei Hannover 96 an. Wir begleiten das Bundesligaspiel im Live-Ticker.

Hannover 96 - FC Bayern München 1:0 (1:0)

Hannover 96: 23 Esser - 5 Felipe , 31 Anton , 28 Wimmer - 10 Haraguchi , 22 Ostrzolek - 27 Schwegler, 8 Walace - 11 Asano - 26 Weydandt , 24 Füllkrug FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich , 4 Süle , 5 Hummels , 27 Alaba - 18 Goretzka , 6 Thiago - 22 Gnabry , 25 T. Müller , 29 Coman - 9 Lewandowski Tore: 1:0 Kimmich (1.) Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

>>> Ticker aktualisieren <<<

28. Minute: Grandioses Zusammenspiel zwischen Müller, Lewandowski und Gnabry im Sechzehner. Nur der letzte Pass fehlt erneut. Bayern schnürt Hannover ein.

27. Minute: Viel zu viel Platz für Goretzka, der auf dem Weg in den Strafraum überhaupt nicht angegriffen wird. Folgerichtig zieht der Mittelfeldspieler einfach mal ab, scheitert jedoch an Esser. Auch Comans Nachschuss wird abgeblockt.

25. Minute: Seit langem schafft es Hannover mal wieder über die Mittellinie. Ostrzolek will Füllkrug einsetzen, doch Hummels antizipiert gut und erstickt den Versuch im Keim. Es geht hier nur in eine Richtung.

22. Minute: Und gleich noch eine Chance hinterher. Alaba hält aus 20 Metern per Volley einfach mal drauf, doch verfehlt um einen Meter. Power-Play der Bayern jetzt. Das zweite Tor wäre mittlerweile mehr als verdient.

20. Minute: Riesenchance für Thomas Müller! Leon Goretzka behauptet mit einer Grätsche am 96-Sechzehner den Ball, der bei Müller landet. Der hat unverhofft mehr Platz als gedacht und aus zehn Metern das 2:0 auf dem Fuß, doch lehnt sich etwas zu weit nach hinten - drüber.

16. Minute: Auch Thiago macht auf der Doppelsechs mit Leon Goretzka einen souveränen Eindruck. Dass Kimmich wieder rechts hinten ran muss, scheint der Stabilität im Mittelfeld keinen Abbruch getan zu haben.

12. Minute: Immer wieder kombinieren Alaba und Coman über links. Diesmal sind gleich zwei Hannoveraner dazwischen und stoppen den Angriff, doch das sieht bisher mehr als ordentlich aus.

10. Minute: Coman macht über links Dampf und bringt die Flanke in den Strafraum. Lewandowski kommt zwar ran, allerdings nur per Kung-Fu-Aktion mit der Fußspitze. Ein gutes Stück drüber.

8. Minute: 96 kombiniert bis zum Sechzehner der Bayern bisher richtig gut. Darüber hinaus fehlen jedoch die Ideen - noch.

5. Minute: Ein Schock für die Gastgeber, doch Hannover beginnt hier sehr mutig und setzt die Bayern früh unter Druck.

Hannover 96 - FC Bayern München: Bundesliga im Live-Ticker | Kimmich schockt 96 früh

1. Minute: TOOOORRRR für den FC Bayern. Wahnsinn, in der ersten Minute. Müller bietet sich bei einem Einwurf von Coman perfekt im Strafraum an und leitet den Ball in die Mitte weiter. Nach einem Missglückten Klärversuch landet der Ball bei Kimmich, der per Volley am Sechzehnerrand abzieht und den Ball ins linke, untere Eck knallt.

1. Minute: Der Ball rollt in Hannover.

15.28 Uhr: Bei dieser Elf „kann man nur mit den Ohren schlackern“. Bei 96-Manager Horst Heldt hört man am „Sky“-Mikrofon eine gehörige Portion Respekt vor dem großen Gegner aus dem Süden heraus. Wir sind gespannt, gleich geht‘s los!

15.15 Uhr: Hasan Salihamidzic äußert sich im Vorfeld der Partie bei „Sky“ zur Situation von Mats Hummels: „Der Mats hat einige Zeit nicht gespielt. Er war auch krank. Der Trainer hat ihm heute das Vertrauen geschenkt, er wird seine Sache gut machen.“ Als Moderatorin Esther Sedlaczek auf einen möglichen Wechsel des Innenverteidigers im Winter anspricht, reagiert der Sportdirektor des FC Bayern jedoch überraschend zögerlich.

