Flicks WM-Kader enthüllt - Müller muss sich gegen starke Konkurrenz behaupten

Von: Philipp Kuserau

Im Angriff der Nationalmannschaft hat Hansi Flick die Qual der Wahl. © IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Die heiße Phase vor der WM 2022 beginnt. Der DFB-Kader ist im Angriff stark aufgestellt - Thomas Müller droht viel Konkurrenz im Angriff.

München - Die WM 2022 rückt immer näher - bis zum Eröffnungsspiel am 20. November (Katar gegen Ecuador) sind es gerade mal noch 26 Tage. Während die deutschen Nationalspieler mit ihren Vereinen noch im Ligabetrieb und in den europäischen Wettbewerben gefordert sind, tüftelt Hansi Flick weiter fleißig am Kader für Katar. Wer darf mit zur Winter-Weltmeisterschaft und für wen platzt der WM-Traum?

Flick muss vorab Spieler nominieren - Neuer, Kimmich und Müller sind dabei

Bis zur endgültigen Kader-Bekanntgabe hat der Bundestrainer noch ein wenig Zeit. Doch schon vorab forderte die FIFA von den Verbänden eine Liste mit Spielern, die zum vorläufigen Kader gehören. Diese Auflistung soll mindestens 35 und maximal 55 Spieler enthalten. Spieler, die nicht auf dieser Liste stehen, können sich bereits um die Urlaubsplanung für November und Dezember kümmern, denn eine Nachnominierung ist nicht erlaubt.

Laut eines Berichts der Bild hinterlegte der DFB am vergangenen Freitag (21. Oktober) jene Liste, die insgesamt 44 Namen enthält und das Blatt will auch in Erfahrung gebracht haben, welche Spieler vorab von Flick nominiert wurden. Absolute Leistungsträger wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger sind logischerweise gesetzt.

Wird Müller von Flick bei der WM womöglich als Stürmer eingesetzt?

Müller beispielsweise erklärte schon vor Monaten, dass er sich ganz speziell auf diese WM vorbereitet. Zudem hat der 33-Jährige bei dem Turnier in Katar die Möglichkeit, in der WM-Torschützenliste ein paar Ränge nach oben zu klettern. Aktuell belegt er mit zehn WM-Treffern den achten Platz dieser elitären Rangliste. Auf Platz eins thront noch immer Miroslav Klose mit 16 Toren.

Ob Müller bei der WM sechs Tore gutmachen kann, ist fraglich. Gelegenheiten zum Toreschießen dürfte er allerdings bekommen, da spekuliert wird, dass Müller von Flick womöglich als Stürmer eingesetzt wird. Da es im Kader des FC Bayern an echten Stürmern mangelt, wurde er zuletzt von Julian Nagelsmann immer wieder als Neuner aufgestellt - durchaus mit Erfolg.

Dennoch wird sich der Weilheimer strecken müssen, um sich einen Stammplatz in der Nationalmannschaft zu sichern. Denn mit Blick auf die von der Bild bereits veröffentlichte Spieler-Liste (siehe unten) fällt auf, dass es vor allem im Angriff des DFB-Teams einen intensiven Konkurrenzkampf geben wird. Sofern Müller keine Verletzung einen Strich durch die Rechnung macht, dürfte das Turnier in Katar seine insgesamt vierte Weltmeisterschaft werden.

Einige Namen auf Flicks WM-Liste sorgen für Überraschung

Die vorläufige Liste mit den 44 WM-Kandidaten hielt aber auch die ein oder andere Überraschung parat. So sind in der Auflistung Namen wie Rani Khedira (Union Berlin), Youssoufa Moukoko (BVB) und Anton Stach von Mainz zu lesen. Spieler wie Mario Götze (Frankfurt) und Niclas Füllkrug (Bremen) sind ebenfalls dabei. Für den offiziellen WM-Kader muss sich Flick dann schlussendlich für 26 Spieler entscheiden. Hier die Liste der 44 vorab nominierten Spieler in der Übersicht:

Torhüter Abwehr Mittelfeld Sturm Manuel Neuer Thilo Kehrer Joshua Kimmich Timo Werner Marc-André ter Stegen Benjamin Henrichs Leon Goretzka Kai Havertz Kevin Trapp David Raum Ilkay Gündogan Karim Adeyemi Oliver Baumann Antonio Rüdiger Jamal Musiala Lukas Nmecha Bernd Leno Niklas Süle Florian Wirtz Niclas Füllkrug Matthias Ginter Serge Gnabry Youssoufa Moukoko Nico Schlotterbeck Leroy Sane Robin Gosens Thomas Müller Mats Hummels Marco Reus Robin Koch Christoph Kramer Lukas Klostermann Jonas Hofmann Robin Knoche Mario Götze Christian Günter Julian Brandt Jonathan Tah Maximilian Arnold Luca Netz Julian Weigl Emre Can Anton Stach Rani Khedira