15.05 Uhr: Während der FC Bayern den Abstand auf Tabellenführer BVB verringern will, können die Schwarz-Gelben mit einem Heimsieg gegen Bremen im Abendspiel bereits die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Um dies zu verhindern oder zumindest zu verschieben, hat der Münchner Star-Koch Alfons Schuhbeck Werder ein ganz besonderes Angebot gemacht. Falls sie der Elf von Lucien Favre den ein oder anderen Punkt abnehmen, will er seine „Bremer Freunde“ im April auf ein paar Weißwürste einladen. Na, wenn das nicht Ansporn genug ist!

14.53 Uhr: Ein ganz besonderes Jubiläum feiert heute Thomas Müller. Der 29-Jährige absolviert in Hannover sein 300. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern. Glückwunsch!

14.36 Uhr: Und natürlich wollen wir Euch auch die Aufstellungen der Hausherren aus Hannover nicht vorenthalten. So spielt 96:

14.29 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Überraschenderweise setzt Niko Kovac wieder auf Mats Hummels. Auch Kingsley Coman steht in der Startaufstellung.

14.10 Uhr: Kingsley Coman könnte gegen Hannover in die Startelf rücken. Der Flügelflitzer sorgte zuletzt mit seinen Überlegungen über ein mögliches Karriereende für Verwirrung, relativierte nun aber seine Aussagen.

14.03 Uhr: Arjen Robben wird Trainer Niko Kovac im Spiel gegen Hannover 96 nicht zur Verfügung stehen. Der Niederländer fällt aufgrund muskulärer Probleme für den Rest der Hinrunde aus. In der Rückrunde bestreitet er dann voraussichtlich seine letzten Spiele für den FC Bayern. Doch wohin zieht es den 34-Jährigen im Sommer? Ein Ex-Kollege hat Robben nun kontaktiert.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Bundesligaspiel des FC Bayern bei Hannover 96. Wie schlagen sich die Roten am Samstag ab 15.30 Uhr? Hier erfahren Sie es.

Hannover 96 gegen FC Bayern München im Live-Ticker

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff der Partie Hannover 96 gegen FC Bayern München ist klar: Die Gäste reisen nach zuletzt zwei Erfolgen in der Bundesliga mit Rückenwind an, die Niedersachsen stecken dagegen angesichts von nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen tief im Abstiegssumpf. Zuletzt hatte Hannover jedoch Pech, als beim 1:1 in Mainz ein höchst umstrittener Elfmeter für den späten Ausgleich sorgte.

Unter der Woche machte einmal mehr 96-Boss Martin Kind Schlagzeilen. Über seine beantragte Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel wird erst im kommenden Jahr entschieden, verkündete die DFL. Den Bayern-Gegner bewegt also aktuell nicht nur die sportliche Dürrephase. Auch wenn Aufstiegstrainer Andre Breitenreiter angesichts der jüngsten Entwicklung um seinen Job bangen muss. Der ehemalige Profi stapelt vor dem Spiel schonmal tief: „Wir brauchen definitiv einen Sahnetag. Unsere wahrscheinlich wenigen Chancen müssen wir eiskalt nutzen.“

Die jüngsten zwölf Vergleiche beider Klubs hatten alle denselben Gewinner - den FC Bayern. Insgesamt behauptete sich der Rekordmeister seit Einführung der Bundesliga in 42 von 59 Aufeinandertreffen, neunmal behielten die Hannoveraner die Oberhand. Zuletzt gewann 96 am 23. Oktober 2011 in der heimischen HDI-Arena mit 2:1 - nach Toren von Mohammed Abdellaoue und Christian Pander für die Gastgeber und David Alaba für den FC Bayern. Die beiden Hannoveraner Torschützen haben ihre Karriere mittlerweile beendet.

Als Hannover-Experte kann sich vor allem Thomas Müller bezeichnen. Das Bayern-Eigengewächs steht bei elf Pflichtspieltreffern gegen die Niedersachsen. Robert Lewandowski netzte seit seinem Wechsel nach München 2014 fünfmal gegen den Samstaggegner ein.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Bundesligaspiel Hannover 96 gegen FC Bayern München live im TV und im Live-Stream sehen können. Darüber hinaus blicken wohl viele Bayern-Fans am späten Nachmittag nach Dortmund. Lässt der BVB gegen Bremen Punkte liegen? So können Sie die Partie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live verfolgen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mg/tlm